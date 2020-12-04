Від продавчині у селі - до диригентки оркестру в Парижі за три місяці. Як їй це вдалося?

Даніель Гарсія Марко

BBC News Mundo

Автор фото, Masha Mosconi Підпис до фото, Глас Маркано під час конкурсу "Маестра" у Парижі, вересень 2020 року

Тисячі молодих людей залишили Венесуелу в останні роки, щоб врятуватися від кризи і здійснити свої мрії в інших країнах. Однак історія Глас Маркано є надзвичайною.

Три місяці тому 24-річна дівчина разом з матір'ю продавала фрукти у венесуельському штаті Яракуй. Вона дивним чином залишила країну вперше в житті і тепер робить селфі на тлі Ейфелевої вежі.

А ще отримує купу компліментів від французів за свій талант.

"Вона надзвичайно талановита, працьовита і розумна молода жінка, яка зробить велику кар'єру", - пророкує в розмові з BBC Mundo Ромен Ф'єве з оркестру Париж-Моцарт, який разом з філармонією французької столиці організував конкурс для жінок-диригентів "Маестра".

Оголошення про цей конкурс стало початком кількох неспокійних місяців для венесуельської диригентки.

Каракас і не тільки

Глас Маркано - вихованка венесуельської El Sistema, знаменитої системи підготовки молодих музикантів, створеної ще у 1970-х роках. Вона жила в Каракасі, де поєднувала вивчення юридичних наук з музикою.

"Я користувалася будь-якою можливістю керувати оркестром або виступом під час майстеркласу. Минулий рік був найактивнішим, тому що я припинила керувати оркестром, який у мене був у Каракасі, і розробила план, щоб керувати кількома оркестрами в інших регіонах", - розповіла вона BBC Mundo телефоном з Парижа.

У березні 2019 року бажання розвиватися та Google відкрили для неї нову можливість.

Автор фото, Masha Mosconi

"Я вважала, що настав час брати участь в конкурсі диригування оркестром. Я увімкнула комп'ютер, набрала "конкурс диригування окрестром", почала переглядати посилання і знайшла "Маестра". Я почала цікавитися, що це таке. Це було для самих тільки жінок, і це дуже привернуло мою увагу".

Це здавалося ідеальним, але виникла проблема з трьома цифрами.

"Я побачила, що збір (вартість реєстрації) становить 150 євро (180 доларів США), і це мене збентежило, як будь-якого венесуельця, який мріє про щось і бачить, як гроші вислизають з його рук. А потім каже: не можу, іншого разу".

"Сто п'ятдесят євро - це великі гроші, але якби в конкурсі вимагали 50, це теж були б великі статки. Я вже забула про це, але це завжди було прихованою реальністю, хоч я вже уявляла, що перемагаю на конкурсі, змагаюся і перемагаю".

Кілька місяців потому, в липні і серпні 2019 року, вона звернулася за допомогою.

"Я вирішила разом з друзями і родичами за межами країни знайти спосіб взяти участь, щоб зібрати гроші і мати можливість брати участь, але я зробила це за три тижні до закінчення строку внесення платежів, абсолютно несподівано. Щоб позичити гроші у когось, ви маєте сказати йому принаймні за місяць або два, щоб людина могла спланувати видатки на місяць і мати можливість відкласти 150 євро".

Отримавши гроші, вона пройшла реєстрацію, і наприкінці жовтня 2019 року дівчині підтвердили, що її обрали для участі в конкурсі, який мав відбутися у березні 2020 року.

"Я ніколи не думала, що буду брати участь у цій авантюрі", - каже вона.

"Ми отримали 220 заявок, - розповідає Ромен Ф'єве з оркестру Париж-Моцарт. - І комісія з відбору одноголосно обрала Глас Маркано. В артистичному плані її відео демонстрували справжню харизму, велику енергію, справжнє знання партитур і, зрозуміло, ритм тіла".

Автор фото, Masha Mosconi

"Як тільки вона дізналася, що пройшла відбір, вона зв'язалася з нами, щоб повідомити нам про свої труднощі в оплаті подорожі до Парижа та покритті витрат на участь".

Пандемія

Проте у березні не було подорожі до Парижу, а була пандемія коронавірусу.

"Все зупинилося. У листі, який надійшов мені, казали, що все перенесли на вересень. Проблема виникла в травні, коли інші частини світу почали виходити з карантину, а пандемія в Венесуелі посилювалася".

"Я поїхала в Яракуй, тому що моя мама сказала мені, що відкрила фруктову крамницю і що я можу приїхати, працювати там, зібрати (гроші) і купити одяг для конкурсу. Це здавалося чудовою ідеєю, тому що мені потрібно було трохи одягу для подорожі в Париж".

