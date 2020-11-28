Рік суду МН17: найважливіше, що вдалося з‘ясувати

Ольга Івшина

ВВС

Автор фото, Getty Images

У березні цього року в Нідерландах розпочався суд у справі про падіння "Боїнга" MH17, збитого в небі над Донецьком у 2014 році. За майже рік слухань і розглядів стало відомо чимало важливих деталей про ті події та людей, що могли мати стосунок до катастрофи літака. ВВС коротко переповідає головні з них.

Прокуратура Нідерландів з посиланням на показання свідків і дані перехоплень телефонних розмов розповіла важливі подробиці того, що відбувалося на сході України в липні 2014 року, незадовго до катастрофи рейса МН17.

Наприклад, під час березневих слухань прокурор заявив, що в Україну з Росії у 2014 році доправили щонайменше два зенітно-ракетних комплекси "Бук", але один з них зламався дорогою і не доїхав до Донбасу.

Зміни в житті підсудних

Важливі події цього року сталися і в житті деяких підозрюваних.

Підпис до фото, Слідство вирішило не звертатися до Росії з проханням про екстрадицію підозрюваних, оскільки російська Конституція забороняє видачу своїх громадян іншим державам

У причетності до падіння літака прокуратура Нідерландів звинувачує чотирьох осіб:

Ігор Г і рк і н (Стрєлков) , громадянин Росії, міністр оборони самопроголошеної "ДНР", колишній офіцер ФСБ

, громадянин Росії, міністр оборони самопроголошеної "ДНР", колишній офіцер ФСБ Сергій Дуб и нський , громадянин Росії, колишній старший офіцер ГРУ армії Росії

, громадянин Росії, колишній старший офіцер ГРУ армії Росії Олег Пулатов , громадянин Росії, підполковник запасу ВДВ армії Росії

, громадянин Росії, підполковник запасу ВДВ армії Росії Леонід Харченко, громадянин України, командир розвідувального підрозділу ГРУ самопроголошеної "ДНР"

Як з'ясувала Російська служба ВВС, за два дні після початку суду в Нідерландах влада "ДНР" затримала Харченка біля його будинку в Донецьку і заарештувала, але у зовсім іншій кримінальній справі. Товариші по службі та друзі Харченка вважають, що це зробили для того, щоб ізолювати колишнього розвідника.

Незабаром після публікації ВВС Харченка звільнили. За даними джерел Російської служби ВВС, колишній розвідник разом з родиною виїхав з Донецька і зараз мешкає в Росії.

Важливу заяву зробив цього року інший обвинувачений у справі МН17 - Ігор Гіркін. Він кілька років обмежувався фразою: "Ополчення "Боїнг" не збивало". Але в травні він двічі дав більш розлогий коментар, причому зробив це в інтерв'ю іноземним журналістам.

"Я розумів, що, оскільки бойові дії, що тривають на Донбасі, значною мірою відбуваються за моєї участі, я також несу опосередковану відповідальність за цю загибель", - сказав Гіркін в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону.

Ексміністр оборони самопроголошеної "ДНР" також підтвердив, що просив голову анексованого Росією Криму Сергія Аксьонова допомогти з отриманням зенітно-ракетних комплексів з екіпажами. Два дні по тому в інтерв'ю британській газеті Times Гіркін повторив, що відчуває "моральну відповідальність" за загибель пасажирів і членів екіпажу рейсу МН17.

Прокуратура Нідерландів звинувачує Гіркіна саме в причетності до перевезення "Бука" територією Донбасу та надання екіпажу ЗРК даних про точку, звідки можна здійснювати пуск ракет по повітряних цілях.

У листопаді вперше заговорив ще один обвинувачений - Олег Пулатов. Він єдиний з усіх підозрюваних погодився взаємодіяти з представниками суду. Його інтереси захищають двоє нідерландських адвокатів з Роттердама і російський юрист Олена Кутьіна. Захист Пулатова надав суду відеозапис своєї розмови з Пулатовим.

Автор фото, kvoku.ru Підпис до фото, Ця та кілька інших фото Олега Пулатова оприлюднили на сайті Київського вищого загальнокомандного училища, яке він закінчив. Розслідувачі вважають, що саме ця людина була поруч з "буком" у момент пуску ракети по малайзійському "Боїнгу". Пулатов це заперечує

Пулатов стверджує, що в день аварії "Боїнга" він дійсно був районі Сніжного (це найближче до місця аварії велике місто), багато їздив околицями, але "Бука" за весь цей час не бачив і переконаний, що в його підрозділах такої установки не було.

