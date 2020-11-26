Піар, туристи і релігія. У чому секрет успіху мера Франківська Марцінківа

Ліліана Хомишин

для BBC News Україна, Івано-Франківськ

Автор фото, Руслан Марцінків

Він їздить маршрутками і велосипедом, спілкується з бабусями і задовго до Зеленського на камери прибирав сніг. А ще освячує ліфти та гойдалки і про кожен крок розповідає з усіх можливих місцевих екранів.

Його знає ледь не кожен іванофранківець, адже його обличчя висить на бордах, у маршрутках, на екранах, а голос чути по вуличному радіо.

Все це - про міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа, який з шаленим успіхом виграв місцеві вибори та вдруге став мером.

Він переміг у першому турі на виборах міського голови з другим результатом по країні - 84,78%, а його "Свобода" отримала власну монобільшість у міській раді.

В Івано-Франківську таку одностайну підтримку не давали ще жодному меру.

То у чому ж секрет такого успіху міського голови Івано-Франківська?

З людьми і для людей?

Автор фото, ВВС

"Простий і з народу, багато робить для людей, веселий і трохи смішний", - ось так описують містяни свого мера.

У 2015 році кандидат у мери розповідав, що живе у простій квартирі не в центрі з дружиною і сином та має автомобіль Daewoo Lanos.

Говорив, що його син їздить до школи на маршрутці і це б'є по кишені, як і в кожній середньостатистичній сім'ї.

Тому обіцяв зробити проїзд у міському громадському транспорті безкоштовним для учнів та пільговим для студентів. А ще - запровадити електронний квиток.

Безкоштовний проїзд для учнів запровадили вже за кілька місяців. А от електронний квиток запрацював тільки у 2020 році.

Автор фото, ВВС

Ще Руслан Марцінків обіцяв запровадити відкритий бюджет, де кожен зможе перевірити усі прибутки і витрати.

Офіційний портал запрацював у 2015 році, хоча активісти й вбачають у ньому певні недоліки.

До Марцінківа місто домовлялось з приватними підприємцями, які перевозили пасажирів маршрутками.

Тоді їздили лише кілька старих міських тролейбусів, які не надто популярні серед пасажирів. За п'ять років комунальне підприємство "Електроавтотранс" поповнилось новими і вживаними автобусами та тролейбусами. Якість перевезення зросла, а ціна проїзду досі лишається 4 гривні.

Деякі автобуси мають кондиціонери, усі оснащені електронними валідаторами й люди вже користуються електронним квитком "Галка".

Ремонт дворів, доріг, парків та скверів - ще одна дуже вагома зміна в місті за час каденції мера.

Автор фото, Руслан Марцінків

"Все буде бруківка" - гасло, яке стало дуже популярним у Франківську за останні 5 років. Навіть сам мер у 2017 році похизувався светром із таким написом у соцмережі.

А ще активісти жартома пропонували перейменувати місто на Руслано-Бруківськ. За каденції Марцінківа масово почали брукувати пішохідні доріжки, двори, відпочинкові зони та цілі вулиці й сквери. Головний парк ім. Тараса Шевченка також реконструювали.

Він справді став привабливим для місцевих і туристів. Тут з'явилися нові насадження та цікаві скульптури.

А вздовж озера оновили вело- бігові та пішохідні доріжки. Реконструкція озера триває досі.

Успіх децентралізації

Перемога чинних мерів стала загальною тенденцією нинішніх виборів. І найчастіше це пояснюють реформою децентралізації останніх п'яти років, яка дала мерам багато грошей на місцеві проєкти.

Реформу підтримували західні партнери України, а посол Канади в 2014-2019 роках Роман Ващук ще перед виборами напрочуд точно спрогнозував їхні результати.

"Я думаю, що багато мерів будуть переобрані. Тому що фінансово для них це була "золота доба", - казав пан Ващук.

Автор фото, Руслан Марцінків

Він довго працював з децентралізаційними проєктами та прогнозував, що успіх реформи сприймуть як заслугу місцевої влади, а не щось хороше, що зробили з Києва.

У 2014-2015 роках, коли почався процес децентралізації, міста отримували небачені досі суми на розвиток. Івано-Франківськ не був винятком.

