Подвійна пандемія. Як Італія страждає через мафію в умовах поширення коронавірусу

Марк Ловен

BBC News, Калабрія, Італія

Автор фото, Gaspare Mutolo Підпис до фото, Малюнок Гаспаро Мутоло "Щупальця над Палермо" символізує могутність мафії у південній Італії

"Ще півгодини тому 12 з 18 койко-місць інтенсивної терапії Covid були зайняті", - каже Деметріо Лабате, застібаючи захисний одяг. "Але зараз їх кількість скоротилася до 11. Ми тільки що втратили ще одного пацієнта - йому було 82 роки".

Лікар реанімації дає нам четверту пару хірургічних рукавичок, перевіряє, чи не залишається якась частина нашого тіла незахищеною, і ми слідуємо за ним до коронавірусної палати Grande Ospedale Metropolitano, найбільшої лікарні в Калабрії.

Цей регіон в південній частині Італії швидко оголосили "червоною зоною" на початку листопада, коли вірус почав нову наступальну ходу.

"Друга хвиля вдарила по нас набагато сильніше, ніж перша", - каже Деметріо, проводячи нас між ліжками пацієнтів, які користуються штучною вентиляцією легень.

"Нам не вистачає персоналу - а той, який у нас є, працює кілька додаткових змін", - зазначає лікар.

Одна з пацієнток у вентиляційному шоломі при тямі. Їй вдається коротко змахнути рукою - це невеликий жест, щоб підняти настрій змученим лікарям.

"Ми боремося з цим, як леви, щоб не впасти", - каже Іоле Фантоцці, директорка лікарні.

"Ця хвиля була передбачуваною, тому що влітку ми відчували себе вільними, коли захворюваність була дуже низькою, а люди приїжджали і їхали з Калабрії", - пояснює вона.

Італія була першою країною на Заході, по якій вдарила пандемія, і якийсь час була її глобальним епіцентром.

З восьмим місцем за кількістю випадків в світі, в цьому місяці Італія стала другою країною Європи, де кількість жертв перевищила 50 тисяч людей.

Підпис до фото, Італія стала другою країною Європи, де кількість жертв пандемії перевищила 50 тисяч

У липні, коли кількість щоденних заражень впала, виникло помилкове відчуття безпеки, коли Італія відчинила двері для туристів і обмеження скасували. Зараз країна розплачується за це, борючись з другою смертоносною хвилею - і знову кількість смертей є однією з найвищих в Європі.

Але на відміну від березня, коли пандемія охопила багатий північний регіон Ломбардія, друга хвиля обрушилася і на збіднілий південь.

Калабрія - один з найбідніших регіонів Італії та Західної Європи. І хоча рівень захворюваності та кількість пацієнтів інтенсивної терапії нижче, ніж в північній Італії, її крихка система охорони здоров'я дає збій, тому її помістили до категорії найвищого ризику.

Чому південь страждає

Калабрія страждає через десятиріччя безгосподарності і грабунку з боку мафії Ндрангета, яка проникла в систему охорони здоров'я.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Демонстрація проти мафії в Калабрії, 2017 рік

Злочинні банди захопили контроль над ресурсами і накопичили величезні борги, що призвело до закриття 18 державних лікарень і різкого скорочення ліжок та персоналу.

Лише кілька днів тому арештували місцевого високопосадовця за звинуваченням у відмиванні грошей через аптеки, контрольовані Ндрангетою, в обмін на підтримку мафії.

Підпис до фото, Калабрія - один з найбідніших регіонів Італії

Корупція посилила політичну кризу: за останній місяць звільнили двох комісарів з охорони здоров'я регіону. Одного звільнили після того, як він назвав маски для обличчя марними і сказав, що єдиний спосіб заразитися вірусом - це цілувати заражену людину з язиком протягом 15 хвилин.

Два інші кандидати, висунутих урядом, відмовилися від роботи.

"Калабрія опинилася без пристосованих лікарень, здатних задовольнити навіть мінімальні вимоги щодо коронавірусу, тому вся система вийшла з ладу", - каже гінеколог Санто Джоффре, який як очільник місцевого органу охорони здоров'я виявив шахрайство п'ять років тому. Він каже, що тоді влада змусила його замовкнути.

Підпис до фото, "Вся система вийшла з ладу" - каже Санто Джоффре

Ця надзвичайна ситуація завдає шкоди економіці Калабрії, адже належність до "червоної зони" означає закриття бізнесу вдруге за цей рік.

Мафія та Covid - подвійна пандемія

У ресторані Філіппо Коліандро L'A Gourmet стільці розкладені на порожніх столах під скляними люстрами, а на кухні тиша.

"Ресторан - це як оркестр", - каже він мені, описуючи звуки кухарів на роботі та стукіт тарілок.

"І дуже важко бачити, що він німий", - додає він, коли сльози навертаються на його очі.

Ресторатору, який має низку нагород, ситуація нагадує те, що сталося 12 років тому, коли він відмовився платити викуп на вимогу Ндрангети, а погрози мафії тримали клієнтів осторонь. Але він витримав тоді - і каже, що може зробити це знову.

"Ндрангета і Covid - це дві пандемії", - каже він, коли післяобіднє сонце виблискує крізь вікна елегантного столітнього палаццо, в якому знаходиться його ресторан.

Підпис до фото, Філіппо Коліандро вже стикався з мафією та її вимогами

"Ми знищимо вірус вакциною, але боротьба з мафією триватиме довше", - додає він.

Італія знову починає згладжувати криву, і значення R - коефіцієнт поширення вірусу - опустилося нижче 1 у кількох регіонах, включаючи Калабрію, яка в результаті перейшла з червоної зони в оранжеву, що означає менше обмежень на місцях.

Але в цьому куточку Італії зі шрамами історії вірус оголив його крихке серце.