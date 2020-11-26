Журналісти знайшли знайому Путіна, донька якої "неймовірно схожа" на нього

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У розслідуванні видання "Проєкт" йдеться про мешканку Петербурга Світлану Кривоногих. Вона начебто була подругою Володимира Путіна, отримувала "шикарні подарунки" від друзів президента Росії, стала акціонером банку "Росія", а її дочка "неймовірно схожа на главу держави". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков в середу сказав, що нічого не знає про Кривоногих.

Про що йдеться в розслідуванні

Розслідування "Проєкту" присвячено акціонерці петербурзького банку "Росія" Світлані Кривоногих.

До 2000 року Кривоногих, як пише "Проєкт", жила з матір'ю в комунальній квартирі на Гороховій вулиці, а потім увійшла в капітал відразу декількох компаній (в тому числі банку "Росія") і стала власницею елітного житла на Кам'яному острові.

Зараз, за оцінками "Проєкту", сім'ї Кривоногих може належати житлова нерухомість в Петербурзі, Москві і Сочі майже на 1,1 млрд рублів. Крім того, Кривоногих нібито володіє 75% гірськолижного курорту "Ігора", де любить кататися Путін, і такою ж часткою в культурному просторі "Ленінград центр", розташованому в Таврійському саду.

Все майно і бізнес-активи сім'ї Кривоногих, виявлені "Проєктом", видання оцінило в 7,7 млрд рублів або приблизно в 100 млн доларів.

Як зазначає видання, двоє сусідів по Гороховій на питання про джерела несподіваного багатства Кривоногих згадали, що в 90-х у Світлани з'явився багатий чоловік. При цьому один зі співрозмовників заявив, що ця людина була "чиновником уряду Петербурга".

Ще двоє людей, які знають Кривоногих, заявили "Проєкту", що причина її зльоту пояснюється тим, що жінка була близька з Путіним.

За інформацією видання, знайомство Путіна і Кривоногих почалося ще в 90-х, до обрання його президентом, і продовжилося на початку нульових. Видання, зокрема, наводить дані про те, що в 1999 році Путін і Кривоногих летіли в одному літаку з Петербурга в Москву і купили квитки з різницею в лічені хвилини.

Ближче до кінця двохтисячних стосунки Кривоногих і Путіна завершилися, припускає видання.

У 2003 році, коли Путін починав підготовку до першого в своїй кар'єрі переобрання на пост президента, у Кривоногих народилася донька. У копіях документів, з якими ознайомився "Проєкт", батько дівчинки не вказаний, але вказане її по батькові — Володимирівна.

Фотографій неповнолітньої дівчини видання не опублікувало, пояснивши це етичними міркуваннями, проте зазначило, що "вона феноменально схожа на президента Росії".

Що відомо про банк "Росія"?

Банк "Росія" був заснований в 1990 році. Співзасновником фінустанови з часткою 48,4% стало управління справами Ленінградського обкому КПРС. З самого початку до роботи банку мав відношення Володимир Путін, який на той момент був головою комітету мерії Санкт-Петербурга із зовнішніх зв'язків.

Банк "Росія" фігурує в списку санкцій влади США. Мінфін США назвав фінансову установу особистим банком великих російських чиновників, в тому числі людей з близького кола Путіна, яких об'єднує членство в дачному кооперативі "Озеро". Кооператив був заснований в 1996 році Володимиром Путіним і ще кількома особами, яких ЗМІ називають його друзями.

Найбільшим акціонером банку є друг Путіна Юрій Ковальчук. Мінфін США в своїх заявах називав його "особистим банкіром" великих чиновників, в тому числі Путіна, а також радником російського президента.

Санкції США щодо банку "Росія" були введені 20 березня 2014 року, тобто через кілька днів після псевдореферендуму в Криму, за результатами якого Росія анексувала півострів.

