"Діри немає, а дефіцит є". Міністр фінансів про бюджет, МВФ та ковідний фонд

Анастасія Зануда

ВВС News Україна

Автор фото, Getty Images

"Все дуже непросто" і "я не хочу вас обманювати" - ці фрази міністр фінансів Сергій Марченко повторював кілька разів під час інтерв'ю.

Воно відбувалося між новинами про те, що його відомство узгодило з МВФ параметри бюджету на наступний рік, і засіданням уряду, на якому затвердили проєкт бюджету до другого читання в Раді.

Пан Марченко визнає, що ситуація в країні складна, до кінця року бракує 3 мільярдів доларів та й з МВФ не все так просто. При цьому він всіляко заперечує, що в бюджеті "діра", натомість намагається запевнити - все під контролем.

То чим загрожує величезний дефіцит бюджету, коли Україна отримає гроші від МВФ та що буде з ковідним фондом?

"Найскладніший період"

ВВС News Україна: Чи отримає Україна черговий транш МВФ до кінця року?

Сергій Марченко: Я дуже обережний у висловлюваннях щодо прогресу у перемовинах, щодо траншів. Останнім часом я взагалі був повністю поза кадром, не спілкувався з пресою. Бо після того, як ми отримали проєкт бюджету (на 2021 рік) з парламенту, ми щодня і щоночі працювали над його вдосконаленням і перемовинами з МВФ.

Нам надзвичайно складно. Напевне, це найбільш складний період за останні роки. Але це не означає, що треба панічно посипати голову попелом і казати, що все пропало. У нас все нормально, і є люди, які за це відповідають.

ВВС News Україна: Що ви маєте на увазі - нормально? Після першого червневого траншу ми вже пропустили один перегляд програми і черговий транш наприкінці літа. Підходить кінець року - і другого запланованого траншу знову нема.

Сергій Марченко: Є багато причин, з яких у нас досі не відбувся перегляд програми. Ці причини з'являлися, як намисто. Поки одну проблему намагаємося вирішити - з'являється нова. Ці проблеми накопичуються. Деякі ми вирішуємо, деякі - не вирішуємо, точніше, шукаємо рішення, яке не може бути швидким.

Наприклад, після рішення Конституційного суду ми дали чіткий месидж, що після такого дуже важко сформувати нормальний наратив комунікації з міжнародними партнерами, бо вам ставлять прості питання: якщо ви, фактично, знесли, антикорупційну інфраструктуру, то що буде далі?

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, За словами міністра фінансів, після рішення Конституційного суду міжнародні партнери ставлять питання: якщо ви, фактично, знесли, антикорупційну інфраструктуру, то що буде далі?

Тому - це не просто, це боротьба.

Так, ми хотіли, щоб був перегляд програми ще у серпні, а (до цього) в липні мала б приїхати місія. Так не сталося. Але це не значить, що в нас немає амбіцій і планів все-таки домовитися і знайти порозуміння з МВФ.

Сьогодні вночі по бюджету ми зняли останні питання. Тобто у нас є домовленості, що зауваження щодо оптимальності бюджетних показників на цей момент узгоджені. І ми можемо рухатися далі.

Є ще питання, і це було озвучено, щодо діяльності Національного антикорупційного бюро. І зараз це питання можна вважати таким, що вирішується чи є вирішуваним.

І третє питання - щодо Національного банку, воно вже практично вирішено.

ВВС News Україна: То чи варто сподіватися на кошти фонду до кінця цього року? Вони ж були передбачені в бюджеті?

Сергій Марченко: У нас ці кошти, звичайно, передбачені в бюджеті. Більш того, у нас були передбачені два транші від МВФ. Ми виконали усі структурні "маяки" для першого перегляду. Звичайно, зараз вже є інші структурні "маяки", щодо яких ми ще в процесі виконання.

Я не можу сказати категорично, що коштів не буде. Може виявитися так, що це рішення якимось чином буде знайдено.

