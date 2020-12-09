Книга року ВВС: Втрачений рай Марії Матіос
- Марта Шокало
- Головна редакторка ВВС News Україна, член журі
Рецензія члена журі Марти Шокало на роман Марії Матіос "Букова земля", який вийшов у фінал Книги року ВВС-2020.
Ця книжка важить півтора кілограма, у ній - 926 сторінок, 225 років історії і багато болю.
"Букова земля" важка в усіх сенсах. Її не візьмеш із собою в літак у відпустку. Хоча у нас зараз такі відпустки і такий темп життя, що ця книжка якраз до нього пасує.
Я присвятила "Буковій землі" тиждень у травні. Це були розмірені дні повного заглиблення у цей текст (з невеликими перервами на домашні справи). І я точно вам скажу: похапцем цю книжку не візьмеш. І так само потім швидко не забудеш.
Спочатку вона здається неприступною, як скеля. Перші 300 сторінок ти буквально продираєшся крізь історичну статистику. Люди мерехтять і ти не встигаєш їх запам'ятовувати і уявляти.
А потім тебе затягує у вир історії і зламаних доль. "Неймовірно, скільки люди всього можуть пережити!" - думаєш ти, доки її читаєш.
Це історія втраченого раю, який був на Буковині за часів справжніх господарів - родини Васильків - та імперії Габсбургів. А потім цей рай пошматували війни, які приходили по черзі і щоразу били болячіше. Найстрашніше - радянська влада.
Ми спостерігаємо, як люди поступово втрачають свої домівки, багатство, гідність, співчуття до ближнього, рідних, себе, а зрештою і своє життя.
Хоча у книжці багато художнього вимислу, мені постійно здавалося, що історії всіх цих людей Марія Матіос знайшла в архівах.
Уявляю, як вона годинами перебирає пожовклі папери у папках при тьмяному світлі старомодних ламп. Як їй болить, коли вона про це все читає. Як її охоплює ненависть до ворогів, і як вона плаче від безпомічності - тих людей, про яких вона пише, і своєї, бо вона не може відмотати плівку назад і все змінити.
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"Букова земля" - це ода рідній землі, яку треба дуже любити, щоб так про неї написати. Це біль усіх матерів, батьків, дідів і бабів, тіток і дядьків, який авторка носить у собі все життя. Це її власна історія. Вона не могла про неї не розказати.
І ми маємо подякувати їй за цю книжку, яка розкриває по-новому Буковину - цей строкатий і загадковий для більшості українців край.
Мої улюблені розділи - саме ті, де авторка найдетальніше описує буковинський побут, звичаї, одяг і стосунки між людьми.
Для мене, людини із центральної України, усі ці описи єврейських крамничок, капелюшків, кептарів, базарів, пань, криївок і гір - це щось екзотичне і майже чуже. Але завдяки Марії Матіос воно стає рідним.
З-понад десятка героїв роману сюжетна лінія Федори Вівчар видається найсильнішою. Вона вивищується над рештою персонажів, є найбільш об'ємною і самодостатньою. Інколи думаєш: може, варто було б зробити із її історії окрему книжку?
Тоді б роман втратив свою панорамність, але став би простішим для читача. Бо читати книжку на тисячу сторінок мілким шрифтом - це таки робота, а не розвага.
"Букова земля" - монументальна, повчальна, пізнавальна книжка. І до краю людяна.
Чи можна було її зробити коротшою? Так. Чи можна було її не написати? Ні.
Орфографію, пунктуацію і стиль автора збережено.
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