Підпис до фото, Марію Воронцову ЗМІ називають старшою донькою Путіна від шлюбу з Людмилою Путіною. Навіть "офіційних" доньок російський президент не афішує

Після введення санкцій щодо банку "Росія" Путін заявив, що доручив Центробанку надати банку з "милозвучною назвою" підтримку. "Я вже сказав, що має намір там відкрити свій особистий рахунок, і більш того, я дав вказівки управлінню справами, щоб туди переводили мою заробітну плату", - сказав Путін.

У рейтингу "Всі банки Росії", який складав "Комерсант", в 2001 році банк "Росія" займав 215-е місце з активами 932 млн рублів.

За даними рейтингу banki.ru, в березні 2008 року активи банку "Росія" становили 64 млрд рублів, він займав 38-е місце в Росії за обсягом активів.

Станом на березень 2014 року, тобто на момент введення санкцій, банк піднявся на 15-у позицію з активами 455 млрд рублів, а за станом на жовтень 2020 року активи "Росії" перевищують 1 трлн рублів. Банк займає 14-е місце в списку найбільших фінустанов країни.

За даними СПАРК, петербурзьке ТОВ "Релакс", що належить Кривоногих вперше стало співвласником банку "Росія" в лютому 2007 року. Тоді "Релакс" належало 3,65% акцій банку.

Згодом частка кілька разів зменшувалася. Станом на червень 2018 року "Релакс" володів 2,79% акцій банку "Росія", випливає з бази СПАРК.

Судячи зі звітності "Релакс" за 2019 рік, акції банку у компанії залишилися, пише "Проєкт". Банк "Росія" публікує в своїй звітності інформацію тільки про акціонерів, чия частка в банку вище 5%.

Що сказав Пєсков

Прессекретар президента Дмитро Пєсков заявив журналістам, що не чув про Кривоногих.

- Ви ознайомилися з текстом Proekt Media про Світлану Кривоногих? - запитав кореспондент агентства Блумберг.

- Не ознайомилися, - відповів Пєсков.

- Тоді просто запитаю: чи знайомий президент з цією жінкою? - сказав журналіст, уточнивши, що "Проєкт" називає її знайомою президента на ім'я Світлана Кривоногих.

- Ви знаєте, я вперше чую взагалі про таку жінку і нічого не можу вам сказати з цього приводу, - заявив Пєсков. - Так, мене запитували про це прізвище. І я ніколи нічого про це не чув.

Що відомо про сім'ю Путіна

Як відомо, у Путіна є дві дочки від шлюбу з Людмилою Путіною. Втім, російський президент не любить розповідати про своїх дітей, а остання його фотографія з сім'єю була опублікована в 2002 році.

Старшу доньку Путіна, як писав журнал The New Times, звуть Марія Воронцова. Агентство Reuters в 2015 році повідомляло, що вона - випускниця факультету фундаментальної медицини МДУ та робить кар'єру в ендокринології.

Підпис до фото, Молодшу доньку Путіна Катерину Тихонову почали показувати на федеральних каналах лише у 2018 році

ЗМІ також повідомляли, що старша дочка Путіна одружена з бізнесменом Йоррітом Йоостом Фаассеном і живе в Нідерландах.

Як з'ясувала Російська служба Бі-бі-сі, Марія Воронцова є співвласницею компанії "Номеко", яка бере участь в реалізації найбільшого приватного інвестиційного проєкту в сфері російської охорони здоров'я.

Молодшою дочкою Путіна, як у 2015 році розповіли агентства Reuters і Bloomberg, є директор фонду "Національний інтелектуальний розвиток" Катерина Тихонова. Кілька джерел Бі-бі-сі також підтверджували цю інформацію.

Крім того, Тихонову назвали донькою Путіна в пресрелізі міністерства фінансів США від 6 квітня 2018 року. Сам Путін ніколи не підтверджував, але й не спростовував спорідненість з нею.

Про розлучення з дружиною Людмилою Путін оголосив у 2013 році. Після цього про особисте життя і нові стосунки глави держави офіційно не повідомлялося.

За рік, відповідаючи на питання про новий шлюб, Путін заявив, що йому "спочатку треба видати заміж колишню дружину". У 2016 році видання "Собеседник" повідомило, що Людмила Путіна вийшла заміж за підприємця Артура Очеретного.