Але я не хочу давати якісь оптимістичні обіцянки щодо цього.

Більш імовірним сценарієм, я би сказав, дуже високо ймовірним, що нам вдасться домовитися у поточному році про місію і ці кошти будуть вже в наступному році.

Питання навіть не в транші, питання в месиджах і взаємодії.

Якщо ми зможемо переломити негативний наратив останніх місяців, це вже буде великою перемогою, я вважаю. Тому що це відкриває нам шлях до отримання макрофінансової допомоги, до відновлення перемовин зі Світовим банком, і так далі.

То є діра чи немає?

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Під кінець року українському бюджету забракувало 3 мільярди доларів

ВВС News Україна: І, звісно, без МВФ не варто очікувати грошей від Світового банку, ЄС, так само важко виходити на ринки запозичень. Як ми закриватимемо цю діру в бюджеті?

Сергій Марченко: Діра - це коли у вас доходи не виконуються. А в нас план по доходах державного бюджету цього року буде перевиконаний.

А щодо фінансування дефіциту, то сьогодні ми справляємося з цією ситуацією власними силами і ресурсом. Тобто ніколи за останні 12 місяців не виникало питання, яким чином міністерство фінансів закриває нестачу ліквідності по дефіциту коштів.

В нас є план на випадок подій А, Б і В - як ми діємо, як завершити цей рік так, щоб ми по максимуму профінансували всі видатки, передбачені в бюджеті.

Ще раз підкреслюю: станом на сьогодні мова може йти про незначні затримки на незначні суми. Ні про які суми у десятки мільярдів гривень, як ідуть інсинуації в пресі, мова не йде. Є окремі затримки, але вони також вирішуються.

І в нас є розуміння того, яким чином ми формуватимемо ліквідність для проведення видатків у грудні.

ВВС News Україна: То саме з цим пов'язані повідомлення про те, що Держказначейство припинило фінансування деяких видатків і програм?

Сергій Марченко: Не припинило. Просто по деяких видатках, можливо, є затримка. Але є питання, наскільки критичною є ця затримка і по яких видатках вона сталася.

Я не сиджу у рожевих окулярах і не вішаю (локшину - Ред.), як то кажуть, не хочу вас обманювати. Не все в нас так просто. Є затримки, складності. Є щоденні наради в нас із казначейством, прем'єр-міністр особисто проводить ці наради. І ми думаємо, як закрити цей місяць, як фінансувати наступний.

Ситуація непроста, абсолютно непроста. Я нікого не обманюю, просто кажу, що так склалося, що значна сума коштів до цього часу нам не надійшла. Мова про більш як 3 мільярди доларів США, які були закладені у нас в бюджеті.

Тому ми виходимо з цієї ситуації, як можемо. Згідно із чинним законодавством. Ніяких порушень не робимо, в ручному режимі не працюємо.

Ви кажете: діра-діра. Недофінансування є значним. Це правда.

ВВС News Україна: Тобто, до кінця року не вистачає 3 мільярди доларів?

Сергій Марченко: Так, я називаю у доларах, бо це саме ті зовнішні запозичення, які на цей час не надійшли на наші рахунки.

Локдаун чи різдвяні канікули?

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Малий бізнес каже, що новий карантин для нього - смерть

ВВС News Україна: Уряд вже запровадив карантин вихідного дня і розглядає можливість запровадження повного локдауну. Президент вийшов з ініціативою підтримати бізнес, але звідки візьмуться гроші на ці програми? Адже лише одноразові виплати по 8 тисяч гривень, за попередніми розрахунками, можуть складати близько 10 млрд грн...

Сергій Марченко: Давайте цю подію розкладемо на частини. Перша і головна - це "якщо". Якщо буде необхідність запровадити локдаун, або, як я назвав би, різдвяні канікули. Тож якщо буде така необхідність, з урахуванням заповненості ліжок у лікарнях, пандемічної ситуації, розгортання коронакризи - все має бути чітко обґрунтовано, то дійсно президент вийшов з такою ініціативою (підтримати бізнес).

