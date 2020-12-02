Коли українці отримають вакцину від Covid-19

Діана Куришко

BBC News Україна

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Наступного тижня Британія почне масове вакцинування населення від коронавірусу. У США до кінця 2020 року планують вакцинувати 20 млн людей.

Багато країн світу давно стали в чергу до виробників вакцин і підписали угоди про закупівлю ще навіть не вироблених і не схвалених препаратів. Перші партії вже доставили на склади в США.

Де у цих перегонах за вакцинами перебуває Україна? На скільки доз можуть розраховувати українці і коли почнуться щеплення - ми спробували розібратися.

Яка ситуація з вакцинами у світі? Чи вистачить всім?

Щоб зупинити поширення коронавірусу, за прогнозами ВООЗ, близько 60-70% населення світу треба вакцинувати.

Для цього потрібно близько 7,5 млрд вакцин.

При цьому лідери у розробці вакцин, які оголосили найоптимістичніші прогнози, можуть виготовити в рази менші об'єми.

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Так, американський фармацевтичний гігант Phaizer заявив, що може виготовити 1,3 млрд доз до кінця 2021 року. Американська компанія Moderna оголосила про плани з виробництва 1 млрд вакцин, а британська Astra Zeneca у 3 млрд.

Цієї кількості на всіх не вистачить. То як будуть розподіляти перші вакцини у світі?

За найоптимістичнішими сценаріями, на вакцинацію всього світу піде рік-півтора або два, а от деякі найбагатші країни зроблять це першими, каже Каліпсо Калкіду, директорка з політики глобального здоров'я Центру глобального розвитку.

Про свої плани купити перші мільйони доз оголосили і вже уклали угоди США, Велика Британія, ЄС, Австралія та інші країни.

Єврокомісія зарезервувала близько 2 млрд доз потенційної вакцини проти Covid-19, уклавши контракти з шістьма фармацевтичними компаніями.

Про понад 350 мільйонів доз вакцин від семи розробників домовилася Велика Британія.

Через це у ВООЗ хвилюються, що найбідніші країни і найбільш вразливі люди не отримають вакцини.

Так з'явилася глобальна міжнародна програма COVAX, яка має розподілити вакцини чесно, незважаючи на добробут країн.

"Принцип такий - країни з високим рівнем доходів інвестують у так званий механізм COVAX, щоб країни з низьким і середнім рівнем доходів мали справедливий і недорогий доступ до вакцин", - розповідала голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Скільки дістанеться Україні і коли?

Українська влада очікує, що в рамках програми COVAX за гроші міжнародних партнерів і урядів інших країн Україна отримає близько 8 млн доз.

Тобто 8 млн людей отримають щеплення, якщо йдеться про одну дозу, або 4 мільйони - якщо буде щеплення у дві дози.

Кампанія з вакцинації, за найоптимістичнішими оцінками українських чиновників, почнеться не раніше травня 2021 року.

Серед вакцин, які Україна може отримати у рамках COVAX, називають американську Moderna і британську AstraZeneca.

Але компанія AstraZeneca повідомляла, що за механізмом COVAX її вакцина від коронавірусу буде доступна у Європі орієнтовно у серпні 2021 року.

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Тим часом у Європі вже працюють над логістикою щеплень і прогнозують, що перші громадяни ЄС отримають вакцини у грудні 2020 року. Велика Британія пішла ще далі і 2 грудня вже оголосила про старт кампанії з вакцинації.

Хто і як буде ділити вакцини в Україні?

Як заявляють чиновники, першими вакцини в Україні мають отримати люди з групи ризику. Проте не до кінця зрозуміло, хто і як буде забезпечувати прозорість і звітність процесу цього розподілу.

У МОЗ кажуть, що першими мають бути щеплені медпрацівники, особливо з інфекційних лікарень, які працюють з хворими на Covid-19, військові на Донбасі, соціальні працівники, поліція, Нацгвардія, мешканці та працівники інтернатів для людей похилого віку, люди від 65 років, які мають супутні захворювання, а також освітяни.

Ці групи людей мають отримати щеплення першими і безкоштовно. Але остаточо те, кого вакцинувати, а кого ні, вирішуватимуть вже на місцях та всередині відповідних відомств і служб.

Місцеві департаменти охорони здоров'я, Нацполіція, ЗСУ мають відправляти до МОЗ заявки на потрібну кількість доз. Як тільки вакцини надійдуть до України, за цими заявками має відбутися розподіл.

"МОЗ проводить розподіл відповідно поданих заявок. А пріоритетність у проведенні щеплень мають визначати всередині відомств і служб", - розповів ВВС News Україна Сергій Литовка. Він очолює експертну групу з питань імунопрофілактики МОЗ України.

