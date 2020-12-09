Небесні подарунки грудня: зоряний дощ, злиття планет і повне затемнення

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Рік, що минає, навряд чи хтось згадає добрим словом.

Однак під самий кінець він обіцяє виправитися - принаймні в очах астрономів і всіх, хто любить спостерігати за зоряним небом.

Цього місяця 2020 рік приготував одразу кілька вражаючих нічних вистав, які можна спостерігати прямо з дому, без телескопів та іншого дорогого обладнання.

Ми зможемо побачити злиття двох планет, чудовий зоряний дощ і навіть повне сонячне затемнення. Правда, щоб насолодитися, знадобиться одна важлива умова - ясне небо. Ну і ще при затемненні корисно поберегти очі, і добре було б отримати точну інформацію про те, коли і куди потрібно дивитися.

Отже, програма небесних вистав в хронологічному порядку:

13-14 грудня: метеорний потік Гемінід, який буде видно в усьому світі

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Останніми місяцями ми вже могли спостерігати різні метеорні потоки, але в грудні на нас чекає просто королівський зоряний дощ.

"Метеорні потоки як правило спостерігають, коли Земля проходить крізь хвости комет, - каже астрономка Патрісія Скелтон з Королівської обсерваторії в Гринвічі. - Але метеорний потік Гемінід має інше походження, це хвіст астероїда 3200 Фаетон".

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Щороку, коли наша планета потрапляє у потік уламків цього астероїда, нічне небо розцвічують падаючі зірки, іноді по 150 за одну годину.

Метеори входять у щільні шари атмосфери на швидкості близько 35 кілометрів на секунду і залишають в нічному небі жовті, блакитні або зелені штрихи. Чим чистіше і темніше небо, тим краще видно зорепад, проте у грудні він буде настільки сильним, що його можна буде спостерігати навіть у містах із сильним світловим забрудненням.

Ще одна хороша новина полягає в тому, що на відміну від минулого року, коли метеорний потік збігся у часі з повним місяцем, цього разу зорепад припаде на час, коли небо буде відчутно темнішим.

14 грудня: повне сонячне затемнення

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Повне затемнення можна буде спостерігати тільки в Чилі та Аргентині - і можна не сумніватися, що якби не було пандемії, багато хто кинувся б до Патагонії, щоб помилуватися цим феноменом.

Втім, у століття прямих трансляцій в інтернеті спостерігати затемнення можна буде у будь-якій точці земної кулі і в будь-який час (якщо в запису).

Якщо ж ви такий впертий і безстрашний (або просто живете в тих краях), то не забудьте, що дивитися прямо на сонце без захисних окулярів - вкрай небезпечне заняття.

Протягом 24 хвилин молодий Місяць буде проходити перед сонячним диском і трохи більше, ніж на дві хвилини повністю затьмарить світило.

"Місяць значно менший за Сонце, зате він набагато ближчий до Землі, тому може затьмарити весь сонячний диск", - нагадує астрономка Таня де Сейлс, теж з обсерваторії у Гринвічі.

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Під час затемнення особливо сильно потемнішає на самому півдні Латинської Америки.

Там за небом будуть пильно стежити представники народності мапуче, які проживають в Патагонії.

Сонце у них символізує чоловічу силу, в той час як Місяць - жіночу, тому момент їхнього з'єднання означає для аборигенів дуже багато. У їхній мові для сонячного затемнення є навіть свій термін, який перекладається як "смерть Сонця".

"Сонячні затемнення потрапляють в літописи по всьому світу протягом майже п'яти тисячоліть, - каже Таня де Сейлс. - Нескладно уявити, що повне сонячне затемнення завжди служило поганою ознакою, адже Сонце наче з'їдають, і на кілька хвилин день стає ніччю".

Хоча часткові сонячні затемнення можуть відбуватися до п'яти разів на рік, повне трапляється лише раз на півтора року.

Якщо ви любите будувати далекосяжні плани, то наступне повне сонячне затемнення відбудеться в Антарктиці у грудні 2021 роки, потім - в Індонезії та Австралії у квітні 2023 року, далі - у США і Канаді в квітні 2024-го, на півдні Європи і у Гренландії - у серпні 2026-го і на більшій частині території Північної Африки і Близького Сходу у серпні 2027 року.

21 грудня: велике з'єднання Юпітера і Сатурна

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Юпітер і Сатурн - одні з кращих планет для спостереження, оскільки вони яскраві і добре видимі у нічному небі.

Великим з'єднанням називають момент, коли з точки зору спостерігача планети сходяться і починають світити як єдине ціле. Саме це і повинно статися вночі 21 грудня.

Якщо дивитися неозброєним оком, відстань між планетами не перевищуватиме десяту частину градуса, але це лише оптична ілюзія, оскільки насправді Землю і Юпітер відокремлює понад 800 млн км, і приблизно така ж відстань зберігається між Юпітером і Сатурном.

А якщо у вас є хороший бінокль, а ще краще - телескоп, ви зможете навіть помітити чотири місяці Юпітера - Іо, Європу, Ганімед і Каллісто.

Їх називають іще галілеєвими супутниками, в честь італійського астронома Галілео Галілея, який у 1610 році спостерігав їх у телескоп, винайдений ним же за кілька місяців до цього.

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З'єднання Сатурна і Юпітера відбувається раз на 19 з половиною років, але, як каже колега Патрісії Скелтон по Королівській обсерваторії Ед Блумер, нинішнє буде особливим, тому що планети зійдуться на найближчу відстань з XVII століття - таке буває лише раз у житті.

"Спостерігаючи за рухом планет, люди зрозуміли принцип побудови Сонячної системи задовго до того, як змогли відправитися у космос, - продовжує астроном. - Ця небесна механіка багато розповіла про фізичні процеси, які стоять за нею, і створила базу, яка дозволила не тільки краще зрозуміти космос, але й зробити багато наукових проривів на самій Землі".

Ну і як додатковий бонус - 21 грудня відбудеться сонцестояння, перший день астрономічного літа у Південній півкулі і зими - в Північній.