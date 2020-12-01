ВВС News Україна оголосила фіналістів конкурсу "Читач року-2020"

Підпис до фото, Конкурс "Читач року" проводиться в рамках премії Книга року ВВС. Переможець отримає у подарунок електронну книжку

ВВС News Україна оголосила фіналістів конкурсу "Читач року"-2020. Цей конкурс проводиться в рамках премії Книга року ВВС.

Цього року участь у конкурсі брали 17 авторів, які надіслали 18 рецензій на книжки із Довгих списків Книги року ВВС-2020.

Фіналістів визначала редакція ВВС News Україна за участю журі конкурсу.

5 фіналістів конкурсу "Читач року"

Вікторія Гнипа. Рецензія на роман Олеся Ільченка "Порт Житана".

Віталій Гудима. Рецензії на роман Ксенії Фукс "12 сезонів жінки" та роман Петра Яценка "Магнетизм"

Кирило Денисенко. Рецензія на роман Сергія Сергійовича SAIGON "Юпак".

Андрій Славуцький. Рецензія на книжку Анастасії Леухіної "Зовсім не страшна книга".

Катерина Цюзь. Рецензія на роман Софії Андрухович "Амадока".

Переможця оголосять 11 грудня 2020 року на фінальній онлайн-церемонії Книга року ВВС-2020. Приз за перемогу - електронна книга Kindle.

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