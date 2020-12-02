Карантину вихідного дня більше не буде, а що буде? Все, що відомо про плани влади

Автор фото, Unian

Упродовж трьох останніх тижнів в Україні діяв карантин вихідного дня, а найближчим часом уряд може запровадити жорсткий локдаун. Розповідаємо про головне, що наразі відомо про плани влади.

1. Карантину вихідного дня не буде

Карантин вихідного дня запроваджували на три тижні - з 14 до 30 листопада.

Передбачалося, що це дозволить зменшити темпи захворюваності й водночас дасть змогу уникнути локдауну та наслідків, які він матиме для економіки.

Правилами карантину вихідного дня обурювалися як влада низки міст, так і підприємці, проте міністр охорони здоров'я Максим Степанов не втомлювався запевняти, що ці обмеження є виправданими й дозволять втримати поширення коронавірусу.

Втім, вже в понеділок, 30 листопада, пан Степанов визнав, що карантин вихідного дня виявився малоефективним. Причиною він назвав те, що його в Україні недостатньо суворо дотримувалися.

Автор фото, Unian

"Туреччина ввела комендантську годину на вихідні, вона буде дотримуватися. Ізраїль ввів локдаун, і він дотримується цього локдауну. І вони бачать результат. А в нас експерти так звані спочатку весь тиждень говорили, буде він працювати, чи не буде. Мери почали говорити, що "ми не будемо виконувати". Ресторани залишилися відкритими. І пішло, поїхало", - жаліється міністр.

"Якщо ми як лікарі дали рецепт, прописали ліки, то щоб одужати, їх треба приймати. Якщо ми цього не робимо, ми й не одужаємо".

Міністр розповів, що надалі карантин вихідного дня продовжувати не будуть - принаймні МОЗ цього не рекомендуватиме.

Прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду в середу пояснив, що принаймні в найближчі вихідні, 5 і 6 грудня, в Україні діятимуть загальні карантинні обмеження - ті самі, які діють і в будні дні.

"В усі дні по всій Україні діятимуть правила помаранчевої карантинної зони", - додав Шмигаль.

Помаранчева зона передбачає заборону на роботу спортзалів, фітнес-центрів та закладів культури, але не забороняє кафе, ресторани, кінотеатри та ТРЦ.

2. Локдаун точно буде

Але досі невідомо, коли.

Секретар РНБО Олексій Данілов напередодні сказав, що запровадження жорсткого локдауну в Україні - вирішене питання.

Дискусії ведуться лише з приводу того, коли саме його запроваджувати.

Як розповів Максим Степанов, нагальної потреби вводити жорсткий карантин вже найближчими днями в Україні немає, адже медична система наразі справляється з наявною кількістю хворих.

Водночас до кінця грудня ситуація з захворюваністю, за прогнозами, може погіршитися - саме тому дуже ймовірним є його запровадження вже ближче до новорічних свят.

Упродовж останнього тижня озвучувалися кілька можливих дат - зокрема 15, 21 та 24 грудня, а також 2 січня.

Автор фото, Unian

У влади є два основні аргументи для запровадження локдауну на цей період. По-перше, якщо його не ввести, то новорічні святкування - а отже, великі скупчення людей - сприятимуть стрімкому поширенню коронавірусу.

По-друге, в період новорічних свят чимало підприємств в Україні в будь-якому разі припиняють роботу або працюють в "святковому" режимі - і тому локдаун менше вдарить по економіці, ніж якщо запровадити його в інший час.

В будь-якому разі, запевнив Денис Шмигаль, рішення не буде раптовим - влада повідомить українців про будь-яке посилення обмежень не пізніше, ніж за 7 днів до їх запровадження.

3. Правила локдану будуть іншими, ніж навесні

Якими саме будуть карантинні обмеження нового локдану - поки так само невідомо, але окремі заяви представників влади говорять про те, що вони відрізнятимуться від весняного.

Приміром, міністр інфраструктури Владислав Криклій днями запевнив, що навіть у разі запровадження жорсткого карантину, роботу транспорту влада не припинятиме.

"Що стосується роботи громадського, залізничного та авіаційного транспорту, його робота не буде припинятись в разі локдауну. Це важливо розуміти, що на залізничному та авіаційному транспорті дотримуються всі вимоги краще, ніж у більшості закладів", - сказав пан Криклій.

Автор фото, Unian

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія тим часом заявив, що новий локдаун буде "інтелектуальним". Це, за словами Арахамії, передбачає, "що після локдауну вихід буде нерівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах".

Питанням залишається й те, як довго триватиме локдаун.

Пан Арахамія каже, що наразі влада розглядає варіант запровадження карантину на два-три тижні.

3. Можливо, карантин знову саботуватимуть

Не виключено, що жорсткий локдаун здійме таку ж хвилю несприйняття серед підприємців та регіональної влади, як і карантин вихідного дня.

Приміром, Андрій Садовий вже заявив, що у Львові скасувати святкування Різдва неможливо.

"Ми розуміємо, що у Львові скасувати Різдво не можна, адже в нас в цей час особлива атмосфера. Дуже багато людей хочуть її відчути, і це треба врахувати, тому що жодні заборони діяти не будуть", - сказав мер.

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На його думку, локдаун має враховувати специфіку кожного регіону і працювати залежно від місцевих обставин.

"По країні потрібно дивитись, де яка готовність є, тому що якщо медична система є готова, то це один варіант, якщо не готова - треба закривати. Ми у Львові поки що тримаємо ситуацію", - додав пан Садовий.

Денис Шмигаль каже, що умови локдауну все ще є питанням дискусій, уряд обговорює все із місцевої владою - мерами міст та очільниками ОДА.

"Думка регіонів для нас важлива. Майже 90% опитаних представників місцевої влади погодилися з тим, що варто запровадити повні або часткові обмеження на проведення різдвяних ярмарок і концертів. Обмеження на відвідування новорічної ялинки підтримують майже 60%", - розповів прем'єр.

4. Народ проти жорсткого карантину, але за новорічний локдаун

Тим часом більшість українців - 58% - згодні з тим, що жорсткий локдаун допоможе зменшити поширення коронавірусу.

Але, як свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", тільки 42% підтримує його запровадження. 55% - проти.

При цьому, коли респондентів запитали про запровадження карантину саме на новорічні свята, то більшість - 58% - відповіли, що все ж за такий крок. Проти висловилися 40%.

З моменту попереднього опитування, яке проводилося два тижні тому, кількість прихильників локдауну зросла на 6%, а супротивників - скоротилася на ті самі 6%.