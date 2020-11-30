Загадкова фотоплівка, яка чекала на проявлення 70 років

Сьогодні нам дуже важко збагнути, як можна щось сфотографувати і ніколи не побачити результату - адже ми знімаємо на цифрові камери або смартфони, і одразу ж обмінюємось зробленими фотографіями.

Але повернімося у той час, коли фотографія була аналоговим процесом, і затримка між фотозйомкою та переглядом відбитків могла тривати багато місяців, а то й років - досить довго, щоб забути.

А одній котушці плівки довелось чекати аж 70 років.

Колекціонер фотоапаратів Вільям Фаган кілька років тому придбав камеру Leica IIIa, а разом із нею отримав кілька касет для плівки.

І хоча він знав, що у одній касеті була відзнята плівка, він лише нещодавно вирішив її проявити.

Касети виготовила компанія Leica Camera у той час, коли плівку продавали великими рулонами, а фотографи самі поміщали її у 35-мм касети багаторазового використання.

Оскільки це була плівка з рулону, пан Фаган не міг визначити її світлочутливість.

Тож йому довелося розраховувати час проявлення майже навмання.

Але, після консультацій з експертами, йому це вдалося - і він отримав 20 негативів.

Старі машини

"Як правило, коли я проявляю касету плівки, я маю уявлення про те, що вона містить", - говорить він.

"У темній кімнаті під час проявлення я бачив старі машини. Я не був впевнений, з яким саме зі старих фотоапаратів Leica я отримав цю касету, але думаю, що це була камера середини 1930-х", - розповідає фотограф.

Підпис до фото, Автомобіль BMW середини 30-х років

"На першому негативі я побачив кабріолет BMW середини 1930-х років із, як видається, баварськими номерами (AB 52 3287), на засніженій гірській дорозі", - згадує він.

На іншому кадрі був готель La Veduta, на перевалі Джульєр у Швейцарії.

Вдалося з'ясувати, що автомобіль - це BMW 315.

Підпис до фото, Перевал Джульєр у Швейцарії

Автор фото, Google Підпис до фото, Вулиця у Белладжо

Також на знімках була вулиця у муніципалітеті Белладжо на березі озера Комо на півночі Італії та Банхофштрассе у Цюриху. Ці фото змусили пана Фагана переглянути свою здогадку щодо датування знімків - тепер він вважав, що це був початок 1950-х років.

Підпис до фото, Цюрих

Але насправді його цікавили люди.

"Справжній шок був, коли я побачив фотографії людей, жінки та чоловіка з домашнім улюбленцем, зроблені у подорожі Швейцарією та північною Італією", - каже він.

Тепер він хоче ідентифікувати цих людей, щоб передати їм фотографії.

"Такі фотографії зазвичай є дуже особистими спогадами про щасливі часи, - говорить він. - І я відчував, що я, як чужинець, не маю на них дивитись".

"Потім я подумав про те, що ніхто б ніколи не побачив цих фотографій, якби я просто викинув плівку і не проявив її", - каже фотограф.

Враховуючи вік людей на фото, їх може вже не бути в живих. Але, за словами пана Фагана, він усе одно хотів би передати фотографії їхнім родичам.

"Потім я подумав про те, чому касету з плівкою, який містила декілька чудових кадрів, так ніколи і не проявили", - продовжує фотограф.

"Як фотограф-ентузіаст, я завжди вважав, що люди фотографують не просто так, і фотографії фіксують моменти в часі, які ніколи більше не вдасться зафільмувати, оскільки такі моменти не повторюються", - каже він.

Якщо раптом ви упізнали людей на фото, зв'яжіться зі паном Фаганом за допомогою електронної пошти - info@macfilos.com.