"Хаябуса-2". У пустелі Австралії знайшли капсулу з астероїда

Пол Рінкон

Науковий редактор BBC News

Автор фото, JAXA / EPA Підпис до фото, Капсула містить зразки порід з астероїда

Команда дослідників у Австралії знайшла капсулу, яка вперше доправила на Землю значну кількість гірських порід з астероїда. За словами вчених, капсула в ідеальному стані.

Контейнер з породою з астероїда Рюгу приземлився на парашуті біля космодрому Вумера в Південній Австралії у суботу ввечері.

Саму капсулу знайшли на піщаному ґрунті, а парашут зачепився за дерево.

Зразки породи зібрав японський космічний апарат Хаябуса-2.

Космічний корабель досліджував Рюгу понад рік. Він випустив капсулу зі зразками під час наближення до Землі, після чого вона потрапила в атмосферу.

Офіційний акаунт Хаябуса-2 у Twitter повідомив, що капсулу та її парашут знайшли у суботу о 19:47 за Гринвічем (21:47 за Києвом).

"Хаябуса-2 вдома", - сказав доктор Юічі Цуда, керівник місії, на пресконференції у неділю вранці у Сагаміхарі, Японія.

"Ми забрали скриньку зі скарбами", - сказав він.

За його словами, контейнер не був пошкоджений, і команда в Японії з нетерпінням чекає на нього.

Автор фото, JAXA / EPA

Доктор Хітосі Кунінака, генеральний директор Японського інституту космічної та астронавтичної науки (ISAS), сказав: "Ми розпочали розробку "Хаябуса-2" у 2011 році. Я думаю, що мрія здійснилася".

Звертаючись до журналістів, він визнав, що попередні місії мали технічні проблеми, але сказав: "Що стосується Хаябуси-2, ми зробили все за графіком - на 100%. І нам вдалося отримати зразки, як і планувалось. У результаті ми можемо рухатися далі до наступного етапу освоєння космосу ".

Автор фото, Jaxa / EPA Підпис до фото, Капсулу помістили у захисну скриньку для транспортування

Наступний етап включає місію під назвою MMX, метою якої є доставити на Землю зразки з Фобосу, найбільшого супутника Марсу.

Капсула, яка на камерах була схожа на вогняну кулю, мчала до Землі зі швидкістю 11 км/с, а потім для уповільнення спуску розгорнула парашути. Потім капсула почала передавати сигнал з інформацією про своє місцезнаходження.

Автор фото, EPA

Близько 18:07 за Грінвичем (04:37 за місцевим часом) команда науковців визначила місцезнаходження капсули та відправила за нею вертоліт.

Сатору Наказава з Японського агентства аерокосмічних досліджень (Jaxa), який брав участь у пошуковій операції, описав свої враження: "Ми полетіли туди на гелікоптері, і вона (капсула. - Ред.) випромінювала сигнал. Але в той час ще було темно, тому було незрозуміло, де саме вона знаходиться. Я дуже нервував... Потім зійшло сонце, і ми змогли побачити, що капсула справді на місці. Ми подумали: "Вау, ми її знайшли!"

Потім капсулу доставили до місця "швидкого огляду". Там вчені планують зібрати гази з середини контейнера для аналізу.

Потім 16-кілограмову капсулу доправлять повітряним транспортом до Японії.

Місія планувала зібрати зразок масою понад 100 мг з астероїда Рюгу.

Професор Алан Фіцсіммонс з Королівського університету Белфаста сказав, що зразок "багато розкаже не лише про історію Сонячної системи, але й про ці конкретні об'єкти".

Астероїди - це, по суті, залишки "будівельних матеріалів" Сонячної системи. Вони зроблені з тієї ж речовини, з якої сформувалась Земля, проте вони так і не стали планетами.

"Ми вважаємо, що Рюгу складається з прадавніх порід, які розкажуть нам про те, як формувалася Сонячна система", - розповіла BBC News проф. Сара Рассел, керівник групи планетних матеріалів у Музеї природознавства в Лондоні.

Вивчення зразків порід з Рюгу може пролити світло на те, як вода та інші необіхідні елементи для життя потрапили на Землю.

Автор фото, Jaxa Підпис до фото, Зображення з поверхні астероїда Рюгу

Довго вважали, що більшу частину води на Землю на початку утворення Сонячної системи доставили комети. Алан Фіцсіммонс каже, що хімічний склад води в кометах іноді відрізнявся від складу води в океанах нашої планети.

Водночас склад води деяких астероїдів у зовнішній Сонячній системі набагато ближчий до земної. Рюгу, ймовірно, виник у цій холодній зоні, перш ніж мігрувати ближче до Землі.

Космічний корабель "Хаябуса-2"відправили на наступну місію - до значно меншого астероїда шириною 30 метрів, куди він має потрапити у 2031 році.