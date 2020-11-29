Екзопланета з кам'яними дощами. Колись так виглядала і наша Земля

Єва Онтіверос

BBC World Service

Автор фото, NASA Підпис до фото, Модель K2-141b

На планеті K2-141b випадають кам'яні дощі, в океані глибиною понад 100 км бурлить лава, а вітри проносяться зі швидкістю у чотири рази більшій за швидкість звуку.

"Це дуже захоплива планета з екстремальними кліматичними умовами", - розповів BBC астроном і провідний автор дослідження Ту Джанг Нгуен.

"Вона - не надто затишна для життя, але неймовірно цікава для вивчення незвичайних речей, які ми сприймаємо як належне на Землі!" - додає його колега професор Ніколас Кован.

Разом із командою астрономів з Індії та Канади вони опублікували результати нових досліджень планети K2-141b, яка нагадує Землю.

Ласкаво просимо на "лавову планету"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, K2-141b лежить у сузір'ї Водолія за 202 світлових роки від нас

K2-141b, також відома під більш поетичною назвою EPIC 246393474.01, розташована за 202 світлових роки від нас, у сузір'ї Водолія.

Це - дуже негостинний світ, де час летить із космічною швидкістю. K2-141b обертається навколо своєї зірки так близько, що рік на планеті завершується менш ніж за сім годин.

Її зірку астрономи називають "помаранчевим карликом". Вона набагато холодніша за наше Сонце і така тьмяна, що з Землі її не видно.

"Це - лавова планета", - кажуть вчені, які аналізують та інтерпретують дані з планети в Індійському інституті науки, освіти та досліджень (Колката, Індія), Йоркському університеті (Торонто, Канада) та Університеті Макгілла (Монреаль, Канада).

Дослідники також називають K2-141b "Суперземлею", тому що вона у п'ять разів більша за нашу планету, а значить, її гравітаційне поле у п'ять разів сильніше за земне.

Хоча K2-141b виявили у 2018 році за допомогою космічного телескопа "Кеплер - Місія K2", дослідники тільки тепер починають дізнаватися про її дивовижний світ.

Як погодка?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Озера з магмою та кам'яні дощі - приблизно так і виглядає K2-141b

Хоча K2-141b обертається навколо своєї зірки за лічені години, вона не обертається навколо своєї осі, як це робить Земля.

"Це означає, що на двох третинах планети - завжди день, де температура може сягати 3000° С", - говорить професор Кован.

Але протилежна сторона - завжди у темряві, а температури на ній опускається до -200° С.

Такий різкий перепад температур сприяє екстремальному клімату і, як це явище називають астрономи, "кам'яним дощам".

Згадайте про обіг води на Землі: вода випаровується з землі, утворює хмари в атмосфері і випадає дощами, які наповнюють озера та океани, а потім все починається знов.

"На K2-141b усе так само, тільки замість води - каміння!" - каже професор Кован.

"Дивно і захопливо"

Автор фото, Inpho Підпис до фото, Звичайний дощ, але замість води - каміння

"Треба розуміти, що на цій планеті усе - з каменю", - пояснює він.

Спека на денному боці планети "така висока, що гірські породи випаровуються і мінерали здіймаються у розряджену атмосферу. Це дивно і водночас захопливо!"

"А ось на нічному боці атмосфери взагалі немає, і ця частина планети є дуже холодною і застиглою", - додає вчений.

Такий різкий контраст температур породжує надзвукові вітри - ми маємо на увазі швидкість до 5000 км/год.

Вони "переносять випаровану гірську породу на нічний бік планети, де вона конденсується у кам'яні краплі", - розповідає професор Кован.

"І згодом вона випадає кам'яними дощами, а іноді й снігом на океан магми", - додає він.

"Це - перше дослідження, яке дозволяє зробити прогнози щодо кліматичних умов на K2-141b", - зазначає пан Нгуен. Вчений каже, що телескопи наступного покоління дозволяють вивчати космічні тіла, розташовані за сотні світлових років від Землі.

Чому це важливо для нас?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Далекі планети можуть розповісти багато цікавого і про нашу Землю

Це все, звісно, дуже цікаво, але яке це має значення для нас, землян?

"Дослідження K2-141b допомагає нам краще зрозуміти минуле Землі, тому що наша планета колись також була занурена в магму", - пояснює провідний автор дослідження Ту Джанг Нгуен.

"Планети, на яких бурлить лава, дають нам рідкісну можливість побачити цей етап в еволюції планет, - додає професор Кован. - Всі кам'яні планети, зокрема і Земля, спочатку були розплавленими, але потім швидко охолодилися і затверділи".

Отже, вивчаючи K2-141b, ми зможемо розширити уявлення про походження Землі. Але є й дещо ще.

"K2-141b також послужить основою для майбутніх досліджень лавових планет, які нам тільки належить виявити. Це - обов'язковий крок у подальшому вивченні планет, схожих на Землю, а також придатних для життя світів за межами нашої Сонячної системи", - наголошує пан Нгуен.

"Ці лавові планети - надзвичайно цікаві, вони дозволяють нам вивчати всілякі дивні речі!" - додає його колега професор Кован.

Навіть якщо у вас немає доступу до телескопа вартістю у кілька мільйонів, ви все одно можете заглибитися у світ K2-141b та її оточення у каталозі NASA, який пропонує точні моделі та фантастичні зображення космічних тіл зблизька.