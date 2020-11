Як "Чорний Сталін" влаштував голодомор в найдавнішій країні Африки

"Інтернаціональний обов'язок"

Імператор

Червоний терор

"Висушити море, вбити рибу"

Голод як зброя

Разом з шотландським гітаристом Міджем Юром він записав пісню Do They Know It's Christmas? для збору грошей постраждалим.