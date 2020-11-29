10 питань про вакцинацію дорослих. Що треба знати всім

Діана Куришко

BBC News Україна

Автор фото, unian Підпис до фото, Лікарі закликають не припиняти щеплення через пандемію. Особливо це стосується вакцинації проти грипу

Поки світ бореться з Covid-19, інші хвороби не зникають.

"Відсутність планової вакцинації від хвороб може обернутися набагато важчими наслідками, ніж Covid-19", - з такою заявою ще влітку виступив очільник ВООЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус.

Лікарі б'ють на сполох через падіння рівня щеплення, яке відбувається у всьому світі у зв'язку з коронавірусом. Знижується вакцинація і в Україні.

Існує міф, що щеплення потрібне лише дітям. Але це не так.

Вакцинація дорослим також потрібна. Особливо, якщо у дитинстві були пропущені щеплення.

Крім того, імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому доросла людина має пройти ревакцинацію - повторне введення вакцини.

Чому щеплення - це важливо ?

За оцінкою ВООЗ, щороку завдяки вакцинації у світі вдається зберегти від двох до трьох мільйонів дитячих життів.

Завдяки вакцинації людство перемогло натуральну віспу, захворюваність на поліомієліт знизилася на 99%.

Тобто від хвороб, які ще недавно були причиною масових смертей та інвалідності, тепер можна захиститися за допомогою щеплення.

Коли діти і дорослі пропускають щеплення за календарем, зростає ризик спалахів інфекційних хвороб, від яких це щеплення могло захистити, наприклад, поліо, кір, краснуха, дифтерія, говорить медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.

Лише нещодавно Україну називали столицею кору в Європі. Минулого року на цю дуже небезпечну інфекційну хворобу, від якої немає лікування, захворіло понад 100 тисяч українців.

Завдяки масовій кампанії з імунізації спалах вдалося приборкати, але випадки кору все ще фіксують в Україні.

"Кір нікуди від нас не пішов. Він є, циркулює і більш поширеним є у холодну пору року. З початку 2020 року було понад 250 випадків", - говорить Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики і закликає продовжувати вакцинацію, попри коронавірус.

Також в Україні нещодавно фіксували спалахи таких небезпечних хвороб, як дифтерія та правець.

Які вакцини потрібні дорослим?

В Україні діє затверджений національний календар щеплень. За ним діти до 16 років мають обов'язково отримати щеплення від 10 хвороб - від туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, правцю, кашлюку, кору, паротиту, краснухи, вірусного гепатиту В, гемофільної інфекції.

Автор фото, moz.gov.ua Підпис до фото, Календар щеплень

Якщо доросла людина не має якогось з цих щеплень, лікарі радять зробити його обов'язково.

Також лікарі рекомендують щороку робити вакцинацію від грипу.

Крім того є так звані додаткові щеплення, які не входять у календар, але лікарі рекомендують їх зробити, щоб захиститися від небезпечних хвороб.

Це такі щеплення:

від пневмококової інфекції. Це профілактика багатьох респіраторних захворювань. І грип, і COVID-19 можуть ускладнюватися ще і бактеріальною пневмонією, а пневмокок — її найпоширеніша причина.

від вірусу папіломи людини. Причиною 70% випадків раку шийки матки є папіломавірус.

вітряної віспи (вітрянки). Ця дуже заразна хвороба зазвичай переноситься легко, проте можуть виникнути ускладнення.

гепатиту А. В Україні трапляються його спалахи через забруднення води.

Від менінгококової інфекції. Менінгококовий менінгіт — небезпечна інфекція, яка вражає головний та спинний мозок.

Ці щеплення є у календарях імунізації багатьох країн світу. В Україні тривають дискусії, щоб також зробити їх обов'язковими.

"Україна залишилася однією з небагатьох країн світу, де досі немає обов'язкової вакцинації проти пневмококової інфекції. Ми маємо пневмококові пневмонії, отити, менінгіті, через які помирають діти", - говорить Федір Лапій.

Щеплення безкоштовні? Де їх зробити?

Вакцинами, які входять до календаря щеплень, дітей в Україні щеплюють безкоштовно. Їх закуповує держава.

Дорослим за вакцинацію потрібно платити. Вакцини можна придбати в аптеці або зробити щеплення у приватній клініці.

Щоб вакцинувати себе або свою дитину, слід записатися на прийом до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким ви підписали декларацію.

У державних лікарнях дорослі безкоштовно можуть отримати щеплення від дифтерії та правця.

Також доросла людина в Україні може безоплатно вакцинуватися від кору, якщо вона контактувала з хворими та не має даних про щеплення у дитинстві.

Щодо вакцинації проти кору та дифтерії також консультує сімейний лікар. Він дає направлення у кабінет щеплення.

Вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК. Вона захищає одразу від трьох інфекцій - кору, краснухи та паротиту.

Під час візиту до лікарні потрібно дотримуватися усіх заходів безпеки при Covid-19 - носити маску, мити руки, дотримуватися соціальної дистанції.

Як перевірити, які щеплення у мене є ?

Інформацію про історію щеплення можна знайти у вашій медичній карті, у архіві поліклініки, де ви були прописані. Або розпитайте у рідних.

Щоб дізнатися, чи є у вас імунітет до кору, можна здати аналіз на наявність антитіл IgG.

Автор фото, Getty Images

Як часто потрібно робити щеплення?

У кожної вакцини є свій графік введення. Про це потрібно говорити з вашим сімейним лікарем.

Дорослим ревакцинацію від дифтерії потрібно робити, починаючи з 26-річного віку, з мінімальним інтервалом у 10 років.

Дорослим досить однієї дози, якщо вони отримали принаймні три дози в дитинстві. В такому випадку достатньо просто нагадати організму про цей токсин, імунна пам'ять швидко виробить антитіла.

Від кору потрібно отримати дві дози вакцини з мінімальним інтервалом у 28 днів. Лікарі кажуть, що це сформує імунітет проти кору на довгі роки, ймовірніше, на все життя.

Щороку радять також вакцинуватися від грипу.

У якому віці найкраще робити щеплення?

Обмежень щодо віку не має. Вакцини забезпечують захист у будь-якому віці.

Для створення імунітету, щеплення необхідно починати робити з народження дитини, ще до того, як вона почне активно контактувати з іншими.

Чому потрібно вакцинуватися від грипу?

Щороку лікарі радять робити щеплення від грипу. І особливо наголошують на цьому у період пандемії Covid-19.

Грип є серйозним респіраторним захворюванням і може проходити дуже тяжко навіть для здорових людей.

"Вакцинація проти грипу знижує ризик появи двох небезпечних інфекцій одночасно - грипу та Covid-19. Та знижує можливість захворіти на ці хвороби один за одним", - говорить імунолог Федір Лапій.

За його словами, вакцинація проти грипу не підвищує ризик захворіти на Covid-19.

Грип і пневмококова інфекція - є серйозним захворюванням. Саме тому лікарі дуже рекомендують особливо зараз зробити щеплення від них.

Чи можна робити щеплення, якщо хворів на Covid-19?

"Якщо ви вже не заразні, вас можна вакцинувати",- говорить імунолог Федір Лапій.

Автор фото, Getty Images

Підготовка до вакцинації. Що треба знати?

Перед вакцинацією пройдіть консультацію у сімейного лікаря.

Вакцинація послаблює імунітет?

Навпаки — це інфікування певними вірусами може послабити імунну систему та опірність організму, вакцини діють інакше, розповідають експерти ЮНІСЕФ Україна.

В організації створили сайт, присвячений щепленню під час пандемії, де експерти відповідають на всі питання про вакцинацію - vaccination.org.ua

"Вакцинальні віруси настільки ослаблені, що не можуть вплинути на імунітет. Тож перевантажити імунну систему вакцинація не здатна. При інфекційному захворюванні навантаження на імунітет є в кількасот разів вищим, ніж при вакцинації. Навіть якщо одночасно ввести вакцини проти 10 інфекційних захворювань, буде задіяно лише 0,1% імунної системи", - пояснюють в ЮНІСЕФ Україна.

Що з вакцинами?

У МОЗ розповідають, що Україна закуповує вакцини, які мають прекваліфікацію ВООЗ або ліцензовані для використання у ЄС та США.

Для безоплатних щеплень МОЗ закуповує вакцини через Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у виробників із шести країн світу: США, Франції, Бельгії, Болгарії, Індії та Республіки Корея.

Ефективність вакцини здебільшого залежить від умов зберігання.

Кожен пацієнт має право подивитись флакон з вакциною, спитати або самостійно перевірити термін придатності вакцини.

На ваше прохання медичний працівник має надати ампулу з вакциною, на якій є термін придатності та серія.

Ось тут детальна інструкція МОЗ про те, як дізнатись, чи зберігали за правильної температури вакцину від дифтерії.

Автор фото, Getty Images

Як у Covid-19 вакцинуватися безпечно?

Вакцинуватися можна у державній або приватній поліклініці, фельдшерсько-акушерському пункті або сільській амбулаторії, де розділені потоки пацієнтів.

Наприклад, є різні входи для хворих і здорових, або виділяють окремий час для вакцинації.

Лікарі і пацієнти мають бути у масках, мати засоби для дезінфекції рук. Вакцинацію краще проводити за індивідуальним записом.

При підготовці матеріалу використовувалася інформація ЮНІСЕФ Україна, ВООЗ, Центру громадського здоров'я та МОЗ.