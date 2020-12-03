Малюк віком 27 років. Народилась дівчинка, яка чекала цього найдовше у світі

Автор фото, COURTESY NATIONAL EMBRYO DONATION CENTER Підпис до фото, Моллі ще не виповнилось двох місяців

Моллі Гібсон з'явилася на світ у жовтні цього року, але для її народження знадобилося цілих 27 років.

Ембріон, з якого вона народилася, заморозили у жовтні 1992 року.

Він залишався у сховищі до лютого 2020-го, коли Тіна і Бен Гібсон вирішили стати його батьками.

Моллі встановила новий рекорд: її зародок провів в замороженому стані найдовше в світі перед народженням. До цього рекорд належав її старшій сестрі Еммі.

"Ми просто на сьомому небі від щастя, - каже 29-річна Тіна Гібсон. - До цього часу не можу втриматися від сліз, коли говорю про це. Якби п'ять років тому хтось сказав, що у мене буде не просто одна дочка, а дві, я б в це нізащо не повірила".

Вони з чоловіком не могли зачати дитину майже п'ять років, але потім батьки Тіни побачили на місцевому телеканалі сюжет про можливість імплантації замороженого ембріона.

"Це єдина причина, чому ми вирішили розповісти про це публічно. Якби мої батьки не побачили це в новинах, нічого не сталося б, - каже Тіна. - Тому я відчуваю, що повинна завершити цей цикл".

Тіна Гібсон, за професією шкільний учитель, і її 36-річний чоловік Бен, фахівець з кібербезпеки, зв'язалися з християнською неурядовою організацією Національний центр донорських ембріонів (NEDC), що у Теннессі.

Вона займається зберіганням заморожених ембріонів, які батьки не використали для народження дитини і вирішили пожертвувати для сімей, які страждають на безпліддя.

Такі подружжя, як Тіна і Бен Гібсон, можуть стати батьками такого ембріона - і у них з'являється дитина, яка генетично не має з ними нічого спільного. За даними NEDC, зараз в США зберігається близько мільйона заморожених людських ембріонів.

Багатий вибір донорів

Автор фото, COURTESY NATIONAL EMBRYO DONATION CENTER Підпис до фото, Тіна Гібсон читає книгу старшій доньці Еммі

Представник центру Марк Меллінгер каже, що сім'ї, які стають батьками таких дітей, частіше за все не можуть зачати дитину природним чином.

"Я б сказав, що приблизно 95% [клієнтів] відчувають проблему безпліддя", - говорить Меллінгер.

Емма, старша сестра Моллі, народилася у них у 2017 році. До цього Тіна не могла спати, тому що постійно молилася про дитину, але після народження Емми її ночі стали неспокійними зовсім з іншої причини. "Таке безсоння і така втома - найкраще", - зізнається Тіна, розповідаючи, як вона доглядає за своєю дочкою.

Організацію NEDC засновали 17 років тому, і з того часу за її сприяння більше тисячі ембріонів пересадили, виносили та народили на світ. Зараз вона щорічно надає сім'ям близько 200 донорських ембріонів.

Так само як у випадку зі звичайним усиновленням, подружні пари можуть вибирати між "закритою" процедурою (коли нові батьки не спілкуються з генетичними батьками) і "відкритою", коли вони підтримують з ними контакт.

Таке спілкування теж може відбуватися в різній формі: від декількох електронних листів в рік до відносин на рівні майже родинної спорідненості, пояснює Меллінгер.

Сімейні пари, які мають намір стати батьками немовляти із замороженого ембріона, зазвичай можуть вибрати з 200-300 донорів, вони отримують відомості про їхні демографічної історії.

Як зізнаються Гібсони, вони так довго чекали дитини, що цей вибір став для них справжнім випробуванням. "Нам було все одно, як буде виглядати дитина і звідки вона", - каже Тіна.

В результаті фахівці NEDC порадили для початку використовувати якийсь "зовсім простий" принцип, а потім звужувати свій вибір.

"Ми з чоловіком невисокого зросту, так що ми обмежилися тільки тими батьками, які були схожі на нас вагою і зростом. І тоді вибирати стало набагато простіше", - каже Тіна.

Без терміну придатності

Автор фото, Science Photo Library

Діти Гібсонів - генетичні сестри. Обидва ембріони були заморожені в 1992 році, коли Тіні було близько року. Як повідомляє NEDC, ембріон Емми провів перед народженням в замороженому стані найдовше в історії. Але в цьому році рекорд сестри побила Моллі.

Емма дуже любить свою молодшу сестру. "Вона всім про неї розповідає і каже: "Ось це моя молодша сестра Моллі", - каже Тіна. І додає, що їй подобається помічати, наскільки дві дівчинки схожі між собою, наприклад, як у них з'являється крихітна складочка між бровами, коли вони чимось незадоволені.

За твердженнями NEDC, час зберігання заморожених ембріонів необмежена. Але ймовірність, що коли-небудь на світ можуть з'явитися діти, зачаті 100 років тому, не така велика, оскільки ця технологія з'явилася відносно недавно: перша дитина із замороженого ембріона народилась у 1984 році, це сталося в Австралії.

"Але цілком можливо, що одного разу народиться дитина з ембріона, якому 30 років", - говорить Меллінгер.