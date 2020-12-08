Еверест "підріс" майже на метр. Тепер це офіційно

Навін Сінгх Хадка

Кореспондент з питань довкілля, BBC World Service

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Найвища у світі гора Еверест на 0,86 м вища за попередні офіційні підрахунки. Про це спільно оголосили Непал та Китай.

Досі країни розходилися щодо того, чи враховувати у висоті гори снігову шапку на ній. Нова висота становить 8 848,86 м.

Еверест стоїть на кордоні між Китаєм і Непалом, і альпіністи піднімаються на нього з обох боків.

Представники міністерства закордонних справ Непалу та департаменту топографії заявили, що геодезисти з обох країн домовились про узгодження нової висоти.

Угода про спільне оголошення нового вимірювання найвищої точки Землі була досягнута під час візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до непальської столиці Катманду минулого року.

Звідки різниця в офіційній висоті?

Раніше китайська влада заявляла, що Еверест слід вимірювати до висоти його скелястої частини, тоді як непальський уряд стверджував, що слід також враховувати сніг на вершині гори.

Китайські геодезисти підрахували свою цифру після того, як виміряли гору в 2005 році.

Урядовці Непалу в 2012 році заявили ВВС, що Китай чинить на них тиск, щоб вони прийняли китайську висоту, і тому вони вирішили зробити нові виміри, щоб вирішити це питання "раз і назавжди".

Висота 8848 м, яку Непал використовував для Евересту, була визначена організацією Survey of India у 1954 році, тож тепер країна вперше провела власні вимірювання вершини.

Четверо непальських геодезистів два роки тренувалися, перш ніж вирушити на вершину.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Китайські геодезисти досягли вершини у травні - єдина команда, яка це зробила цього року

"Досі ми ніколи не проводили вимірювання самі", - сказав ВВС Дамодар Дакал, речник департаменту топографії Непалу.

"Тепер, коли у нас є молода технічна команда (яка також може піднятися на вершину Евересту. - Ред.), ми можемо зробити це самостійно", - сказав пан Дакал.

Провідний геодезист Непалу Хімлал Гаутам минулого року втратив палець ноги через обмороження, перебуваючи на вершині, щоб встановити обладнання для вимірювання висоти.

"Для альпіністів сходження на найвищу вершину - велике досягнення. Для нас це був лише початок", - сказав пан Гаутам BBC Nepali після повернення.

"На відміну від інших досліджень Евересту в минулому, ми обрали час 03:00, щоб мінімізувати помилки, які могли бути спричинені сонячним світлом в денний час", - додав він.

Чому ще поставало питання висоти?

Деякі геологи припускали, що потужний землетрус у 2015 році міг вплинути на висоту гори Еверест. В результаті землетрусу силою 7,8 бала загинуло майже 9000 людей у ​​Непалі. Він також спричинив лавину, яка накрила частину базового табору на горі. Загинули щонайменше 18 альпіністів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Двоє непальських геодезистів досягли вершини Евересту для вимірювання висоти гори

Деякі геологи стверджували, що землетрус міг спричинити зменшення снігової шапки Евересту.

Вчені виявили, що деякі інші гімалайські вершини, такі як Лангтанг Хімал, переважно на північ від Катманду та поблизу епіцентру, зменшились приблизно на метр після землетрусу.

Інші стверджують, що гора Еверест, як і інші гімалайські вершини, могла насправді вирости з часом через зсуви тектонічних плит, на яких вона сидить. Але експерти кажуть, що сильні землетруси можуть призвести до того, що цей процес буде зворотним.

"Землетрус 2015 року також є основною причиною того, що ми переміряли гору", - сказав пан Дакал.

Як проводили повторне вимірювання гори Еверест?

Висоту гір вимірюють від середнього рівня моря. Тож йдеться скоріше не про те, де верх, а про те, де буде низ.

Непал використовував Бенгальську затоку як рівень моря, але Індія вже дослідила точку, що розташована ближче до Евересту, поблизу індійсько-непальського кордону, і змогла надати непальським геодезистам висоту в цій точці.

Звідти Непал побудував мережу станцій прямого огляду, що тягнуться майже на 250 км до точки, де Еверест вперше стає видимим, створивши ланцюжок точок, які можна виміряти та скласти.

Китайські геодезисти, за даними державної газети China Daily, використовували Жовте море в східній провінції Шаньдун як базовий рівень моря.

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Геодезисти з обох країн для розрахунку висоти вершини також використовували тригонометричні формули.

Але навіть враховуючи усю цю роботу, проведену на землі, хтось все одно має піднятися на вершину гори. Непальські геодезисти піднялися туди минулого року, а китайські - у цьому травні, ставши єдиною командою, яка досягла вершини в 2020 році, після того, як Непал призупинив усі експедиції під час пандемії коронавірусу, а Китай заборонив в'їзд іноземцям.

Непальські чиновники заявили, що для досягнення більш точного результату вони використовували 12 різних нижчих вершин для проведення своїх тригонометричних розрахунків. Китайські ЗМІ повідомляють, що китайські геодезисти використовували той самий метод.

"Після того, як маяк геодезиста був розміщений на вершині, геодезисти на станціях навколо вершини вимірювали відстань від шести точок до маяка, що означало щонайменше шість трикутників, щоб визначити висоту гори", - розповів державній газеті China Daily Цзян Тао з Китайської академії геодезичних досліджень та картографування.

У своїх розрахунках обидві країни також використовували Глобальні навігаційні супутникові системи для отримання даних про висоту з численних приймачів.

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Раніше Китай провів два вимірювання висоти Евересту - спочатку в 1975 році, а потім у 2005 році.

За даними Гімалайської бази даних, члени другої групи встановили на вершині китайську версію пристрою GPS.

Цього разу китайські геодезисти використовували китайську навігаційну супутникову систему BeiDou, яку вважають конкурентом американської системи глобального позиціонування або GPS.

"За допомогою системи глибина снігу, погода та швидкість вітру також вимірюватимуться для моніторингу льодовиків та екологічного захисту", - повідомляє китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа".

Непальські геодезисти використовували GPS для своїх розрахунків.

"Ми обробили ці дані за міжнародно визнаною методологією для визначення висоти Евересту", - сказав пан Дхакал BBC.