Як пиво і чипси допоможуть боротися зі змінами клімату

Роджер Гаррабін

Аналітик BBC з питань довкілля

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Улюблений дует - пиво та чипси - вперше використають для боротьби зі зміною клімату.

Фірма з виготовлення чипсів Walkers застосувала технологію, яка, за її словами, зменшить викиди СО2 в процесі виробництва на 70%.

Ця технологія використовує СО2, узятий під час бродіння пива на пивоварні, який потім змішують з картопляними відходами і перетворюють на добриво.

Потім його використовуватимуть на полях для вирощування врожаю картоплі наступного року.

Виготовлення добрив, як правило, призводить до великих викидів CO2, але ця нова технологія дозволить робити добриво без генерування CO2.

Отже, дует пива та чипсів виконує подвійну функцію.

Він перешкоджає викиду пивоварного СО2 в атмосферу - і водночас зменшує викиди СО2, який зазвичай утворюється під час виробництва добрив.

Цей геніальний "подвійний удар" - розробка стартапу під назвою CCm, у якому працюють лише 14 людей.

Цього року добриво випробували на грядках з картоплею, а наступного року компанія Walkers встановить обладнання CCm на своїй фабриці в Лестері для підготовки до врожаю 2022 року.

Фірма також встановила анаеробний біореактор, який за допомогою бактерій виробляє з картопляних відходів корисний метан.

Метан спалюють, аби отримати електроенергію для обсмажування чипсів - таким чином зменшують спалюванню викопного пального.

Нова система піде на крок далі - до решток картопляних відходів, що лишилися після ферментації, додаватимуть пивоварний CO2, щоб зробити збагачене добриво, яке одночасно повертатиме вуглець у ґрунт і стимулюватиме ріст рослин.

Це приклад того, як вчені знаходять способи використовувати викиди СО2, які в іншому разі збільшували б перегрівання планети.

Нульові викиди

Схожі винаходи вже використовують для виготовлення палива, полімерів, добрив, білків, піни та будівельних блоків.

Наразі CCU має незначні масштаби - частково тому, що технології нові, а частково - бо виробництво надлишкового CO2 суспільством значно перевищує попит на нього.

CCU є спорідненою технологією із більш усталеною - уловлювання та зберігання вуглецю (Carbon Capture and Storage, CCS) - яка уловлює викиди з димоходів, стискає їх та закачує під землю, де вони не впливають на потепління.

Багато молодих фірм, що використовують вуглець, насправді є вуглецево-негативними: це означає, що вони беруть більше СО2, ніж викидають.

Ці фірми є піонерами у так званій циркулярній економіці, де відходи перетворюються на сировину.

ЄС намагається заохотити всі галузі до використання цього принципу, оскільки компанії мають забезпечити нульові викиди до 2050 року.

Власник торгової марки Walkers, PepsiCo, прагне розширити проєкт CCm - підживлювати їхнім добривом не лише картоплю, а також овес та кукурудзу.

"Маленькі кроки"

"Це нововведення може стати прикладом для всієї продовольчої системи, що дозволить сільському господарству відігравати свою роль у боротьбі зі зміною клімату, - сказав представник компанії PepsiCo's Девід Вілкінсон. - Це лише початок амбіційної подорожі, ми дуже хочемо випробувати добриво у більших масштабах і розкрити весь його потенціал".

Компанія CCm заявляє, що виробляє добрива на основі СО2 приблизно за тією ж ціною, що і звичайну продукцію.

Пітер Геммонд з CCm сказав BBC News: "Зросла обізнаність громадськості про те, що треба щось робити з кліматом, - і багато маленьких кроків об'єдналися, щоб зробити щось важливе".

Стосунки PepsiCo з довкіллям мають неоднозначну історію.

Компанія вже давно є одним з лідерів у боротьбі з викидами вуглецю, і нещодавно вона взяла на себе зобов'язання вилучити увесь первинний пластик зі своїх пляшок, що продаються в дев'яти європейських країнах, до 2022 року.

Але нещодавнє опитування Break Free From Plastic Campaign поставило її на друге місце (після Coke) за рівнем забруднення пластиком.

Деякі екологи вважають Пепсі одним із символів "одноразової", а її пластикові відходи знаходять у 43 країнах.