Проте водночас аеропорти у Венесуелі залишалися закритими, а Глас Маркано боялася їхати автобусом до аеропорту в сусідній Колумбії, адже побоювалася захворіти під час подорожі.

Подорож

"З'явилася новина про те, що 14 вересня відбудеться гуманітарний рейс, і саме тоді я почала готуватися, щоб потрапити на той літак до Мадрида".

Під час пандемії та закритих кордонів посольство Іспанії в Каракасі зафрахтувало рейси для посадки пасажирів, які опинились у Венесуелі. Переважно для тих пасажирів, хто має іспанський паспорт. Про Глас Маркано мова не йшла.

"Я досі не знаю, як отримала місце. Все, що я знаю, це те, що багато людей працювали, щоб мені дали місце", - каже дівчина.

Ромен Ф'єве підтверджує це.

"Оркестр Париж-Моцарт і філармонія підтримали її, зв'язавшись з посольством Франції в Каракасі, щоб дівчина отримала візу і місце на гуманітарному рейсі. Вона мріяла, вона проявила мужність і рішучість, і це те, що потрібно, щоб стати диригенткою".

Після прибуття в аеропорт французький чиновник запитав дівчину:

"Доцю, хто ти? Навіть у випадку з президентом у нас не було такої кількості листів з проханнями, щоб посадили його в літак, як з тобою".

Коли літак піднявся у повітря, вона навіть не думала, що це був її перший політ, перший раз, коли вона залишила свою країну: вся її увага була зосереджена на конкурсі.

Автор фото, Masha Mosconi

Змагання

Глас Маркано прибула до Франції через кілька годин після початку змагань. І вона вийшла на подіум.

"Багато разів я відчувала, що перебуваю немов уві сні. Це було для мене новим досвідом, мене вразило все, я відчувала, що опинилася на іншій планеті. Це нелегко, особливо якщо ще потрібно розмовляти не рідною мовою".

Вона розмовляла англійською. "Але вони мене не зрозуміли", - сміється дівчина.

Суперниць вона не боялась, хоч вони були добре підготовленими і росли в інших умовах, які дозволили їм подорожувати світом з раннього віку.

"Люди з журі сказали мені, що були здивовані тим, що я вийшла у півфінал з таким рівнем конкуренції".

Глас не перемогла, але отримала спеціальну нагороду.

Автор фото, Cortesía Glass Marcano

Професія чоловіків

Диригування - недоступний світ для жінок, які мало-помалу прагнуть прорватися і отримати диригентську паличку.

"Мені ніколи не спадало на думку, що я хочу представляти жінок. Я хотіла бути диригентом, божеволіти на подіумі. Жінки частіше є музикантами в оркестрі, ніж диригентами, але той, хто хоче бути диригентом, має важко працювати для цього. Оскільки я хотіла ним стати, це розуміння ніколи не зникало з моєї голови", - розповідає Глас.

І Париж...

Хоча спочатку її ідея полягала в тому, щоб повернутися до Венесуели, завершити навчання і потім кудись їхати, тепер, коли вона вже перебуває у Парижі, дівчина продовжує навчатися у місті, з яким була знайома лише завдяки телебаченню. Вона досі не може повірити, що живе у французькій столиці.

Річ не тільки в економічній ситуації у Венесуелі. Європейські музиканти визнають венесуельську систему підготовки музикантів El Sistema. Завдяки цій програмі з'явилися великі венесуельські музиканти, такі як Густаво Дудамель.

Автор фото, Cortesía Glass Marcano

"Я не знаю, як довго я буду тут, але я готова до того, що буде", - каже Глас.

У порівнянні з Каракасом та Яракуєм, її дивує порядок, функціонування міського транспорту. І, звичайно, супермаркет зі стабільними цінами, доступний майже кожному.

"У Венесуелі ми живемо в постійному стресі, оскільки ціни зростають щодня, на відміну від зарплати, і там складно, тому що доводиться більше працювати і шукати спосіб вижити".

Зараз молода диригентка отримує фінансову допомогу, але вже має почати працювати і заробляти гроші.

"Моя проблема не в тому, що доводиться стояти в черзі за хлібом, а це те, що ми маємо у Венесуелі. Мені вже краще, але у мене є сім'я, якій треба допомогти".

"Якщо потрібно працювати в іншій сфері, крім музики, і допомогти собі й родині, звичайно, я це робила у Венесуелі, і тут я теж можу це зробити".

Примха, в якій вона зізнається, - це пити пиво, коли заманеться, оповідаючи історію про зворушливу подорож до Парижу.