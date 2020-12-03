"Ковід зруйнував наш шлюб": пари, що розлучилися через пандемію

Емма Ейлс

BBC News

По всьому світу - від Південної Америки до Західної Африки - раніше щасливі пари розходяться, і багато з них розлучаються. Деякі звинувачують у цьому стрес від пандемії, а інші кажуть, що коронавірус просто акцентував давні проблеми.

"Під час карантину я дізналася, що у мого чоловіка є дівчина", - Рені* шепоче у слухавку зі свого дому в Нігерії. Її сім'я голосно розмовляє у сусідній кімнаті, чути дзвін тарілок, які готують до вечері.

"Я запитала у нього про неї, - каже вона, - і все, що він відповів, було лише: "Як ти залізла до мого телефону?" Це був великий удар. Я думаю, що він хоче розлучення. Він не знає, що я зараз з вами розмовляю, тому я не можу показати своє справжнє обличчя".

Багато хто з нас відчув напругу у стосунках, коли ми опинилися замкненими у чотирьох стінах зі своїми родинами. Догляд за дітьми, домашні справи, робота, турбота про здоров'я, фінанси та події у світі - для багатьох із нас усе це спричинило кризу в родині.

Для деяких, як-от для Рені, карантинні обмеження також призвели до відкриття таємниць - і необхідності мати справу з їхніми наслідками.

Пандемія не шкодує нікого

Кількість пар, які звертаються за консультацією до психологів щодо стосунків, під час карантину зросла.

"Зазвичай більшість моїх клієнтів приходять самі, - говорить докторка Ребекка Пендер Баум, президентка Міжнародної асоціації консультантів з питань шлюбу та сім'ї. - Від початку карантину спостерігається помітний зсув, більшість запитів надходять від пар".

Докторка Марні Фоєрман, психотерапевтка із Флориди, каже, що після певного спаду в перші кілька тижнів карантину у неї також значно побільшало запитів на консультації від пар.

"Найбільше я чую про суперечки пар щодо нового розподілу хатньої роботи, - каже вона. - Люди намагаються працювати і водночас глядіти дітей - усе перетворилося на хаос".

Саме так сталося у 41-річного Річарда Куньї Шмідта та 31-річної Рафаели Кароліни Феррейри Шмідт, які живуть у Флоріанополісі на півдні Бразилії. Минулого місяця вони розлучилися - за їхніми словами, каталізатором став саме карантин.

"Здебільшого це були 12 прекрасних років разом, - каже соціальна працівниця Рафаела. - Але пандемія не шкодує нікого. Виявилося, що у 24-годинних стосунках з двома дітьми та одним домашнім офісом... багато речей у нас вже просто не збігалися".

"Були моменти гніву та сварок, використання ситуації один проти одного. Я це відчувала, - додає вона. - Необхідність носити маски, повертаючись додому знімати одяг та приймати душ - я до цього всього ставилась дуже серйозно. Він дивився на це інакше. Зараз мені це здається кумедним, але тоді ми справді злилися".

"Ми почали сваритися через дріб'язкові, неважливі речі, - додає менеджер проєктів Річард. - Карантин був дуже суворим, ми не могли вийти з дому, навіть щоб подихати повітрям. І я думаю, що спочатку я не сприйняв усю цю жорсткість".

Колективна травма

Опитування британської благодійної організації Relate у квітні показало, що майже чверть людей відчували, що карантин чинив додатковий тиск на їхні стосунки. Стільки ж людей відзначили, що їх став більше дратувати партнер - жінки казали про це частіше, ніж чоловіки.

Пізніше опитування благодійної організації в липні показало, що 8% людей локдаун змусив усвідомити, що їхні стосунки потрібно розірвати, водночас 43% заявили, що карантин їх зблизив.

Докторка Фоєрман каже, що в багатьох випадках локдаун посилив наявну динаміку у стосунках. Вона консультувала пари по Zoom - іноді з їхнього садового сараю або припаркованої машини, єдиних місцях, де вони могли мати хоч якусь приватність.

"Пандемія спричинила стрес у всіх. Є колективна травма, - каже вона. - Але пари, які раніше були сильними, стали ще сильнішими. Вони вже знали, як використовувати свої стосунки як ресурс під час стресу. Найбільше постраждали пари, у яких були проблеми вже до цього".

Для Рені локдаун підняв завісу правди про її шлюб. Вона каже, що у звичних обставинах була б занадто зайнята, щоб помітити холодну та незвичну поведінку свого чоловіка, що змусило її зазирнути в його телефон.