Чиновник запевняє, що подані лікарнями заявки на вакцину мають покрити всю потребу у щепленнях лікарів.

У МОЗ розраховують, що партії від COVAX вистачить для всіх груп ризику в Україні. Особливо, якщо хтось від вакцинації відмовиться. А за даними опитувань, щеплюватися не хочуть 40-42% українців.

Що з рештою?

Вакцин від донорів має вистачити для 4-8 мільйонів українців. А як щодо решти? Коли зможуть щепитися ті, хто не входить до груп ризику.

"МОЗ розраховує на вакцинацію всього населення України, 42 млн. Кожна людина має бути вакцинована", - каже пан Литовка.

Для решти населення планують закупити вакцини за гроші держбюджету. На це у проєкті бюджету закладено 2,6 млрд грн гривень. І от з цими закупівлями ситуація найбільш незрозуміла.

Коли інші країни укладали з виробниками вакцин угоди ще влітку і платили гроші за ще не виготовлені і не зареєстровані вакцини, українські чиновники лише говорили, що "переговори з виробниками тривають". При цьому не називають ні об'ємів, ні конкретних термінів. Жодних підписаних навіть попередніх угод з виробниками Україна не має, розповіли ВВС News Україна джерела у МОЗ.

Там кажуть, що ведуть переговори з десятком виробників вакцин, у тому числі Pfizer, Moderna, Astra Zeneca. Для цього створили робочу групу.

Але ціну і кількість вакцин, яку збираються закупити, називають таємницею.

Коли інші держави вже уклали договори і вишикувалися у черги за вакциною, не зрозуміло, чи є у цій черзі Україна і на якому місці?

В Україні розраховують на кампанію з масової вакцинації не раніше осені 2021 року, заявляють у МОЗ. Але і цей варіант є дуже оптимістичним.

У ВООЗ розраховують, що масові кампанії з вакцинації у країнах почнуться орієнтовно у 2022 році.

Тобто, якщо ви не з групи ризику, не люди похилого віку, не медики, то навряд чи ви отримаєте вакцину наступного року. Скоріш за все треба чекати 2022.

Вакцини також планують розподіляти централізовано, щоб кожен міг піти до свого сімейного лікаря і зробити щеплення безкоштовно.

Третій шлях - як можна буде отримати щеплення від Covid-19 - це купити вакцину в аптеці, якщо фармкомпанії домовляться напряму з виробниками.

Комерційні закупівлі називають швидшими, а держзакупівлі більш повільними. Тому ймовірніше, що вакцини у аптеках можуть з'явитися швидше, ніж у сімейних лікарів.

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Чи вистачить грошей?

Міністерство охорони здоров'я просило виділити на вакцинацію проти коронавірусу 15,1 млрд грн. Але у проєкті держбюджету заклали 2,6 млрд грн, розповів на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

"Ми не можемо з цим миритися, я з цим боротимуся і дуже розраховую на народних депутатів", - сказав міністр. При цьому він не уточнив, яку вартість вакцини заклало МОЗ у розрахунки і яку кількість вакцин планують закупити.

Про те, що 2,6 млрд гривень для закупівлі вакцин критично мало, говорить і Арсен Жумаділов, гендиректор державного підприємства "Медичні закупівлі" у своїй колонці на Українській правді.

За його словами, для закупівлі вакцини Україні необхідно вдвічі більше - 5,2 млрд грн. І пояснює: якщо вакцинувати принаймні 65% населення, Україна має закупити орієнтовно 22 млн курсів вакцин, тобто близько 44 млн одиниць вакцин, а на це держава має витратити 308 млн доларів.

І це ще за дуже оптимістичним прогнозом, коли середня закупівельна вартість вакцини складе 7 доларів. Якщо від цього відняти кошти, які можуть надійти від Європейського інвестиційного банку та Світового банку - 125 млн доларів, то Україна має витрати на щеплення від коронавірусу 183 млн доларів, тобто орієнтовно 5,2 млрд грн.

Але, за його словами, проблема не тільки у грошах, а й в тому, що за нинішнім бюджетним законодавством Україна не може наперед купити вакцини, як це зробили, наприклад, ЄС або США.

"Ми не можемо підписувати договори, зобов'язання по яких сторонами виконуються в наступні роки", - говорить пан Жумаділов.

Для ефективної кампанії з вакцинації у 2021 році Україні, за його словами, потрібно зробити принаймні дві речі - збільшити фінансування медичної сфери, а також зробити можливими для ДП "Медичні закупівлі" довгострокові договори. А для цього потрібно внести зміни до Бюджетного кодексу.

Тоді Україна зможе оплачувати вакцини наперед. Головне, щоб вони ще були.