Зараз, наскільки я розумію, міністерство економіки відпрацьовує відповідний законопроєкт. Ми даємо свої висновки. І, думаю, найближчим часом цей законопроєкт вже з'явиться і ми зможемо більш детально оцінити масштаби і потенційні витрати бюджету.

Далі вже треба буде приймати рішення на рівні бюджету. Знову ж таки, я би розділяв питання ліквідності, тобто закриття необхідності 3 млрд доларів, і питання наявності коштів в бюджеті на виконання цілей, які заклав президент.

Тобто законодавчо і технічно кошти ми можемо знайти. Питання, яке виникає і буде виникати, це питання ліквідності казначейського рахунку і можливості підкріпити відповідними податками або іншими джерелами фінансування цих видатків. От і все.

На сьогоднішній момент є законопроєкт, який передбачав додаткові надходження у понад 10 млрд грн у ковідний фонд. Ми на ці кошти розраховуємо до кінця року, і це є додатковим джерелом, яке до цього часу не враховане в бюджеті. І є сподівання, що цим джерелом ми зможемо закрити це питання. Якщо виникне така потреба - ще раз підкреслюю.

Зараз президент і уряд спрацювали на упередження, оскільки було багато питань через те, що бізнес страждає через карантин вихідного дня. Є ініціатива, що давайте спочатку запропонуємо, який може бути пакет допомоги, а далі все вже визначатиме епідеміологічна ситуація - чи буде використаний цей пакет, чи ні.

Це не буде урядовий законопроєкт, це буде законопроєкт від президента.

Після завершення інтерв'ю стало відомо, що президент вніс два законопроєкти про внесення змін до Податкового кодексу та про соціальну підтримку застрахованих осіб.

ВВС News Україна: Потрібен ще певний час, щоб ці законопроєкти пройшли в парламенті. Якщо реально оцінити ситуацію, то ці видатки будуть вже в бюджеті наступного року?

Сергій Марченко: В бюджеті наступного року такі видатки ми не передбачаємо. Є ковідний фонд, а це означає, що йдеться про цей рік.

ВВС News Україна: Тоді потрібні будуть зміни до бюджету цього року?

Сергій Марченко: Ми зараз передбачаємо, що це можна буде зробити через бюджет ковідного фонду, якщо треба буде додати якісь напрямки (видатків).

Що змінилося в бюджеті-2021?

ВВС News Україна: Якщо ми вже почали говорити про бюджет наступного року, то після узгодження з МВФ, що в ньому змінилося?

Сергій Марченко: Я б не хотів зараз говорити конкретні кінцеві цифри, тому що буквально через кілька годин має бути засідання уряду. Там може бути досить жорстка дискусія з колегами, - це нормальна практика для бюджетування. Кінцевий бюджет, який пройде уряд, ви вже побачите на сайті Верховної Ради.

Я можу сказати про напрямки змін. Ми зменшили дефіцит, скоротили деякі напрямки видатків, частково переглянули дохідну частину, врахували висновки Верховної Ради (після першого читання). Це головне.

Ми дискутували з командою МВФ фактично по кожній позиції. Але це була професійна дискусія.

Після розмови з міністром фінансів стало відомо, що уряд на позачерговому засіданні 26 листопада схвалив проєкт бюджету на 2021 рік, підготовлений до другого читання в Раді.

За цим документом, доходи у 2021 році передбачені в сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки - 1 трлн 328 млрд грн. При цьому дефіцит бюджету по відношенню до ВВП зменшили з 6% до 5,5%.

ВВС News Україна: Прогнози щодо зростання ВВП на 4,6% у наступному році залишаються? Тому що за третій квартал цього року ми маємо 3,5% падіння. Якщо ще й буде локдаун, то показник у 4,6% не дуже реально виглядає.

