"Хаябуса-2". У пустелі Австралії знайшли капсулу з астероїда
- Пол Рінкон
- Науковий редактор BBC News
Команда дослідників у Австралії знайшла капсулу, яка вперше доправила на Землю значну кількість гірських порід з астероїда. За словами вчених, капсула в ідеальному стані.
Контейнер з породою з астероїда Рюгу приземлився на парашуті біля космодрому Вумера в Південній Австралії у суботу ввечері.
Саму капсулу знайшли на піщаному ґрунті, а парашут зачепився за дерево.
Зразки породи зібрав японський космічний апарат Хаябуса-2.
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Космічний корабель досліджував Рюгу понад рік. Він випустив капсулу зі зразками під час наближення до Землі, після чого вона потрапила в атмосферу.
Офіційний акаунт Хаябуса-2 у Twitter повідомив, що капсулу та її парашут знайшли у суботу о 19:47 за Гринвічем (21:47 за Києвом).
"Хаябуса-2 вдома", - сказав доктор Юічі Цуда, керівник місії, на пресконференції у неділю вранці у Сагаміхарі, Японія.
"Ми забрали скриньку зі скарбами", - сказав він.
За його словами, контейнер не був пошкоджений, і команда в Японії з нетерпінням чекає на нього.
Доктор Хітосі Кунінака, генеральний директор Японського інституту космічної та астронавтичної науки (ISAS), сказав: "Ми розпочали розробку "Хаябуса-2" у 2011 році. Я думаю, що мрія здійснилася".
Звертаючись до журналістів, він визнав, що попередні місії мали технічні проблеми, але сказав: "Що стосується Хаябуси-2, ми зробили все за графіком - на 100%. І нам вдалося отримати зразки, як і планувалось. У результаті ми можемо рухатися далі до наступного етапу освоєння космосу ".
Наступний етап включає місію під назвою MMX, метою якої є доставити на Землю зразки з Фобосу, найбільшого супутника Марсу.
Капсула, яка на камерах була схожа на вогняну кулю, мчала до Землі зі швидкістю 11 км/с, а потім для уповільнення спуску розгорнула парашути. Потім капсула почала передавати сигнал з інформацією про своє місцезнаходження.
Близько 18:07 за Грінвичем (04:37 за місцевим часом) команда науковців визначила місцезнаходження капсули та відправила за нею вертоліт.
Сатору Наказава з Японського агентства аерокосмічних досліджень (Jaxa), який брав участь у пошуковій операції, описав свої враження: "Ми полетіли туди на гелікоптері, і вона (капсула. - Ред.) випромінювала сигнал. Але в той час ще було темно, тому було незрозуміло, де саме вона знаходиться. Я дуже нервував... Потім зійшло сонце, і ми змогли побачити, що капсула справді на місці. Ми подумали: "Вау, ми її знайшли!"
Потім капсулу доставили до місця "швидкого огляду". Там вчені планують зібрати гази з середини контейнера для аналізу.
Потім 16-кілограмову капсулу доправлять повітряним транспортом до Японії.
Місія планувала зібрати зразок масою понад 100 мг з астероїда Рюгу.
Професор Алан Фіцсіммонс з Королівського університету Белфаста сказав, що зразок "багато розкаже не лише про історію Сонячної системи, але й про ці конкретні об'єкти".
Астероїди - це, по суті, залишки "будівельних матеріалів" Сонячної системи. Вони зроблені з тієї ж речовини, з якої сформувалась Земля, проте вони так і не стали планетами.
"Ми вважаємо, що Рюгу складається з прадавніх порід, які розкажуть нам про те, як формувалася Сонячна система", - розповіла BBC News проф. Сара Рассел, керівник групи планетних матеріалів у Музеї природознавства в Лондоні.
Вивчення зразків порід з Рюгу може пролити світло на те, як вода та інші необіхідні елементи для життя потрапили на Землю.
Довго вважали, що більшу частину води на Землю на початку утворення Сонячної системи доставили комети. Алан Фіцсіммонс каже, що хімічний склад води в кометах іноді відрізнявся від складу води в океанах нашої планети.
Водночас склад води деяких астероїдів у зовнішній Сонячній системі набагато ближчий до земної. Рюгу, ймовірно, виник у цій холодній зоні, перш ніж мігрувати ближче до Землі.
Космічний корабель "Хаябуса-2"відправили на наступну місію - до значно меншого астероїда шириною 30 метрів, куди він має потрапити у 2031 році.