Як вбили "батька" іранської ядерної програми і яку помсту готує Іран для Ізраїлю

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Мохсена Фахрізаде поховали у понеділок

Іран вважає, що Ізраїль та опозиційне угруповання іранських емігрантів застосували дистанційно керовану зброю, щоб убити відомого вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде.

У своїй промові на похороні Фахрізаде в Тегерані секретар Вищої ради національної безпеки Алі Шамхані сказав, що зловмисники "використовували електронне обладнання" і не були присутніми на місці події. Він не повідомив інших деталей.

Міністерство оборони Ірану спочатку повідомляло, що Фахрізаде застрелили, коли кілька озброєних людей обстріляли його машину.

Фахрізаде був найвідомішим фізиком-ядерником Ірану і високопосадовим офіцером Корпусу стражів ісламської революції.

За даними американської розвідки, він очолював таємну програму з розробки ядерної боєголовки. Західні ЗМІ порівнювали його з Робертом Оппенгеймером, який керував Мангеттенським проєктом зі створення американської ядерної зброї, і називали його головною мішенню ізраїльського "Моссаду".

Іран наполягає, що його ядерна програма має мирний характер.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, За даними американської розвідки, Фахрізаде очолював таємну програму з розробки ядерної боєголовки

Фахрізаде загинув у п'ятницю за 80 км на схід від Тегерана, коли їхав з міста Ростамкола в броньованому автомобілі під охороною конвою з трьох автомобілів. Його автомобіль обстріляли, а сам він помер в лікарні.

Контр-адмірал Шамхані під час похорону повідомив, що іранські спецслужби знали про змову з метою вбивства Фахрізаде і що вони навіть передбачили, де може відбутися напад.

"Для його безпеки зробили необхідні поліпшення, але ворог застосував абсолютно нові, професійні та специфічні методи, і, на жаль, вони мали успіх", - сказав він.

"Це була дуже складна місія з використанням електронного обладнання. На місці події нікого не було", - додав Шамхані.

Адмірал зазначив, що у нападі брали участь члени "Моджахедін-е-Халк", опозиційної групи іранських емігрантів, яка виступає проти теократичного режиму аятоли в Ірані, а також "сіоністький режим та Моссад". Так він натякнув на Ізраїль та його розвідувальне відомство.

Ізраїль ці звинувачення не коментував.

Дистанційно керований кулемет, який самостійно знищився?

Автор фото, EPA Підпис до фото, Є кілька версій нападу на кортеж "батька іранської ядерної бомби"

У всіх версіях вбивства є обстріл конвою Фахрізаде і вибухає автомобіль, але у версії агентства Fars йдеться саме про відсутність нападників на місці.

За інформацією агентства, пов'язаного з Корпусом стражів ісламської революції, вченого вбили з керованого дистанційно кулемета, встановленого на пікапі Nissan, який потім вибухнув.

"У цій операції, яка тривала близько трьох хвилин, на сцені злочину були відсутні агенти-вбивці. Вогонь вели виключно з автоматичної зброї. Під час інциденту більше ніхто не постраждав, окрім охоронця", - йдеться в повідомленні агентства.

Вчений, підкреслює агентство, їхав у броньованому автомобілі разом з дружиною.

"Тоді в мученика зробили кілька пострілів з дистанційно керованого кулемета, встановленого на автомобілі Nissan, який був припаркований в 150 метрах від автомобіля мученика", - повідомляє агентство.

"Дві кулі потрапили мученику в бік і одна в спину, пошкодивши спинний мозок. Через кілька секунд автомобіль Nissan вибухнув", - підсумовує агентство Fars.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Рештки підірваного авто

Реакція іранської влади

Загибель Фахрізаде викликала гнів іранського парламенту і керівників країни. Парламент прискорив ухвалення законопроєкту, який обмежить інспекції МАГАТЕ в країні і розширить програму зі збагачення урану. Протягом декількох годин після загибелі фізика Іран звинуватив у вбивстві Ізраїль, цю версію не ставлять під сумнів і низка західних експертів.