Пулатов не заперечує, що на більшості аудіозаписів прослуховувань, долучених до справи, лунає саме його голос, причому в кількох з цих телефонних переговорів Пулатов згадує "Бук". За словами колишнього розвідника, на той момент він вже знав, що його телефон прослуховують, тому часто повідомляв у розмові дезінформацію.

При цьому раніше прокуратура Нідерландів казала, що перехоплення розмов Пулатова та інших росіян, обвинувачених у цій справі, не суперечать, а навіть доповнюють одне одного. Ба більше - події, які обвинувачені нібито обговорювали для дезінформації ворога, підтверджують фото- і відеоматеріали, зняті очевидцями подій 16-18 липня 2014 року на Донбасі.

Аналіз альтернативних версій

Захист Пулатова подав клопотання про повторне розслідування альтернативних сценаріїв:

аварія "Боїнга" внаслідок атаки українського військового літака;

ураження ракетною системою протиповітряної оборони через те, що українські штурмовики використовували "Боїнг" як "живий щит";

ураження з ЗРК "Бук", що належав Україні.

Обвинувачення пояснило, що слідство вивчило кожну з цих теорій та ще кілька додаткових. І в кожному випадку детальний аналіз виявляв їхню неспроможність.

Наприклад, під час вивчення уламків літака не знайшли слідів від куль авіаційної гармати чи слідів будь-яких інших ракет, крім ракети "Бука". Тому експерти дійшли висновку, що рейс МН17 не могли збити за допомогою атаки військового літака.

Під час обстеження тіл екіпажу і пасажирів експерти знайшли в них елементи ураження, що мають тільки ракети "Бука" (наприклад, металеві елементи у формі метелика). Це стало додатковим аргументом на користь того, що "Боїнг" збили саме з ЗРК, а не якось інакше.

Слідство також знайшло тих, про кого багато писали російські державні ЗМІ - авіадиспетчера з Дніпропетровська Анну Петренко, яка нібито загадково зникла після падіння "Боїнга", іспанського диспетчера Карлоса і українського пілота Владислава Волошина. Поговоривши з кожним з них, слідство дійшло висновку, що вони не мають жодного стосунку до краху МН17, а Карлос взагалі мав раніше судимість за шахрайство.

Чи існує фото пуску ракети?

Слідство змогло знайти та отримати кілька супутникових знімків, на яких видно район ймовірного місця пуску ракети поблизу міста Сніжне. На одному з них навіть можна побачити колону з "Буком", що рухається в бік цієї точки.

Автор фото, Google

Прокуратура Нідерландів звернулася до військових США, оскільки наступного дня після трагедії вони заявили, що мають фото, на якому є момент пуску ракети по "Боїнгу". Але замість самого фото Вашингтон надіслав в Амстердам документ з описом знімків та супутньою технічною інформацією. А потім головному прокурору Нідерландів у справах тероризму дали можливість подивитися на початкове фото і перевірити, наскільки правильно виклали інформацію про нього у наданому Амстердаму меморандумі.

Прокурор дійшов висновку, що інформація в меморандумі підтверджується. На прохання поділитися початковим знімком США поки відповідають мовчанням - тобто фактичною відмовою, оскільки це розкриє технічні можливості супутників Пентагону.

Міноборони Росії наполягає, що "Боїнг" збили "Буком" українських збройних сил. Російські військові в липні 2014 року оприлюднили кілька супутникових знімків українських військових баз, з яких випливало, що українська установка "Бук" виїхала з бази поблизу Донецька в день аварії "Боїнга". Нідерланди ще в жовтні 2014 року попросили Москву надіслати оригінали цих знімків. Цього року міноборони Росії, нарешті, відповіло, що оригінали не збереглися.

Однак знімки української військової бази надало Європейське космічне агентство. На фото від 17 липня видно, що український "Бук" перебуває на базі. Зіставивши знімок ЄКА з копією знімка, опублікованого міноборони Росії, слідство виявило істотні розбіжності. На фото Google від 16 липня чітко видно зоране поле, а на російському знімку - незоране. Після цього слідство дійшло висновку, що знімки міноборони Росії неправильно датовані та, найімовірніше, зроблені в червні, а не в липні 2014 року.

Які питання відмовились розглядати?

Під час останнього засідання цього року суд в Нідерландах відмовився надати захисту більше часу для обговорення альтернативних версій катастрофи.

Таким чином, єдиною версією, яку готові розглядати судді, залишається висновок слідчих про те, що літак збили з російської зенітно-ракетної установки "Бук" недалеко від міста Сніжне.

Прокуратура Нідерландів вже пояснювала, як слідство розглядало варіанти пуску ракети з інших точок: поблизу Амвросіївки, Єнакієвого, з фабрики на північ від Сніжного, а також біля села Зарощенське. Всі ці версії виявилися неспроможними - або місце пуску не збіглося з допустимою траєкторією польоту ракети, або не було жодного свідка серед місцевих і колишніх бойовиків самопроголошеної "ДНР", хто чув пуск ракети з цієї точки.

