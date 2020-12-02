Карантину вихідного дня більше не буде, а що буде? Все, що відомо про плани влади
Упродовж трьох останніх тижнів в Україні діяв карантин вихідного дня, а найближчим часом уряд може запровадити жорсткий локдаун. Розповідаємо про головне, що наразі відомо про плани влади.
1. Карантину вихідного дня не буде
Карантин вихідного дня запроваджували на три тижні - з 14 до 30 листопада.
Передбачалося, що це дозволить зменшити темпи захворюваності й водночас дасть змогу уникнути локдауну та наслідків, які він матиме для економіки.
Правилами карантину вихідного дня обурювалися як влада низки міст, так і підприємці, проте міністр охорони здоров'я Максим Степанов не втомлювався запевняти, що ці обмеження є виправданими й дозволять втримати поширення коронавірусу.
Втім, вже в понеділок, 30 листопада, пан Степанов визнав, що карантин вихідного дня виявився малоефективним. Причиною він назвав те, що його в Україні недостатньо суворо дотримувалися.
"Туреччина ввела комендантську годину на вихідні, вона буде дотримуватися. Ізраїль ввів локдаун, і він дотримується цього локдауну. І вони бачать результат. А в нас експерти так звані спочатку весь тиждень говорили, буде він працювати, чи не буде. Мери почали говорити, що "ми не будемо виконувати". Ресторани залишилися відкритими. І пішло, поїхало", - жаліється міністр.
"Якщо ми як лікарі дали рецепт, прописали ліки, то щоб одужати, їх треба приймати. Якщо ми цього не робимо, ми й не одужаємо".
Міністр розповів, що надалі карантин вихідного дня продовжувати не будуть - принаймні МОЗ цього не рекомендуватиме.
Прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду в середу пояснив, що принаймні в найближчі вихідні, 5 і 6 грудня, в Україні діятимуть загальні карантинні обмеження - ті самі, які діють і в будні дні.
"В усі дні по всій Україні діятимуть правила помаранчевої карантинної зони", - додав Шмигаль.
Помаранчева зона передбачає заборону на роботу спортзалів, фітнес-центрів та закладів культури, але не забороняє кафе, ресторани, кінотеатри та ТРЦ.
2. Локдаун точно буде
Але досі невідомо, коли.
Секретар РНБО Олексій Данілов напередодні сказав, що запровадження жорсткого локдауну в Україні - вирішене питання.
Дискусії ведуться лише з приводу того, коли саме його запроваджувати.
Як розповів Максим Степанов, нагальної потреби вводити жорсткий карантин вже найближчими днями в Україні немає, адже медична система наразі справляється з наявною кількістю хворих.
Водночас до кінця грудня ситуація з захворюваністю, за прогнозами, може погіршитися - саме тому дуже ймовірним є його запровадження вже ближче до новорічних свят.
Упродовж останнього тижня озвучувалися кілька можливих дат - зокрема 15, 21 та 24 грудня, а також 2 січня.
У влади є два основні аргументи для запровадження локдауну на цей період. По-перше, якщо його не ввести, то новорічні святкування - а отже, великі скупчення людей - сприятимуть стрімкому поширенню коронавірусу.
По-друге, в період новорічних свят чимало підприємств в Україні в будь-якому разі припиняють роботу або працюють в "святковому" режимі - і тому локдаун менше вдарить по економіці, ніж якщо запровадити його в інший час.
В будь-якому разі, запевнив Денис Шмигаль, рішення не буде раптовим - влада повідомить українців про будь-яке посилення обмежень не пізніше, ніж за 7 днів до їх запровадження.
3. Правила локдану будуть іншими, ніж навесні
Якими саме будуть карантинні обмеження нового локдану - поки так само невідомо, але окремі заяви представників влади говорять про те, що вони відрізнятимуться від весняного.
Приміром, міністр інфраструктури Владислав Криклій днями запевнив, що навіть у разі запровадження жорсткого карантину, роботу транспорту влада не припинятиме.
"Що стосується роботи громадського, залізничного та авіаційного транспорту, його робота не буде припинятись в разі локдауну. Це важливо розуміти, що на залізничному та авіаційному транспорті дотримуються всі вимоги краще, ніж у більшості закладів", - сказав пан Криклій.
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія тим часом заявив, що новий локдаун буде "інтелектуальним". Це, за словами Арахамії, передбачає, "що після локдауну вихід буде нерівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах".
Питанням залишається й те, як довго триватиме локдаун.
Пан Арахамія каже, що наразі влада розглядає варіант запровадження карантину на два-три тижні.
3. Можливо, карантин знову саботуватимуть
Не виключено, що жорсткий локдаун здійме таку ж хвилю несприйняття серед підприємців та регіональної влади, як і карантин вихідного дня.
Приміром, Андрій Садовий вже заявив, що у Львові скасувати святкування Різдва неможливо.
"Ми розуміємо, що у Львові скасувати Різдво не можна, адже в нас в цей час особлива атмосфера. Дуже багато людей хочуть її відчути, і це треба врахувати, тому що жодні заборони діяти не будуть", - сказав мер.
На його думку, локдаун має враховувати специфіку кожного регіону і працювати залежно від місцевих обставин.
"По країні потрібно дивитись, де яка готовність є, тому що якщо медична система є готова, то це один варіант, якщо не готова - треба закривати. Ми у Львові поки що тримаємо ситуацію", - додав пан Садовий.
Денис Шмигаль каже, що умови локдауну все ще є питанням дискусій, уряд обговорює все із місцевої владою - мерами міст та очільниками ОДА.
"Думка регіонів для нас важлива. Майже 90% опитаних представників місцевої влади погодилися з тим, що варто запровадити повні або часткові обмеження на проведення різдвяних ярмарок і концертів. Обмеження на відвідування новорічної ялинки підтримують майже 60%", - розповів прем'єр.
4. Народ проти жорсткого карантину, але за новорічний локдаун
Тим часом більшість українців - 58% - згодні з тим, що жорсткий локдаун допоможе зменшити поширення коронавірусу.
Але, як свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", тільки 42% підтримує його запровадження. 55% - проти.
При цьому, коли респондентів запитали про запровадження карантину саме на новорічні свята, то більшість - 58% - відповіли, що все ж за такий крок. Проти висловилися 40%.
З моменту попереднього опитування, яке проводилося два тижні тому, кількість прихильників локдауну зросла на 6%, а супротивників - скоротилася на ті самі 6%.