"Були такі періоди, коли перевиконання міського бюджету Івано-Франківська були по мільйону в день. Ніколи в історії міста не було такого. Люди почали говорити, що попередні мери нічого не робили, а теперішня міська влада щось робить", - розповів місцевий аналітик Олег Головенський.

Аналітик організації "Центр політичних студій" Михайло Джогола наголошує, що бюджет міста за час каденції Марцінківа зріс утричі. І цьому посприяла децентралізація.

Крім того, пояснює Джогола, у мера протягом трьох років практично не було опозиції. Тому легко ухвалювали рішення про закупівлю нових автобусів, ремонти дворів та покращення розважальної інфраструктури. Це парки, сквери, штучна ялинка з 3-D лед-ілюмінацією та світлодіодні арки через головну пішохідну вулицю Франківська - "стометрівку".

А ще Франківськ одним із перших закупив два модульні автономні громадські туалети та реконструював вбиральні у міському парку.

Олег Головенський вказує, що гроші від перевиконання витратили переважно на косметичні речі, а комплексних підходів до впорядкування мікрорайонів не з'явилось.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Усі відкриті об'єкти міста мають згадку про мера

"Діряві дахи, пошкоджені труби - вони залишились. І це дається взнаки, бо після ремонту двору знову почали розривати новий асфальт, бо треба відремонтувати підземні комунікації", - нагадує експерт.

Головенський каже про брак великих інвестиційних проєктів, а місто починає брати комерційні банківські кредити під шалені відсотки.

У міській раді сформувалась монобільшість "Свободи", а тому роль опозиції там буде незначна. А це загрожує відсутністю контролю, аби запобігти зловживанням, корупці та альтернативним проєктам розвитку.

Місто для туристів?

За останні п'ять років Івано-Франківськ став привабливішим для туристів.

Тут організовують багато фестивалів та культурних подій пристойного рівня.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Фестиваль однієї вулиці, який відбувається влітку

Автор фото, ВВС

Хоча місцеві активісти критикують мера за певну провінційність й недоліки розвитку креативної економіки.

Тут давно існував фестиваль сучасного мистецтва "Porto Franko", який перетворював місто чи то на морський порт, чи то на аеропорт. Але після 2018 року його більше не проводили.

Популярними є "Карпатський простір", де популяризують культуру Карпат чи традиційний фестиваль "Свято Ковалів", під час якого для міста роблять ковані скульптури.

Увагу туристів привертає освітлення історичних будівель та пам'яток, у 2016 році відкрили оглядовий майданчик на міській ратуші.

Автор фото, Руслан Марцінків

Взимку в Івано-Франківськ має особливу атмосферу. За прикладом туристичного Львова біля головної ялинки встановлюють дерев'яні будиночки, де можна придбати сувеніри та зігрітися смачним глінтвейном. Або покататися на ковзанці, яку також почали встановлювати за прикладом Львова.

Цілий рік Франківськ користується нескінченним потоком туристів, які їдуть через нього у гори, але зупиняються на день-другий у місті.

Посвятити все!

Автор фото, ВВС

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків частенько втрапляв у кумедні ситуації.

Ще народним депутатом він прославився як "людина-мегафон" та "людина-кувалда". Його часто можна було бачити на мітингах з мегафоном, а одного разу він взяв у руки кувалду і ламав паркан незаконної, на його думку, забудови.

За останні п'ять років очільник міста робив речі, які прославили його на всю Україну.

Освячення ліфтів показували всі українські телеканали. Перше таке освячення за його сприяння відбулося ще перед виборами 2015 року. Але ними він не обмежився і почав запрошувати священників освятити все можливе - гойдалки, садочки, сквери і оглядовий майданчик на ратуші.

"Руслан Марцінків хороший піарник. Він працює на людей, а вони в нашому місті сприймають освячення всього на світі нормально. Бо тут релігія на високому рівні і це позитивно впливає на думку людей", - пояснює такі кроки місцевий політолог Олег Головенський.

Автор фото, ВВС

Руслан Марцінків навіть запропонував освятити місце, де у 2018 році виступала група "Хамерман Знищує Віруси".

Там музикант прикрив статевий орган лише однією шкарпеткою. А це, на думку мера, неприпустимо для місця, де жили засновники міста, - у Палаці Потоцьких.

"Гей не може бути патріотом"

Одна з найодіозніших фраз Марцінківа стосувалась ЛГБТ.

