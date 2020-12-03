Як завдяки Україні ООН виключила канабіс з переліку найнебезпечніших наркотиків

Віталій Червоненко

BBC News Україна

Автор фото, Getty Images

Позиція України щодо виключення канабісу зі списку "повної заборони" стала ключовою для рішення комісії ООН з наркотичних засобів.

Воно відкриває шлях для влади багатьох країн ухвалювати рішення щодо легалізації медичного канабісу. Його використовують у медицині для лікування деяких складних хвороб.

Таку можливість давно обговорюють і в Україні. Останній часом її підтримував президент Володимир Зеленський.

Він виніс це питання у своє опитування під час місцевих виборів. За версією його партії, 65% підтримали легалізацію.

Проте більшість експертів та спостерігачів визнали опитування нерепрезентативним.

Легалізація медичного канабісу не означає, що може бути узаконене немедичне вживання наркотику.

Позитивне мовчання

2 грудня комісія ООН з наркотичних засобів ухвалила це рішення з невеликою перевагою у два голоси - 27 "за" і 25 "проти".

Україна стала єдиним членом комісії, яка утрималась. Загалом у ній 53 члени.

Канабіс виключили з 4 пункту Конвенції про наркотичні засоби, так званого "списку повної заборони" найнебезпечніших речовин.

Таку рекомендацію ООН минулого року дала Всесвітня організація охорони здоров'я.

Це суттєво полегшить його регулювання урядами для потреб медицини і науки, але кожна країна самостійно розв'язує це питання.

"Світ завдячує у тому числі Україні - чиєю позицією стало "утриматися". Якби представник України солідарно з пулом Росії проголосував "проти", історичне рішення не ухвалили", - йдеться у заяві ініціативи з легалізації медичного канабісу в Україні "Марш свободи".

Автор фото, Офіс президента

Експерт з державної політики щодо наркотиків Тарас Ратушний у коментарі ВВС News Україна розповів, що насправді позиція України "утрималась" стала серйозним рішенням і мала ключове значення.

Адже у разі, якби Україна проголосувала проти, що анонсувала ще влітку, то рішення не ухвалили б.

Група країн, які проти, лідером яких є Росія, добре знали розклад сил, а тому у разі негативного голосування України зник би щонайменше один голос "за". І рішення провалилось би, вказує пан Ратушний.

Голосування відбувалось у відкритому режимі з озвучуванням позиції.

Представник Росії у комісії ООН з наркотиків Михайло Ульянов після голосування висловив сум.

"На жаль, рекомендація була все-таки схвалена. Мінімальною кількістю голосів. На один голос менше - і ця рекомендація була б відхилена", - заявив він.

Більшість західних країн підтримали рішення. Проти голосувала Росія, багато африканських і азійських країн, а також Угорщина.

Була проти, але….

Серед них, як очікували, могла бути і Україна.

Адже ще влітку МВС України заявив, що наша делегація виступає проти будь-яких змін у переліку найнебезпечніших речовин.

Підрозділ МВС з формування політики у сфері протидії наркозлочинності провів спеціальну нараду. На ньому обговорили перспективу виключення канабісу з переліку ООН найнебезпечніших речовин.

У заяві за результатами засідання йдеться про занепокоєння через можливі зміни та важкі наслідки для ситуації з наркоманією в Україні.

Залучені МВС експерти вказують, що легалізація медичного канабісу несе низку небезпек, адже це загрожує поширенням наркоманії.

Автор фото, Марш Свободи

"В Україні спостерігається тенденція зростання кількості осіб хворих на наркоманію. Майже всі особи, що колись починали з вживання канабісу чи канабіоїдних препаратів, потім переходили до вживання більш тяжких видів наркотичних речовин", - заявили експерти.

"Одностайна позиція делегації від України полягає у необхідності голосувати проти внесення будь-яких змін у сфері контролю за нарковмісними речовинами. Щоб не допустити прийняття фатальних рішень, які своєю чергою призведуть до невідворотних наслідків", - заявили представники України.

Напередодні засідання комісії ООН низка громадських організацій України, які виступають за легалізацію медичного канабісу, звернулись із відкритим зверненням до президента і уряду.

Вони закликали підтримати рекомендації ВООЗ або ж утриматись від голосування.

Напередодні засідання Україна не оприлюднювала офіційну позицію, через що пацієнтські спільноти, що виступають за доступ до лікування медичним кaнабicoм в Україні, також висловили тривогу.

Як вказують експерти, українська делегація перед поїздкою на засідання отримала директиви від президента.

Цей документ є закритим і аргументи країни під час голосування не озвучувались. Але пан Ратушний, судячи з результату, допускає, що саме директива від керівника держави могла вплинути на голосування.

І нагадує про публічні заяви президента на підтримку легалізації, а також жовтневе повідомлення Офісу президента. В якому наголошували на доведеній ефективності медичного канабісу при багатьох складних хворобах.

Це питання Зеленський виніс у своє опитування й потім озвучив підтримку легалізації на рівні 65%.

Яка ситуація в Україні

У країні вже не перший рік пропонують узаконити медичне застосування марихуани (канабісу).

Діє постанова уряду про перелік наркотичних засобів і психотропних речовин, який структурує ці речовини на три так звані "таблиці". Речовини, які відносять до першої, - повністю заборонені.

До другої і третьої таблиць належать речовини, обіг яких обмежений чи суворого контролюється.

Канабіс належить саме до першої таблиці, де містяться речовини, обіг яких заборонений.

У профільному законі про наркотичні засоби і психотропні речовини є окрема стаття про застосування цих речовин у медичній практиці.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наукові дослідження лікувальних властивостей канабісу в Україні незаконні

Там чітко вказано, що речовини з першої таблиці урядового переліку не можуть використовуватись у медицині.

В Україні у законному обігу опіати, амфетаміни й навіть кокаїн - для використання у медичних цілях. А от будь-яке використання канабісу суворо заборонене.

"Один з виходів для дозволу використання медичного канабісу - перенесення цих речовин з таблиці 1 урядового переліку наркотичних чи психотропних речовин, заборонених до обігу взагалі - до розділу 2 або 3 - обіг яких обмежений. Тобто юридично створити для канабісу обмежений контрольований обіг, як це зроблено для морфію чи амфетаміну задля використання цих речовин у медицині", - розповідає Тарас Ратушний.

Так можна подолати законодавчу заборону на використання у медицині.

Інший варіант - не чіпати затверджений кабінетом міністрів перелік наркотичних та психотропних речовин, а змінити профільне законодавство і передбачити, що й речовини з першого розділу переліку, де є канабіс, також можуть застосовуватись у медичних цілях.

Восени 2020 року президент обіцяв внести законопроєкт щодо канабісу. "Я як президент, маючи вже соціологію, нічого не буду боятися, подам цей законопроєкт і буду знати, що в мене є підтримка і Ради, і народу", - казав він в інтерв'ю перед виборами.

Потім мова йшла про проєкт від робочої групи, а після цього про рішення Кабміну.

Проте жодних конкретних рухів не відбулось.