Українська влада надала Нідерландам інформацію про позиції всіх своїх установок "Бук" в липні 2017 року. Ці дані збіглися з інформацією, отриманою військовою розвідкою Нідерландів. Отже, слідство відкинуло версію про те, що "Боїнг" МН17 збив "Бук" збройних сил України.

Суд також відмовився розглядати питання про те, чи мала Україна зачинити свій повітряний простір.

"Якою б не була відповідь на це запитання, це не знімає відповідальності з винних у пуску ракети по цивільному літаку", - заявили прокурори.

Міжнародних правил, що регламентують польоти над зонами бойових дій, не існує. Отже, суд - навіть в рамках іншої справи - не може розглянути питання про юридичну відповідальність Києва за цей крок.

На думку слідчих Об'єднаної слідчої групи (JIT), дискусії про незакритий повітряний простір на сході України відвертають від головного питання, пов'язаного з катастрофою MH17, - звідки в зоні конфлікту взявся ЗРК "Бук".

Щодо "відкритого неба" над Донбасом, то влітку 2014 року український регулятор "Украерорух" кілька разів збільшував мінімальну висоту польоту над зоною конфлікту для цивільних лайнерів. А ось Росія аж до 16 липня 2014 роки не запроваджувала жодних обмежень для польоту над своїми регіонами, що межують із зоною конфлікту. Але в ніч на 17 липня - за 17 годин до катастрофи "Боїнга" - Росія заборонила літати в суміжних з Україною регіонах на висоті нижче 16 км.

Росавіація так і не пояснила Нідерландам, чому обмеження запровадили саме в ніч на 17 липня і чому мінімально допустима висота польотів настільки перевищила українські заходи.

Ще одна важлива історія

Цього року Російській службі ВВС вдалося встановити ім'я ще однієї людини, яка може бути одним з головних фігурантів справи про катастрофу "Боїнга", що виконував рейс МН17.

Підпис до фото, Після 2014 року генерал Андрій Бурлака отримав підвищення

Йдеться про людину, яка в матеріалах слідства проходила під псевдонімом "Володимир Іванович". У телефонних розмовах, опублікованих слідчими JIT, представники "ДНР" називали "Володимира Івановича" командиром всієї операції на сході України. Те, що він підпорядковується наказам "Володимира Івановича", в перехоплених переговорах згадував і Ігор Стрєлков, який тоді був міністром оборони "ДНР".

Люди, що особисто спілкувалися з "Володимиром Івановичем", розповіли ВВС, що за цим ім'ям може ховатись перший заступник голови прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Бурлака.

Навесні та влітку 2014 року Бурлака щонайменше тричі літав до Ростова-на-Дону, де був головний пункт для росіян, які хотіли брати участь в бойових діях на боці "ДНР" і "ЛНР".

За два дні до катастрофи рейса МН17 - 15 липня 2014 року - генерал Андрій Бурлака знову вилетів з Москви до Ростова-на-Дону. 18 липня - наступного дня після трагедії, що забрала життя 298 людей, - Бурлака повернувся з Ростова до Москви і більше, як випливає з даних, що є розпорядженні ВВС, в 2014 році в Ростов-на-Дону не їздив.

Одне джерело, що назвало ВВС ймовірне ім'я "Володимира Івановича", розповіло, що після завершення активної фази конфлікту на Донбасі генерал Бурлака отримав підвищення і звання Героя Росії.

Що далі?

Слухання в Нідерландах поновляться в лютому 2021 року. Очікується, що 1 лютого суд почне розглядати справу по суті, тобто детально розбиратися у звинуваченнях щодо кожного з підозрюваних та встановлювати ступінь їхньої причетності до катастрофи "Боїнга".

Суд задовольнив клопотання захисту про залучення до справи свідчень одного з експертів та дозволив адвокатам оглянути реконструкцію уламків "Боїнга" разом з обраним ними фахівцем.

Суд також задовольнив прохання захисту допитати військовослужбовців 53-й бригади ППО, що базується в Курську. За версією слідства, саме звідти на Донбас прибув "Бук", який збив "Боїнг".

Прокуратура Нідерландів вже просила про допит військовослужбовців цієї бригади, але Росія відмовила. Тепер про це просять адвокати, що представляють в суді російського громадянина.

Як заявили ВВС слідчі JIT, їхнє завдання - "викрити весь ланцюг - від екіпажу "Бука" до тих, хто наказ цьому "Буку" вирушити на завдання 17 липня 2014 року".