Але, попри викриття його невірності, розлучення для неї не вихід: "Я дзвонила своїм батькам і плакала. Але мої батьки християни, вони не вірять у окреме проживання чи розлучення. Вони сказали мені залишатися з чоловіком незалежно від того, що він робить".

"Чи кохаю я його? Я вже не впевнена. Я просто сподіваюся, що він більше з нею не спілкується. Але я рада, що дізналася, це переконало мене, що його жорстока поведінка була не з моєї вини".

Адвокати з питань розлучень у Британії та США повідомляють, що у них значно побільшало клієнтів. У жовтні одна юридична фірма у Вашингтоні зафіксувала збільшення кількості звернень на 70% порівняно з жовтнем 2019 року.

Як зберегти стосунки під час карантину

Кейт Мойл, психотерапевтка Британської ради психотерапії

Під час карантину звички нашого партнера, які зазвичай нас трохи дратують, можуть стати набагато більш очевидними. Інститут Готтмана рекомендує намагатися відійти від критики або звинувачень свого партнера, натомість використовувати у спілкуванні твердження з "Я", наприклад "Я відчуваю", "Мої почуття", а не "Ти це робиш", "Ти змушуєш мене так почуватися".

Багато пар кажуть, що проводять увесь час разом, але дуже мало з цього часу вони проводять з користю. Важливо свідомо виділити час, щоб бути разом удвох, але також переконатися, що ви проводите певний час окремо, навіть в одному будинку.

Зараз справді важкий час для розриву відносин. Якщо ви через це проходите, важливо звернутися до рідних та друзів за підтримкою, а також піклуватися про себе, робити те, що робить вас щасливими і змушує добре почуватися.

Попередні дані з Саудівської Аравії, Індонезії та китайських міст Сіань та Дачжоу також свідчать про збільшення кількості офіційних заяв про розлучення. Однак професор соціології Університету Вірджинії Бред Вілкокс застерігає від поспішних висновків про глобальний стрибок.

"Дані з чотирьох із п'яти штатів, які повідомляють про розлучення в режимі реального часу - Аризона, Флорида, Міссурі, Род-Айленд та Орегон - свідчать про те, що кількість розлучень зменшилась, - говорить він. - Без сумніву, деяку частину такого зменшення можна пояснити тим, що деяким парам було важко розлучатися через карантинні обмеження".

Але виходячи з тенденцій, що спостерігалися в попередні періоди потрясінь, на кшталт світової рецесії десять років тому, професор Вілкокс передбачає, що багато людей будуть вагатися робити кардинальні зміни у житті у час, коли інші аспекти їхнього життя нестабільні.

"З моєї точки зору, у 2020 році буде зниження кількості розлучень, і, ймовірно, невеликий підйом у розлученнях у 2021 році, коли ситуація повернеться до звичного стану".

Kieron Byatt Все почало дуже швидко погіршуватися. Я думаю, карантин прискорив завершення терміну придатності

Для тих, хто розлучився, пандемія створює ще один виклик - як пережити біль від розставання під час карантину. В австралійському Мельбурні музикант Кієрон Баятт сидить у кімнаті, у якій він прожив дев'ять років разом зі своєю колишньою дівчиною.

"Все почало дуже швидко погіршуватися. Я думаю, карантин прискорив завершення терміну придатності. На початку року ми обговорювали спільну купівлю будинку ... а потім вона пішла, і мені так самотньо".

Кієрон з головою занурився у роботу та спорт, але біль від розлуки - на додаток до суворого 112-денного карантину в Мельбурні - мав наслідки для його психічного здоров'я.

"Коли ми розійшлися, Мельбурн щойно вийшов із карантину, а тоді знову повідомили про черговий локдаун... Я дійшов до стану, коли просто постійно плакав".

Річард і Рафаела з Бразилії змогли залишитися друзями після розірвання шлюбу. Рафаела переїхала до помешкання неподалік. Вони досі бачаться щодня і разом піклуються про своїх двох дівчат.

"Локдаун змусив нас мужньо прийняти проблеми і не тікати від них", - говорить Річард. Рафаела киває.

"Я не хотіла розлучення, - додає вона. - Але я не бачила жодної альтернативи. Я думаю, що ми двоє дуже приємних людей. Думаю, ми обидва заслуговуємо на те, щоб бути щасливими".

Кієрон теж каже, що має надію на краще майбутнє. "Кожен наступний день стає кращим. Але жахливі дні також бувають. І знаєте що, це дуже схоже на всю цю ситуацію в Covid-19", - говорить він.

*Деякі імена у статті були змінені.