Рада провалила проєкт закону про "інвестняні Зеленського". Що він передбачав

Автор фото, УНІАН

Верховна Рада не схвалила президентський законопроєкт про сприяння великим іноземним інвесторам, який сам Володимир Зеленський скорочено назвав "про інвестнянь".

Депутати розглянули проєкт, але в самому кінці опозиційні депутати вимагали поставити на підтвердження кілька важливих поправок.

За них проголосували тільки депутати "Слуги народу" й кілька представників групи "Довіра", але для підтримки поправок їм не вистачило 1 голосу. Поправки підтримали тільки 225 депутатів з 226 необхідних.

Після цього, щоб не ухвалити розбалансований закон, його відправили на повторне друге читання.

У команді президента наполягають, що у сусідніх країнах Східної Європи інвестиційний режим сприятливіший, ніж в Україні, хоча потенціал для залучення іноземних коштів тут дуже великий.

У владі вирішили, що варто узаконити спеціальний режим сприяння великим інвесторам, яким уповноважений державний орган допомагатиме вирішувати бюрократичні та всі інші перепони.

Як кажуть учасники ринку та інвестори, найчастіше у них виникають проблеми з податковими органами, місцевою владою та навіть із силовими структурами.

Така спеціальна урядова програма UkraineInvest існує ще з 2016 року й за цей час спеціальний урядовий офіс допоміг десяткам іноземним інвесторам. З ухваленням закону робота цього офісу буде регламентована.

Під час розгляду документу багато депутатів зауважували, що він дискримінує українських інвесторів, які не можуть розраховувати на пільги від держави.

Інвестняні для мільярдерів

Проєкт закону передбачає надання статусу державної установи офісу інвестицій. Кабінет міністрів формально уповноважить спеціальних менеджерів супроводжувати інвесторів під час підготовки та втілення інвестиційного проєкту.

Якщо раніше чітких критеріїв допомоги не було й допомагали багатьох охочим, то зараз закон встановить чіткі вимоги.

Головні з них такі:

розмір інвестицій понад 20 млн євро (близько 700 млн гривень);

строк реалізації проєкту не більше 5 років.

Автор фото, УНІАН

Спочатку мова йшла про поріг у 30 млн євро, але його зменшують.

Такі інвестори можуть отримати низку переваг. Зокрема, держава може надавати їм податкові пільги, звільняти від податку на прибуток підприємств та від мит на ввезення нового устаткування та надавати землю на спеціальних умовах.

Окремо вказана можливість будівництва суміжної інфраструктури (під'їзних шляхів, ліній зв'язку, підведення газу, води та електрики) за рахунок держави.

Подібну допомогу у підведенні комунікацій за рахунок держави вже втілював у життя офіс інвестицій протягом останніх кількох років.

Допомога від держави

Нинішній проєкт визначає, що загальна сума державної підтримки не має перевищувати 30% від суми інвестиції.

Також визначили вимоги до інвестора, яким держава може надавати пільги та преференції.

проєкт реалізують у сферах переробної промисловості, інфраструктури та логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти та спорту;

проєкт має передбачати будівництво, модернізацію, технічне чи технологічне переоснащення виробничих об'єктів;

створення щонайменше 80 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню у цій галузі в регіоні попереднього року.

У первинній версії проєкту пропонували поріг у 150 робочих місць.

У разі надання пільг чи державної допомоги укладається спеціальний інвестиційний договір між урядом, інвестором та місцевою владою регіону, де втілюється інвестиція.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Урядову ініціативу UkraineInvest для супроводження запустили ще в 2016 році. Відтоді офіс допомоги інвестиціям працює на першому поверсі Кабміну

Інвесторам обіцяють чітко закріплювати права на об'єкти інвестицій та детально прописали процедури подачі заявок та прозорі механізми відбору.

Також є чіткий перелік компаній, які не можуть претендувати на "інвестнянь" і спеціальні умови. Ось головні з них:

компанії, які не розкрили інформацію про кінцевого власника;

компанії, у яких більше 50% акцій належать офшорним компаніям;

компанії з понад 10% акцій з держави-агресора (Росії) та компанії, зареєстровані у Росії;

компанії, щодо яких Україна застосувала санкції.

Попри певний скепсис на ринку, багато співрозмовників ВВС News Україна на ринку вказують, що мають приклади успішного звернення до офісу інвестицій у 2016-2019 роках.

Частині іноземних інвесторів дійсно допомогли вирішити їхні проблеми та вкласти кошти у розвиток виробництва в Україні. При цьому співрозмовники зауважували, що є випадки, коли державні та місцеві органи влади не надто охоче йшли на співпрацю з менеджерами офісу інвестицій UkraineInvest.