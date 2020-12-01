ВВС News Україна оголосила фіналістів конкурсу "Читач року-2020"
ВВС News Україна оголосила фіналістів конкурсу "Читач року"-2020. Цей конкурс проводиться в рамках премії Книга року ВВС.
Цього року участь у конкурсі брали 17 авторів, які надіслали 18 рецензій на книжки із Довгих списків Книги року ВВС-2020.
Фіналістів визначала редакція ВВС News Україна за участю журі конкурсу.
5 фіналістів конкурсу "Читач року"
Вікторія Гнипа. Рецензія на роман Олеся Ільченка "Порт Житана".
Віталій Гудима. Рецензії на роман Ксенії Фукс "12 сезонів жінки" та роман Петра Яценка "Магнетизм"
Кирило Денисенко. Рецензія на роман Сергія Сергійовича SAIGON "Юпак".
Андрій Славуцький. Рецензія на книжку Анастасії Леухіної "Зовсім не страшна книга".
Катерина Цюзь. Рецензія на роман Софії Андрухович "Амадока".
Переможця оголосять 11 грудня 2020 року на фінальній онлайн-церемонії Книга року ВВС-2020. Приз за перемогу - електронна книга Kindle.
Інші читацькі рецензії:
- "Пацики на мотиках", або Чим чіпляє роман "Юпак"
- "Уздовж океану на ровері" - запашні есеї та есейчики Махна
- Похований Донбас, який час "відрити" - рецензія на Михеда
- Касл Рок по-українськи від Ілларіона Павлюка
- "Амадока" - книга про страхи, які змінюють ДНК
- "Загублений Острів" - голоси загублених із Криму
- "12 сезонів жінки". Українська жінка в банці з заформаліненим постсовком
- "Остання обитель бунтарства" - сухий український стімпанк
- "Планета полин" Забужко - книга, яка надихає на вчинки
- "Ківі Ківі" Лаюка - повістинка про справжню дружбу
- Запрограмовані на манкуртство - чим лякає книга Курико про Лук'яненка
- "Зовсім не страшна книга" - корисні поради для тих, хто бореться за життя
Рецензії журі:
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