Водночас лунає попередження про провокацію - експерти кажуть, що метою вбивства було перешкодити поверненню Ірану до ядерної угоди 2015 року, проти якої послідовно виступав Ізраїль. Тепер обраному президенту Джо Байдену буде вкрай складно вести результативні перемовини з Тегераном.

У неділю тіло Фахрізаде повезли для прощання у мечетях країни, а іранський парламент обговорював як відреагувати на вбивство. У понеділок тіло фізика поховали.

Іранські газети рясніють цитатами про ворогів іранського народу, "сіоністський план" і спонсорований тероризм, аятола Алі Хаменеї і президент Хасан Роухані зажадали покарати винних,а очільники декількох силових відомств пообіцяли виконати вимогу.

Що пишуть ЗМІ?

Аналіз Служби моніторингу BBC

Іранські ЗМІ транслюють два послання: вбивство вченого не залишиться безкарним, але Іран не має "потрапити в пастку", піддатися на провокацію. Коментатори вважають, що Ізраїль намагається домогтися зростання міжнародної напруги, пов'язаної з ядерною програмою Ірану.

Ізраїльські експерти теж звертають увагу на міжнародне становище і інтерпретують вбивство як сигнал Джо Байдену. Основне послання полягає в тому, що Ізраїль "не заспокоїться просто так", якщо Байден буде домагатися поновлення договору 2015 року щодо іранської ядерної програми.

Якою буде помста?

Автор фото, NurPhoto Підпис до фото, У суботу в Тегерані спалювали прапори США та Ізраїлю

Відповідь Ірану на вбивство Фахрізаде буде обміркованою і рішучою, заявив радник аятоли Хаменеї і очільник іранської Стратегічної ради з міжнародних відносин Камаль Харазі.

Тим часом консервативна іранська газета Kayhan закликала завдати удар по ізраїльському портовому місту Хайфа. Однак іранське командування розуміє, наскільки складно завдати такий удар по цілі в Ізраїлі, пише агентство Reuters.

Крім того, такий крок може надзвичайно ускладнити будь-які спроби нової американської адміністрації налагодити відносини з Тегераном.

Іранський парламент у неділю вирішив прискорити ухвалення законопроєкту, який обмежує інспекції МАГАТЕ. Також в ньому містяться плани щодо продовження і розширення програми збагачення урану.

Саме на цьому тлі, відзначають коментатори, відносини з Іраном доведеться налагоджувати обраному президенту США Джо Байдену.

"Представники розвідки кажуть, що у них мало сумнівів в тому, що до злочину причетний Ізраїль, - пише колумніст New York Times Девід Сангер. - Є всі ознаки точно спланованої в часі операції "Моссаду". Ізраїльтяни нічого не говорили, щоб це спростувати. Прем'єр-міністр Нетаньяху давно говорив про Іран як про екзистенційну загрозу, а вбитого ученого Фахрізаде називав першим ворогом Ізраїлю, здатним створити зброю, яке одним вибухом знищить націю з восьми мільйонів людей".

"Метою вбивства Фахрізаде було не обмеження військового потенціалу Ірану, а обмежити дипломатичний процес", - каже колишній співробітник Держдепартаменту США щодо нерозповсюдження ядерної зброї Марк Фіцпатрік.

Автор фото, Reuters

Джо Байден, ймовірно, прагнутиме відновити угоду 2015 року, між Іраном і шістьма державами - США, Великою Британією, Францією, Китаєм, Росією та Німеччиною - про обмеження ядерної програми в обмін на пом'якшення санкцій. Вона була одним з головних міжнародних проєктів останнього президента-демократа Барака Обами.

Проти цієї угоди завжди виступав Ізраїль, і в травні 2018 року Дональд Трамп заявив про вихід з неї.

Після цього Іран перестав дотримуватися умов угоди, і в листопаді цього року МАГАТЕ заявило, що Іран накопичив у 12 разів більше збагаченого урану, ніж було дозволено відповідно до цього документу.