У 2016 році міська рада організувала "Марш за життя та сімейні цінності", де виступали священнослужителі і закликали дотримуватись християнської моралі.

Підпис до фото, Гастротуризм - одна з фішок міста, де можна дуже смачно і недорого поїсти

Тоді мер сказав, що "гей не може бути патріотом. Патріотом може бути тільки християнин, справжній патріот - той, хто вірить в Бога". І закликав не відступати від традиційних сімейних цінностей на шляху до Європи.

У 2020 році мер опинився у центрі міжнародного скандалу, коли наказав вивезти осіб ромської національності з міста. На щотижневій оперативній нараді він дав доручення "запакувати ромів у бус і вивезти на Закарпаття".

Після цього він давав численні інтерв'ю і вибачався за дискримінацію представників національних меншин. До слова, у цьому випадку місцеві активно підтримали мера.

Марцінків і #lopatachallenge

Автор фото, Facebook Підпис до фото, Ініціатива Марцінківа в 2017 році

Автор фото, Facebook Підпис до фото, Виборча кампанія Володимира Зеленського

Марцінків ще в 2017 році використав фішку, яку Володимир Зеленський застосує через два роки під час виборчої кампанії.

Через великі снігопади комунальники тоді не встигали розчистити сніг і вранці багато людей потрапили у сніговий колапс.

Міський голова вирішив допомогти комунальникам і разом із заступниками та іншими чиновниками вийшли прибирати сніг під адмінбудинком.

Вони запустили серію фотографій в соцмережах #lopatachellenge і закликали інших чиновників долучатися до прибирання.

Автор фото, Wikipedia

Подібна акція повторювалася кілька разів.

Крім того, що Руслан Марцінків особисто намагається пізнати роботу комунальника, він ще й освоює роботу дорожника. У мережі жартували з фотографій, де він хвалиться про ремонт одного з дворів і особисто ущільнює асфальт на котку.

А ще самотужки перевіряє трактор, який буде у користуванні муніципальної дорожньої служби.

Руслан Марцінків феєрично боровся з некошеною травою у місті. Він закликав інспекторів брати лінійку в руки і міряти висоту трави, щоб було не вище 7-10 см.

У 2018 році мер з яблучком на голові став зіркою інтернету. Зрештою, на Марцінківа не звернули б уваги, адже з усіх курйозів цей не особливо вирізняється.

Якби не діти з філейками на головах, що багато хто протрактував нецензурно. Тоді встановлювали рекорд України та зібрали в одному місці найбільшу кількість людей з наголовниками під гаслом "Ми за здорове харчування".

Автор фото, Руслан Марцінків

Геній піару

"Міський голова не має сидіти в кабінеті, міський голова має йти до людей. Я буду йти в колективи, я буду йти в двори…", - сказав Руслан Марцінків в ефірі одного з каналів ще у 2015 році.

Місцеві політологи називають його генієм піару. Мера дуже люблять жителі, особливо літні жінки. Раніше бабусям мало хто з публічних осіб приділяв велику увагу, а Руслан Марцінків навпаки - приходить у двори, спілкується під під'їздами з ними, катається з ними у громадському транспорті, слухає і радить.

"Чітко видно, що протягом 5 років мер дуже грамотно працював на свій електорат. Його електорат - це бюджетники та ті, хто залежать від пенсій, пільг та надбавок. Саме вони є надійними виборцями", - аналітик Михайло Джогола.

Автор фото, Руслан Марцінків

Він нагадує, що попередній мер Віктор Анушкевичус в першу чергу пропагував виділення зарплат освітянам, медикам і комунальникам. А на ремонти доріг уже не вистачало коштів.

Як свідчать дані руху "Чесно" на основі документів міськради, на піар міського голови за 5 років мешканці Івано-Франківська заплатили понад 38 мільйонів гривень. З них 18 мільйонів - за останній рік.

З бюджету платять за інформаційну кампанію мера та його команди не тільки місцевим приватним ЗМІ, а й загальнонаціональним.

Місцеві журналісти скаржаться, що попри піар у ЗМІ, отримати коментар у самого мера складно. BBC News Україна тиждень намагалась це зробити, але через зайнятість пан Марцінків не знайшов навіть 15 хвилин для телефонної розмови.