Як вбили "батька" іранської ядерної програми і яку помсту готує Іран для Ізраїлю
Іран вважає, що Ізраїль та опозиційне угруповання іранських емігрантів застосували дистанційно керовану зброю, щоб убити відомого вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде.
У своїй промові на похороні Фахрізаде в Тегерані секретар Вищої ради національної безпеки Алі Шамхані сказав, що зловмисники "використовували електронне обладнання" і не були присутніми на місці події. Він не повідомив інших деталей.
Міністерство оборони Ірану спочатку повідомляло, що Фахрізаде застрелили, коли кілька озброєних людей обстріляли його машину.
Фахрізаде був найвідомішим фізиком-ядерником Ірану і високопосадовим офіцером Корпусу стражів ісламської революції.
За даними американської розвідки, він очолював таємну програму з розробки ядерної боєголовки. Західні ЗМІ порівнювали його з Робертом Оппенгеймером, який керував Мангеттенським проєктом зі створення американської ядерної зброї, і називали його головною мішенню ізраїльського "Моссаду".
Іран наполягає, що його ядерна програма має мирний характер.
Фахрізаде загинув у п'ятницю за 80 км на схід від Тегерана, коли їхав з міста Ростамкола в броньованому автомобілі під охороною конвою з трьох автомобілів. Його автомобіль обстріляли, а сам він помер в лікарні.
Контр-адмірал Шамхані під час похорону повідомив, що іранські спецслужби знали про змову з метою вбивства Фахрізаде і що вони навіть передбачили, де може відбутися напад.
"Для його безпеки зробили необхідні поліпшення, але ворог застосував абсолютно нові, професійні та специфічні методи, і, на жаль, вони мали успіх", - сказав він.
"Це була дуже складна місія з використанням електронного обладнання. На місці події нікого не було", - додав Шамхані.
Адмірал зазначив, що у нападі брали участь члени "Моджахедін-е-Халк", опозиційної групи іранських емігрантів, яка виступає проти теократичного режиму аятоли в Ірані, а також "сіоністький режим та Моссад". Так він натякнув на Ізраїль та його розвідувальне відомство.
Ізраїль ці звинувачення не коментував.
Дистанційно керований кулемет, який самостійно знищився?
У всіх версіях вбивства є обстріл конвою Фахрізаде і вибухає автомобіль, але у версії агентства Fars йдеться саме про відсутність нападників на місці.
За інформацією агентства, пов'язаного з Корпусом стражів ісламської революції, вченого вбили з керованого дистанційно кулемета, встановленого на пікапі Nissan, який потім вибухнув.
"У цій операції, яка тривала близько трьох хвилин, на сцені злочину були відсутні агенти-вбивці. Вогонь вели виключно з автоматичної зброї. Під час інциденту більше ніхто не постраждав, окрім охоронця", - йдеться в повідомленні агентства.
Вчений, підкреслює агентство, їхав у броньованому автомобілі разом з дружиною.
"Тоді в мученика зробили кілька пострілів з дистанційно керованого кулемета, встановленого на автомобілі Nissan, який був припаркований в 150 метрах від автомобіля мученика", - повідомляє агентство.
"Дві кулі потрапили мученику в бік і одна в спину, пошкодивши спинний мозок. Через кілька секунд автомобіль Nissan вибухнув", - підсумовує агентство Fars.
Реакція іранської влади
Загибель Фахрізаде викликала гнів іранського парламенту і керівників країни. Парламент прискорив ухвалення законопроєкту, який обмежить інспекції МАГАТЕ в країні і розширить програму зі збагачення урану. Протягом декількох годин після загибелі фізика Іран звинуватив у вбивстві Ізраїль, цю версію не ставлять під сумнів і низка західних експертів.
Водночас лунає попередження про провокацію - експерти кажуть, що метою вбивства було перешкодити поверненню Ірану до ядерної угоди 2015 року, проти якої послідовно виступав Ізраїль. Тепер обраному президенту Джо Байдену буде вкрай складно вести результативні перемовини з Тегераном.
У неділю тіло Фахрізаде повезли для прощання у мечетях країни, а іранський парламент обговорював як відреагувати на вбивство. У понеділок тіло фізика поховали.
Іранські газети рясніють цитатами про ворогів іранського народу, "сіоністський план" і спонсорований тероризм, аятола Алі Хаменеї і президент Хасан Роухані зажадали покарати винних,а очільники декількох силових відомств пообіцяли виконати вимогу.
Що пишуть ЗМІ?
Аналіз Служби моніторингу BBC
Іранські ЗМІ транслюють два послання: вбивство вченого не залишиться безкарним, але Іран не має "потрапити в пастку", піддатися на провокацію. Коментатори вважають, що Ізраїль намагається домогтися зростання міжнародної напруги, пов'язаної з ядерною програмою Ірану.
Ізраїльські експерти теж звертають увагу на міжнародне становище і інтерпретують вбивство як сигнал Джо Байдену. Основне послання полягає в тому, що Ізраїль "не заспокоїться просто так", якщо Байден буде домагатися поновлення договору 2015 року щодо іранської ядерної програми.
Якою буде помста?
Відповідь Ірану на вбивство Фахрізаде буде обміркованою і рішучою, заявив радник аятоли Хаменеї і очільник іранської Стратегічної ради з міжнародних відносин Камаль Харазі.
Тим часом консервативна іранська газета Kayhan закликала завдати удар по ізраїльському портовому місту Хайфа. Однак іранське командування розуміє, наскільки складно завдати такий удар по цілі в Ізраїлі, пише агентство Reuters.
Крім того, такий крок може надзвичайно ускладнити будь-які спроби нової американської адміністрації налагодити відносини з Тегераном.
Іранський парламент у неділю вирішив прискорити ухвалення законопроєкту, який обмежує інспекції МАГАТЕ. Також в ньому містяться плани щодо продовження і розширення програми збагачення урану.
Саме на цьому тлі, відзначають коментатори, відносини з Іраном доведеться налагоджувати обраному президенту США Джо Байдену.
"Представники розвідки кажуть, що у них мало сумнівів в тому, що до злочину причетний Ізраїль, - пише колумніст New York Times Девід Сангер. - Є всі ознаки точно спланованої в часі операції "Моссаду". Ізраїльтяни нічого не говорили, щоб це спростувати. Прем'єр-міністр Нетаньяху давно говорив про Іран як про екзистенційну загрозу, а вбитого ученого Фахрізаде називав першим ворогом Ізраїлю, здатним створити зброю, яке одним вибухом знищить націю з восьми мільйонів людей".
"Метою вбивства Фахрізаде було не обмеження військового потенціалу Ірану, а обмежити дипломатичний процес", - каже колишній співробітник Держдепартаменту США щодо нерозповсюдження ядерної зброї Марк Фіцпатрік.
Джо Байден, ймовірно, прагнутиме відновити угоду 2015 року, між Іраном і шістьма державами - США, Великою Британією, Францією, Китаєм, Росією та Німеччиною - про обмеження ядерної програми в обмін на пом'якшення санкцій. Вона була одним з головних міжнародних проєктів останнього президента-демократа Барака Обами.
Проти цієї угоди завжди виступав Ізраїль, і в травні 2018 року Дональд Трамп заявив про вихід з неї.
Після цього Іран перестав дотримуватися умов угоди, і в листопаді цього року МАГАТЕ заявило, що Іран накопичив у 12 разів більше збагаченого урану, ніж було дозволено відповідно до цього документу.