Рада повернула покарання за брехню в електронних деклараціях. Тюрми не буде

Віталій Червоненко

BBC News Україна

Автор фото, УНІАН

Верховна Рада після місячних дебатів та перемовин таки проголосувала за повернення покарання за недостовірне декларування.

Чиновників, які подаватимуть неправдиві електронні декларації й приховуватимуть статки чи майно, будуть карати штрафами та обмеженням волі.

Тюремне ув'язнення, яке існувало раніше, депутати вирішили не повертати. Поріг кримінального покарання підвищили за брехню на мільйон гривень, а не 500 тисяч, як було раніше.

Цей компромісний проєкт підтримали всі фракції, його ухвалили за спрощеною процедурою ad hoc 289 голосами "за".

27 жовтня Конституційний суд скасував низку норм антикорупційного законодавства. Це призвело до частково паралічу системи електронного декларування чиновників.

Також судді скасували статтю кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування.

Систему доступу до електронних декларацій уряд відновив своїм рішенням, такий крок привітали навіть у КС.

Натомість система покарання за брехню в декларації була знищена. Правоохоронні органи та суди закривають справи за скасованою статтею.

Фактично усі чиновники, щодо яких тривало розслідування та були вироки, уникли покарання. Нове законодавство їх вже не стосуватиметься.

Скасування системи покарання за недостовірне декларування порушує взяті Україною зобов'язання щодо боротьби з корупцією, які є умовою безвізу з ЄС та співпраці з МВФ.

Проте швидко розв'язати проблему не вдалось. Суперечки щодо декларацій і покарання тривали понад місяць.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Спікер зміг зібрати голоси тільки на м'який варіант відновлення покарання

Штраф, але не в'язниця

27 жовтня перестала діяти стаття кримінального кодексу 3661 "Декларування недостовірної інформації", яка передбачала жорстке покарання.

Зараз Верховна Рада повертає до кодексу статтю 3662 , яка відновлює покарання за недостовірне декларування.

Якщо відомості у декларації відрізняються від реальних статків на суму від 500 до 4000 тисяч прожиткових мінімумів (від 1,1 млн грн до 9 млн грн), то буде штраф від 42,5 тис гривень до 51 тис гривень. Або виконання громадських робіт. З можливим позбавлення права займати державні посади на три роки.

Якщо різниця у декларації з реальними статками перевищує 9 мільйонів гривень, то штраф складатиме до 85 тисяч гривень або виконання громадських робіт. У цьому випадку також може бути обмеження волі на строк до двох років.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Конституційний суд повністю скасував систему покарань за недостовірне декларування

До 27 жовтня у скасованій статті було передбачене позбавлення волі до двох років, що є набагато жорсткішим покаранням за обмеження волі.

Обмеження волі передбачає перебування особи під наглядом правоохоронних органів без ізоляції від суспільства, а позбавлення волі - це перебування у в'язниці.

Така позиція йде у розріз з позицією президента Володимира Зеленського, який раніше хотів внести до законодавства довічне ув'язнення для корупціонерів.

Також до кодексу додають статтю, яка передбачатиме штраф до 51 тисячі гривень за відмову від подання декларації.

"У майбутньому треба розглянути можливість запровадити жорсткішу відповідальність за діяльність, пов'язану з корупцією. Нинішній проєкт - це компроміс", - заявив представник фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

Вищий поріг криміналу

У разі, якщо різниця між декларацією та реальними статками складатиме від 100 до 500 прожиткових мінімумів (від 227 тис грн до 1,1 млн грн), буде не кримінальна, а адміністративна відповідальність.

Поріг кримінальної відповідальності підвищили з 250 до 500 прожиткових мінімумів. Тому серйозніше покарання буде при удвічі більшій сумі різниці декларації та реальних статків, ніж було раніше. Було 500 тисяч, а буде понад мільйон гривень.

Також до закону повернули норми, що розслідує порушення в деклараціях НАБУ, а розглядає Вищий антикорупційний суд.

"Рішення нам не подобається, але несхвалення жодного рішення матиме погані наслідки. Вимагатимемо зниження порогу кримінального покарання та ув'язнення у майбутньому", - заявив представник фракції "Голос" Андрій Осадчук.

Хоча співрозмовники ВВС News Україна вказують, що перспектива посилення покарання зараз виглядає примарною - більшість депутатів цього не хочуть.

Пристрасті навколо покарання

Поріг кримінального покарання і сума брехні в декларації були одним з головних предметів торгу депутатів.

Навіть представники фракції "Слуга народу" нарікали, що помилка у декларації на 500 тисяч гривень, яка призводить до кримінальної відповідальності, - це занадто.

Тому цей поріг підвищили до 1,1 млн гривень.

Також багато депутатів принципово не хотіли підтримувати реальне ув'язнення за брехню в деклараціях. Тому врешті, щоб ухвалити компромісний проєкт, позбавлення волі замінили на обмеження.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Президент раніше пропонував карати довічним ув'язненням за корупцію

ЗМІ публікували фото знятих у парламенті повідомлень між депутатами від "Слуги народу", які критикували можливе відновлення жорсткого покарання за помилки в деклараціях.

Експерти та антикорупційні активісти натомість критикують, на їхній погляд, занадто м'яке відновлене покарання за недостовірне декларування.

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін наголошує, що навіть у разі невнесення в декларацію двох люксових автомобілів Mercedes-AMG E63 S 4Matic, буде тільки штраф 51 тисяча гривень.

Він наголошує, що для перевищення ліміту в 9 млн гривень, а це загрожує обмеженням волі, недостатньо навіть "забути" у декларації елітну трикімнатну квартиру у Києві.

"Які ж в нас гуманістичні депутати, коли справа стосується їх самих. Голосування законопроєкту в такому вигляді - це корупційна змова депутатів проти країни", - вважає Віталій Шабунін.

Влада України також має намір врегулювати ситуацію з Конституційним судом, рішення якого про декларації спричинило політичну кризу в країні.

Наразі від ініціативи президента Зеленського розпустити КС відмовились. Наступного тижня очікується рішення Венеціанської комісії з оцінками конституційної ситуації в Україні.

Після його появи влада планує ухвалити проєкт щодо реформування роботи Конституційного суду.

Україна вже передала на експертизу проєкт закону "про конституційну процедуру". Депутати фактично хочуть внутрішній регламент роботи КС затвердили окремим законом.

Серед його головних новацій є зменшення повноважень голови КС, який більше не зможе сам формувати порядки денні засідань. Це право отримають судді-доповідачі у справах.