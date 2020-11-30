Подвійна пандемія. Як Італія страждає через мафію в умовах поширення коронавірусу
- Марк Ловен
- BBC News, Калабрія, Італія
"Ще півгодини тому 12 з 18 койко-місць інтенсивної терапії Covid були зайняті", - каже Деметріо Лабате, застібаючи захисний одяг. "Але зараз їх кількість скоротилася до 11. Ми тільки що втратили ще одного пацієнта - йому було 82 роки".
Лікар реанімації дає нам четверту пару хірургічних рукавичок, перевіряє, чи не залишається якась частина нашого тіла незахищеною, і ми слідуємо за ним до коронавірусної палати Grande Ospedale Metropolitano, найбільшої лікарні в Калабрії.
Цей регіон в південній частині Італії швидко оголосили "червоною зоною" на початку листопада, коли вірус почав нову наступальну ходу.
"Друга хвиля вдарила по нас набагато сильніше, ніж перша", - каже Деметріо, проводячи нас між ліжками пацієнтів, які користуються штучною вентиляцією легень.
"Нам не вистачає персоналу - а той, який у нас є, працює кілька додаткових змін", - зазначає лікар.
Одна з пацієнток у вентиляційному шоломі при тямі. Їй вдається коротко змахнути рукою - це невеликий жест, щоб підняти настрій змученим лікарям.
"Ми боремося з цим, як леви, щоб не впасти", - каже Іоле Фантоцці, директорка лікарні.
"Ця хвиля була передбачуваною, тому що влітку ми відчували себе вільними, коли захворюваність була дуже низькою, а люди приїжджали і їхали з Калабрії", - пояснює вона.
Італія була першою країною на Заході, по якій вдарила пандемія, і якийсь час була її глобальним епіцентром.
З восьмим місцем за кількістю випадків в світі, в цьому місяці Італія стала другою країною Європи, де кількість жертв перевищила 50 тисяч людей.
У липні, коли кількість щоденних заражень впала, виникло помилкове відчуття безпеки, коли Італія відчинила двері для туристів і обмеження скасували. Зараз країна розплачується за це, борючись з другою смертоносною хвилею - і знову кількість смертей є однією з найвищих в Європі.
Але на відміну від березня, коли пандемія охопила багатий північний регіон Ломбардія, друга хвиля обрушилася і на збіднілий південь.
Калабрія - один з найбідніших регіонів Італії та Західної Європи. І хоча рівень захворюваності та кількість пацієнтів інтенсивної терапії нижче, ніж в північній Італії, її крихка система охорони здоров'я дає збій, тому її помістили до категорії найвищого ризику.
Чому південь страждає
Калабрія страждає через десятиріччя безгосподарності і грабунку з боку мафії Ндрангета, яка проникла в систему охорони здоров'я.
Злочинні банди захопили контроль над ресурсами і накопичили величезні борги, що призвело до закриття 18 державних лікарень і різкого скорочення ліжок та персоналу.
Лише кілька днів тому арештували місцевого високопосадовця за звинуваченням у відмиванні грошей через аптеки, контрольовані Ндрангетою, в обмін на підтримку мафії.
Корупція посилила політичну кризу: за останній місяць звільнили двох комісарів з охорони здоров'я регіону. Одного звільнили після того, як він назвав маски для обличчя марними і сказав, що єдиний спосіб заразитися вірусом - це цілувати заражену людину з язиком протягом 15 хвилин.
Два інші кандидати, висунутих урядом, відмовилися від роботи.
"Калабрія опинилася без пристосованих лікарень, здатних задовольнити навіть мінімальні вимоги щодо коронавірусу, тому вся система вийшла з ладу", - каже гінеколог Санто Джоффре, який як очільник місцевого органу охорони здоров'я виявив шахрайство п'ять років тому. Він каже, що тоді влада змусила його замовкнути.
Ця надзвичайна ситуація завдає шкоди економіці Калабрії, адже належність до "червоної зони" означає закриття бізнесу вдруге за цей рік.
Мафія та Covid - подвійна пандемія
У ресторані Філіппо Коліандро L'A Gourmet стільці розкладені на порожніх столах під скляними люстрами, а на кухні тиша.
"Ресторан - це як оркестр", - каже він мені, описуючи звуки кухарів на роботі та стукіт тарілок.
"І дуже важко бачити, що він німий", - додає він, коли сльози навертаються на його очі.
Ресторатору, який має низку нагород, ситуація нагадує те, що сталося 12 років тому, коли він відмовився платити викуп на вимогу Ндрангети, а погрози мафії тримали клієнтів осторонь. Але він витримав тоді - і каже, що може зробити це знову.
"Ндрангета і Covid - це дві пандемії", - каже він, коли післяобіднє сонце виблискує крізь вікна елегантного столітнього палаццо, в якому знаходиться його ресторан.
"Ми знищимо вірус вакциною, але боротьба з мафією триватиме довше", - додає він.
Італія знову починає згладжувати криву, і значення R - коефіцієнт поширення вірусу - опустилося нижче 1 у кількох регіонах, включаючи Калабрію, яка в результаті перейшла з червоної зони в оранжеву, що означає менше обмежень на місцях.
Але в цьому куточку Італії зі шрамами історії вірус оголив його крихке серце.