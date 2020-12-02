Магнітне поле допомагає оздоровити м'язи. Можна не тренуватися?

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Нещодавнє дослідження Національного університету Сингапуру показало, що один з білків зі складу нашої м'язової тканини реагує на слабке магнітне поле, стимулюючи м'язи.

З віком люди поступово втрачають м'язову масу і силу. Причини цього досі достеменно не відомі, тому вивчення всіх аспектів м'язового здоров'я становить чималий інтерес, як для науковців, так і для всіх, хто стикнувся з проблемою вікової втрати м'язової маси.

Команда під керівництвом доцента Альфредо Франко-Обрегона з Інституту інновацій та технологій охорони здоров'я при сингапурському університеті (iHealthtech) виявила, що білок TRPC1 реагує на слабкі коливання магнітного поля.

Така реакція зазвичай спостерігається під час фізичних вправ. Цю чутливість до впливу магнітного поля можна використовувати для стимуляції відновлення м'язів, і це може поліпшити якість життя пацієнтів з порушеною рухливістю.

Результати спільного дослідження вчених з сингапурського університету і швейцарського Федерального технологічного інституту опубліковані в журналі Advanced Biosystems.

Магнітне поле і здоров'я м'язів

Магнітні поля, які дослідники використовували для стимуляції м'язів, в 10-15 разів сильніші за магнітне поле Землі, але набагато слабші, ніж звичний нам стрижневий магніт.

Це дозволяє припустити, що м'язи людини природним чином реагують на слабке магнітне поле.

Щоб перевірити цю теорію, група дослідників спочатку використовувала спеціальну експериментальну установку, щоб нейтралізувати вплив всіх довколишніх магнітних полів. Дослідники виявили, що м'язові клітини дійсно росли повільніше, коли вони були захищені від впливу всіх магнітних полів довкілля.

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Ці спостереження переконливо підтвердили ідею, що магнітне поле Землі природним чином взаємодіє з м'язами і викликає біологічні реакції.

Щоб продемонструвати участь TRPC1 як своєрідної "антени", що реагує на магнітне поле, дослідники за допомогою генної інженерії створили м'язові клітини, з генома яких видалили білок TRPC1.

Виявилося, що клітини-мутанти не реагують на будь-магнітне поле. Потім дослідники змогли відновити магнітну чутливість шляхом вибіркової доставки TRPC1 до цих клітин.

Метаболічні зміни, аналогічні тим, які досягаються під час фізичних вправах, спостерігалися в попередніх клінічних випробуваннях і дослідженнях, проведених доцентом Франко-Обрегоном.

Як виявилося, для стимуляції м'язових клітин досить впливу магнітного поля протягом усього 10 хвилин на тиждень.

Чому це важливо

Здоров'я м'язів дуже впливає на загальний метаболічний стан людини - вагу, рівень цукру в крові, інсуліну і холестерину, і в цілому на самопочуття людини.

Особливо це важливо для людей з різними захворюваннями, яким важко підтримувати високий рівень фізичної активності в повсякденному житті.

Магнітні поля, симулюючи роботу м'язів, можуть допомогти пацієнтам, нездатним виконувати вправи через травми, хвороби або слабкість. Зараз вчені досліджують можливості знизити залежність пацієнтів від лікарських препаратів під час лікування таких захворювань, як діабет.

"Сподіваємося, що наші дослідження допоможуть знизити кількість препаратів для лікування захворювань, й таким чином зменшити побічні ефекти від ліків і підвищити якість життя пацієнтів", - говорить Франко-Обрегон.