Сергій Марченко: На питання, реально чи нереально виглядає показник, мають відповідати макропрогнози. На сьогодні підстав для перегляду макропрогнозу я не бачу.

Навіть більше, ті показники падіння ВВП, які закладалися цього року, десь ми в їх межах і працюємо. Це дозволяє мені сказати, що якщо ми правильно заклали макроекономічні показники цього року, то немає необхідності переглядати вхідні дані для бюджету 2021 року.

ВВС News Україна: Але коли цей прогноз не сповнюється, то дефіцит стає ще більшим, ніж планували, і відповідно, треба більше запозичувати.

Сергій Марченко: Я розумію. Але якщо ми повернемося до бюджету цього року, то по податках, по доходах, які адмініструє Державна податкова служба, виконали річний план.

На жаль, митні доходи ще не виконали - але ще й строки не підійшли. Зі свого боку податкова вже виконала. І є всі підстави вважати, що по дохідній частині бюджету у нас буде перевиконання.

Тому я не вважаю, що у випадку незначного відхилення від макропрогнозу, ми не знайдемо, як замістити одне джерело іншим. Це нормальна практика.

Така конфігурація нам дозволяє сподіватися на краще до кінця цього року.

Ми ситуацію контролюємо, незважаючи на те, що нам непросто. І 3 млрд доларів США, про які я вже сказав, це не те питання, яке можна закрити якимсь одним магічним рішенням. Це комплекс питань, які мають бути забезпечені.

Бюджет "під ялинку"?

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Уряди змінювалися, а міністри фінансів майже кожен рік переконували депутатів ухвалити наступний бюджет в останні дні, а той години до Нового року

ВВС News Україна: За вашими прогнозами, Україна матиме бюджет "під ялинку" чи вже після Нового року?

Сергій Марченко: Цього року це (прийняття бюджету в новорічну ніч - Ред.) неможливо по одній простій причині, що у нас сесійними є наступний тиждень і ще один в середині грудня. Якщо говорити, що ялинку в середині грудня, то можна сказати, що і "під ялинку".

Але варіантів, що це буде "під ялинку" в кінці року я не бачу навіть теоретично.

Все може бути, звичайно. І що Верховна Рада з якихось причин не зможе в цей період часу ухвалили бюджет, а тому буде якась додаткова сесія… Це віртуальна історія. Сподіваюся, що все буде добре.

Ми трошки затрималися з бюджетом, але давайте згадаємо, що парламент також здав його пізніше. Ми узгодили вже ключові параметри з МВФ.

Зараз ми вийшли на результат, і далі - це вже питання політичної волі, домовленостей і компромісів. І я сподіваюся, що в міністерства фінансів вистачить сил переконати депутатський корпус підтримати бюджет.

Навіщо дороги, коли немає кисню?

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Міністр фінансів теж перехворів на ковід

ВВС News Україна: Ви вже неодноразово коментували питання видатків на будівництво доріг, які переважають над рештою видатків з коронавірусного фонду. При цьому самі нещодавно перехворіли на коронавірус. З огляду на цей особистий досвід, на статистику щодо нових хворих, ви і зараз можете повторити, що це був найкращий напрямок використання коштів цього фонду?

Сергій Марченко: Провокаційне запитання. Закласти кошти можна будь-які. Питання в можливості їх освоїти, в тому, чи є достатнє розуміння, що саме, яким чином і для чого. Від медицини, на жаль, відповіді на ці питання, іноді або зачасто, ми не могли отримати.

Наприклад, проблема забезпечення киснем. Ми зараз її вирішуємо, забираючи кошти з доріг, перекидаючи кошти на кисень. І те, і те ми маємо фінансувати. Питання у тому, що не треба протиставляти ці речі.

Якщо у нас зараз ковідний фонд майже 66 млрд, а використано по факту лише 40 - оце основне питання. Сформувати правильно потребу, яким чином правильно діяти під час пандемії, коронакризи, де саме мають бути ці кошти використані - це ключова була задача відповідних міністерств.

