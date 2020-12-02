Британія першою у світі почне вакцинувати від Covid-19

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Велика Британія стане першою країною у світі, де почнеться щеплення від коронавірусу.

Британський регулятор затвердив вакцину проти коронавірусу Pfizer/BioNTech для широкого використання.

Вона забезпечує до 95% захисту від хвороби Covid-19 і є безпечною, заявили у Британії.

У найближчі дні почнеться щеплення груп ризику. Велика Британія вже замовила 40 мільйонів доз вакцин - їх вистачить, щоб вакцинувати 20 мільйонів людей.

Близько 10 мільйонів доз доставлять вже найближчим часом.

Це найшвидший випадок розробки вакцин. Те, що зазвичай займає роки, вчені зробили за 10 місяців.

У Національній службі здоров'я Британії (NHS) заявили, що готові розпочати вакцинацію на початку наступного тижня. Хоча вакцинація і розпочинається, людей все ще заликають дотримуватися карантину - соціальної дистанції, мити руки і носити маску. А також ізолюватсия у випадку хвороби.

Що це за вакцина?

Це новий тип вакцин, який називається матрична РНК -вакцина. Вонан використовує крихітний фрагмент генетичного коду коронавірусу, щоб навчити організм боротися з Covid-19 та створити імунітет.

Вакцину мРНК ніколи раніше не використовували на людях, хоча люди отримували вакцину під час клінічних випробувань.

Вакцину мають зберігатися при температурі -70 градусів і транспортувати у спеціальних ящиках з сухий льодом. Після доставки її можна зберігати до п'яти днів у холодильнику.

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Хто і коли отримає вакцину?

Експерти склали попередній список пріоритетів, хто і коли отримуватиме вакцину. Йдеться про людей з груп ризику - мешканці і персонал будинків для літніх людей, люди старші 80 років, медичні та соціальні працівники.

Вони отримають перші запаси вакцини. Масова імунізація всіх людей старших 50 років, а також молодих людей, які мають хвороби, може відбутися у 2021 році, коли буде більше запасів вакцин.

Її вводять у вигляді двох ін'єкцій з інтервалом у 21 день.

Найближчим часом у Британії очікують на схвалення ще кілька вакцин - від британської компанії Moderna, яка використовує ту ж саму РНК технологію.

У Британії вже замовили сім мільйонів доз цих вакцин, які можуть бути готові вже навесні.

Велика Британія замовила 100 мільйонів доз різних типів вакцин від Оксфордського університету і компанії AstraZeneca.