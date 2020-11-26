Чорна п'ятниця в Україні — день тотальних знижок чи пастка маркетологів

Анастасія Голошивець

Для ВВС News Україна

Автор фото, Getty Images

"Найочікуваніша подія листопада" та "день тотальних знижок". Принаймні, так обіцяють покупцям. Мегарозпродажі прийшли в Україну із Заходу, але в українських магазинах вони значно скромніші.

Ми зібрали історії покупців та основні поради, як раціонально підійти до своїх витрат та придбати дійсно потрібний товар.

Чому саме чорна п'ятниця?

Black Friday - традиційний період розпродажів та знижок. Обвал цін, започаткований в США, відбувається в першу п'ятницю після Дня подяки. Люди годинами стоять у чергах, щоб отримати товар зі знижкою, що може сягати до 90%. За один день американці в середньому витрачають 50-60 млрд доларів.

Владислав - один із тих, хто надає перевагу покупкам саме за кордоном. Хлопець довгий час працював в Америці, тому добре знає - хочеш купити вигідніше, притримай кошти до чорної п'ятниці.

Юнак каже, що вигідність покупок в США відчутна у всьому. Чи то велика техніка, чи одяг - у програші покупець не залишиться. Пригадує, минулого року, щоб придбати побутову техніку, доводилось займати чергу звечора.

"Чорна п'ятниця дозволяє мені економити до тисячі доларів, якщо купувати не лише дрібні товари, але і техніку. Лише уявіть, телефон, який коштує 800 доларів, я можу придбати у день обвалу цін вдвічі дешевше", - каже він.

Автор фото, Getty Images

Звичайно, є нюанси, додає Владислав. Це і годинні черги, і штовханина. Проте результат не розчарує, полиці стають порожніми за секунди.

Безкоштовний сир лише у мишоловці?

Ольга Антоновська до чорної п'ятниці ставилась із недовірою, проте підкупили знижки. Тож вона придбала джинси та срібну підвіску у торговельному центрі.

Але за два тижні відчула гірке розчарування. Деякі товари не лише втримались у ціні, але і коштували значно дешевше, ніж у день так званої чорної п'ятниці.

"Я тоді сказала собі - більше ніяких покупок у чорну п'ятницю. Мені довелось переплатити 700 гривень. Відчувала неабияку злість. Більше того, такі випадки непоодинокі. Мій чоловік придбав навушники через інтернет і теж не отримав щастя від зекономлених коштів", - обурюється Ольга.

Як відбувається розпродаж в Україні?

Хороший американський маркетинговий хід спочатку заполонив країни Європи, а тепер дійшов і до України.

Магазини готуються до дня розпродажу заздалегідь. До прикладу мережа магазинів взуття та аксесуарів ESTRO практикує надання знижок клієнтам до 40% і більше.

Директорка з маркетингу Ірина Бігун зазначає, що компанія турбується про свій імідж, тому завжди надає прозорі знижки і не змінює їх напередодні акції заради вигоди. Іноді знижки у різних брендів можуть бути і вищими, але це залежить від можливостей і широти асортименту та фактичних націнок на товар.

"За кордоном часто знижки можуть сягати 70-90%, але якщо уважно слідкувати за ними, то можна побачити, що така низька ціна на товари зі стоку, зі старих колекцій тощо. На поточну нову колекцію знижки досить помірні", - пояснює Бігун.

"В Україні зараз впроваджена схожа схема. Тому споживачі дійсно отримують гарну ціну, а розмір знижки залежить від товару сезону. У будь-якому випадку бізнес не може працювати собі у збиток", - додає вона.

Автор фото, Анастасія Голошивець Підпис до фото, Виконавчий директор компанії JYSK в Україні Євген Іваниця каже, що чорна п'ятниця - не міф

Великі надії на чорну п'ятницю покладають також представники меблевої мережі JYSK.

Керівництво запевняє, що до періоду знижок готуються заздалегідь, знижуючи ціни на ходові товари. Попри курс, ціни кращі ніж торік.

"Ми цінуємо довіру наших споживачів, які б одразу помітили, якби ми робили фейкові знижки… Тому чорна п'ятниця - це не міф, а надзвичайно гарна можливість зекономити", - каже виконавчий директор компанії JYSK в Україні Євген Іваниця.

У компанії запевняють - якщо покупці зайшли аналогічний товар дешевше в магазині іншої мережі, вони мають змогу скористатися гарантією ціни та отримати різницю на подарункову картку.

Чому знижувати ціни в Україні невигідно?

Українські підприємці не приховують, чорна п'ятниця - це гарна можливість залучити нових клієнтів. Проте ставити великі знижки не поспішають, мовляв, і так вигідно.

Олександр (ім'я змінено) працює у сфері торгівлі уже 10 років. Чоловік займається продажами технотоварів для дому в одному із великих магазинів популярного бренду. Щоб не втратити роботу, чоловік попросив зберегти конфіденційність.

Розповідає, що, за його власним досвідом, знижки в Україні переважно поширюються на вузьку лінійку товарів із низьким попитом.

"Магазин майже нічого не втрачає, адже на вітрину виносять увесь неліквід, що пилився на складі. Навіть знижка у 50% вже врахована у вартість, адже товар довго пролежав. Щоб не списувати його, магазин таким чином повертає закупівельну вартість", - каже Олександр.

Деякі магазини, за його словами, навіть спеціально підвищують ціни за тиждень, а потім начебто знижують їх.

"Продавці вдаються до хитрощів. Знижка може рахуватись від трьох одиниць товару, тому часто покупець бере те, що йому не потрібно, аби отримати дисконт", - додає Олександр.

Автор фото, Анастасія Голошивець

Однак цьогоріч маркетологи прогнозують, що через пандемію великі знижки варто очікувати в онлайн магазинах. Інтернет-торгівля зросла, а отже попит та конкуренція змусить продавців знижувати ціни.

Проте, щоб не втрапити на гачок маркетологів, споживачам варто дотримуватись декількох порад: під час купівлі перевіряти чи немає на товарі старого цінника, щонайменше за місяць промоніторити ціну на необхідний товар та загалом підійти до закупів більш зважено.