Чому майбутня речниця Байдена Джен Псакі бісить Росію

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Речницею новообраного президента США Джо Байдена стане Джен Псакі. Саме вона оприлюднювала найбільш жорсткі заяви Вашингтона щодо причетності Росії до подій в Україні у 2014-2015 роках.

Новина неабияк збурила російські медіа, адже у ті роки Псакі нещадно критикували і політики, і ЗМІ Росії. Її буквально перетворили на мем.

42-річна Джен Псакі добре відома в американських політичних колах і не лише там. У 2013-2015 роках вона була спікером головного зовнішньополітичного відомства США - Держдепартаменту.

Згодом її підвищили. Вона очолювала комунікації Білого дому за часів президента Барака Обами.

Як обличчя американської дипломатії Псакі оприлюднювала заяви Держдепу щодо всіх найважливіших подій у світі та відповідала на питання журналістів.

"Я досі тут, так само як і сильна демократична Україна"

Розквіт кар'єри Джен Псакі збігся у часі з чи не найбільш драматичним періодом в новітній історії України - Євромайданом, а тоді анексією Криму та війною на Донбасі.

У ці роки вона неодноразово виступала з заявами на підтримку України, критикувала політику Росії, засуджувала анексію Криму та прямо говорила про те, що саме РФ стоїть за конфліктом на Сході.

"Добре відомо, що ті, хто виступають в цих різних районах (східної України - ред.), є проросійськими сепаратистами, - заявляла вона на брифінгу у квітні 2014 року. - Є досить добре підтверджені припущення, що деяким із цих протестувальників платять, вони не є місцевими жителями. Усе це викликає в нас серйозне занепокоєння".

Заяви речниці здебільшого оприлюднювали загалом від імені офіційного Вашингтону та Держдепу.

Але сама Псакі також дозволяла собі висловлювання, які свідчили, що особисто вона підтримує курс президента Обами.

Автор фото, Getty Images

Наприклад, у 2014 році після поширення чуток про її звільнення Псакі написала у Twitter, що досі залишається на посаді "попри припущення російської пропагандистської машини".

"Я досі тут, так само як і сильна демократична Україна", - зіронізувала вона.

Вона публічно захистила міністра закордонних справ Андрія Дещицю, коли у червні 2014 року він втрапив в міжнародний скандал, заспівавши сороміцьку пісеньку про російського президента Володимира Путіна, щоб заспокоїти протестувальників під російським посольством і завадити їм вдатись до більш агресивних дій.

Офіційна заява Держдепу була стриманою та засуджувала напад. Але на уточнювальне запитання журналістів щодо припустимості такої поведінки міністра Псакі відповіла, що "він особисто вирушив до посольства, щоб заспокоїти протестувальників, і домігся цього".

Москва проти Псакі

Але у Росії Псакі неочікувано для себе самої стала справжнім мемом. Її заяви критикували політики і ЗМІ, її колега з російського МЗС Марія Захарова регулярно присвячувала Псакі не дуже дипломатичні твіти, а рунет вправлявся в дотепах та фотожабах.

Особливий захват в російської публіки викликали обмовки і ляпи, які час від часу допускала Псакі. ЗМІ та блогери укладали цілі списки з "перлів Псакі", а російський телеведучий Дмитро Кисельов заявив, що стиль чиновниці вже "увійшов до словників як псакінг".

Особливо часто ексречниці Держдепу згадують, як під час одного з брифінгів вона помилково сказала, що газ "транспортується газопроводом з Західної Європи через Україну до Росії". Псакі одразу виправилася, але обмовку тут же взяли на озброєння.

Автор фото, Держдепартамент США Підпис до фото, Ще до анексії Криму російське МЗС подарувало Псакі рожеву шапку-вушанку. Після переведення в Білий дім Псакі пообіцяла забрати шапку на нове місце

В серпні 2014 року Псакі повідомила про стурбованість Держдепу навчаннями російських військ біля кордонів з Україною.

Міноборони РФ у відповідь, не приховуючи зловтіхи, порадило речниці заглядати до географічного атласу, адже полігон, про який йшлося, перебував у сотнях кілометрів від кордону з Україною. А депутат Держдуми та боксер Микола Валуєв навіть записав відео, як він відправляє карту Росії Псакі.

Ще один відомий інцидент стався, коли, коментуючи псевдореферендум в так званих ДНР та ЛНР, Псакі вжила термін "карусель", маючи на увазі порушення під час голосування.

Коли один з журналістів поцікавився, чи знає вона, що значить це слово, Псакі зізналася, що не знає і перепитає в офісі у фахівців.

У Росії курйоз викликав справжню бурю. Коли стало відомо, що Псакі покидає посаду та йде в декрет, Кисельов в одній зі свої програм навіть присвятив їй анекдот. Мовляв, коли у Псакі спитали, хто батько її дитини, вона відповіла: "Я точно не можу зараз сказати, я піднімусь в офіс та уточню".

На тлі справжніх промахів речниці Держдепу регулярно з'являлися і фейки щодо неї, які охоче тиражували в інформпросторі. Зокрема, що вона начебто "знайшла в Ростовській області гірські курорти" та пообіцяла відправили американський флот до "берегів Білорусі", якщо Білорусь вторгнеться до України.

Сама Псакі до таких атак з Росії ставилася з гумором. В інтерв'ю Голосу Америки в червні 2014-го речниця Держдепу заявила, що сприймає всю цю кампанію "як відзнаку".

"Кумедно, що люди витрачають стільки часу на обробку моїх фото в фотошопі та різноманітні випади на мою адресу. Але я в хорошій компанії жінок, які представляють американську адміністрацію, які були жертвами тої ж російської пропагандистської машини… Я сприймаю це спокійно", - заявила вона.

І додала: "Мені здається зрозумілим, що за цим стоїть. Це суперечності щодо України та наша політика щодо України. США вважають, що голос українського народу мають почути".