Я не критикую своїх колег, тому що вони діяли, фактично, в умовах війни. Станом на початок розгортання коронакризи ніхто у світі не розумів, що робити з цією хворобою.

Але робити протистояння, що дороги фінансували, а медицину - ні... Станом на момент, коли приймалося рішення, було очевидно, що або ми кошти бюджету якось використовуємо, аби ми просто їх тримаємо до того часу, поки вони вже нікому не будуть потрібні.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Дороги почали активно асфальтувати ще у квітні. І темпи будівництва та ремонтів лише наростали

ВВС News Україна: Іншими словами, ті, хто будують дороги, змогли краще освоїти кошти, ніж міністерство охорони здоров'я?

Сергій Марченко: Щоб освоїти, треба спочатку мати план. Будівельники розраховували на ці кошти. Вони, фактично, були від Стокгольмського арбітражу. Була домовленість, що частково ці кошти мають піти на дорожнє господарство. Коли формували бюджет (на 2020 рік), їх не заклали. Була якась домовленість, що десь там щось якимось чином буде.

Я став міністром 30 березня. Я вже мав щось робити з цим питанням. Дорожники мали план, як їм побудувати дороги з використанням цих коштів. Хоча їх у бюджеті не було. Тому було прийнято рішення Верховною Радою, що частково будуть перерозподілені кошти з ковідного фонду на ці цілі.

ВВС News Україна: Аля ця тема дуже болюча, і вона коштує людських життів. Влітку був спад захворювання, і є враження, що цей час не використали ні на що, крім як на освоєння коштів на будівництво доріг.

Сергій Марченко: А чи поміняло б це щось, якби у нас в ковідному фонді був би залишок невикористаних не 20 млрд грн, як зараз, а 50?

ВВС News Україна: Помінялося б те, що за цей час лікарні могли б бути вже обладнані кисневими концентраторами. Оце б щось поміняло для людей.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Лише під кінець року з'ясувалося, що хворим на ковід потрібен кисень

Сергій Марченко: В квітні місяці, після того, як був створений ковідний фонд, була історія, що немає апаратів ШВЛ. Зараз вже всі розуміють, що справа не в ШВЛ. Питання у кисні та ліжкомісцях. Але ми, і весь світ до цього прийшли трохи пізніше, і зараз ми це питання намагаємося закрити.

Якби ми у квітні сказали: давайте закуповувати кисневі концентратори, давайте проведемо кисень у максимальну кількість лікарень, тому що за прогнозами пандемія розгорнеться і буде 15 тисяч нових випадків у листопаді, - це було б серозне правильне рішення.

Це трагедія людей, країни, що зараз є така ситуація. Але я не сказав би, що ми нічого не робили, чи що МОЗ десь було відсутнє. Вони діяли згідно інформації, яка була у них на той момент. Хотіли купувати ШВЛ - от вам кошти. Хотіли - на ПЛР тести - будь ласка. Хотіли на апаратуру - будь ласка. 300% доплат лікарям - будь ласка. Ковідний пакет додатковий - будь ласка.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Чому не всі лікарі отримують ковідну надбавку - питання до керівників лікарень, а не до уряду - каже міністр фінансів

ВВС News Україна: До речі, про 300% доплат: лікарі на місцях і досі скаржаться, що не отримують їх. Не кажучи вже про те, що для медсестер ці доплати не передбачені, хоч вони так само працюють із ковідними хворими.

Сергій Марченко: Ми маємо розуміти, в якому стані в нас зараз медицина, і оцінювати ситуацію з тої точки зору, що ми фінансуємо не зарплату, а кошти.

Це комплексне бюджетування лікарень, як підприємств. Тому якщо такі ситуації виникають (з невиплатою надбавок - Ред.), то це більше питання до керівників, до головних лікарів, які чомусь не прийняли тих рішень, які мали прийняти.