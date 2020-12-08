Як Зеленський і його кандидат програли рідний Кривий Ріг

В'ячеслав Шрамович

ВВС News Україна

Автор фото, Костянтин Павлов / Офіс президента Підпис до фото, Висуванець ОПЗЖ Костянтин Павлов (ліворуч) тепер очолить рідне місто Володимира Зеленського

Кандидат у мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитро Шевчик так і не зміг перемогти висуванця ОПЗЖ Костянтина Павлова на батьківщині президента Зеленського.

Не допомогли Шевчику ні візит глави держави одразу з Феофанії після одужання від ковіду, ні власний досвід керівника метінвестівського "Центрального гірничо-збагачувального комбінату" - одного з головних роботодавців у місті.

Не зарадило навіть те, що з перегонів знявся фаворит і переможець першого туру - Юрій Вілкул (він це пояснив проблемами зі здоров'ям).

Так пропрезидентська сила "Слуга народу" втратила останній шанс не лише отримати мера хоча б у якомусь великому місті, а й символічно програла у тому самому 95-му та всіх інших кварталах Кривого Рогу.

Натомість "Опозиційна платформа - За життя", навпаки, змогла таки отримати свого єдиного мера у важливому промисловому місті.

Про це одразу ж написали російські медіа ще до оголошення офіційних результатів.

Хто такий Костянтин Павлов

Автор фото, ОПЗЖ Підпис до фото, Костянтин Павлов довгий час був "регіоналом", а згодом опинився у партії "ОПЗЖ" Медведчука і Рабіновича

Костянтин Павлов - нова політична "зірка" ОПЗЖ - набрав 56,9% голосів виборців й випередив суперника зі "Слуги народу" на понад 15%.

Новому криворізькому меру 47 років.

У 1990-х він працював на гірнично-збагачувальному комбінаті, звідки традиційно для тих часів пішов у бізнес.

У 2005 році почав ще й займатися політикою та вступив у Партію регіонів, а за п'ять років очолив партійну організацію в Кривому Розі.

Двічі обирався депутатом Дніпропетровської обласної ради.

А також був заступником міського голови Кривого Рогу, зокрема і Юрія Вілкула. За словами Вілкула, Павлов пропрацював у його команді близько десяти років.

У 2012 році Костянтина Павлова обрали депутатом від Партії регіонів.

Вдруге став депутатом вже після зміни влади Януковича у листопаді 2014 року - балотувався як самовисуванець, а згодом увійшов у фракцію "Опозиційного блоку".

Попри це, Павлов навіть потрапив у 2018 році до санкційного списку Росії "через недружні дії України".

А вибори 2019 року в Кривому Розі він програв кандидату від "Слуги народу", причому поступився більше, ніж удвічі за кількістю голосів.

Автор фото, Костянтин Павлов

Після невдачі політик опинився в ОПЗЖ.

У першому турі виборів мера Кривого Рогу Костянтин Павлов був лише третім й вважався мало не технічним кандидатом Вілкула.

Але реальний шанс очолити місто йому дала несподівана відмова Юрія Вілкула від боротьби за посаду і його відкрита підтримка.

Костянтин Павлов - учасник всіх заходів до Дня перемоги у Другій світовій війни, у його соцмережах багато фотографій з ветеранами.

"Не-Юзік"

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Юрій Корявченков (також відомий як "Юзік" з шоу "Вечірній квартал") так і нестав кандидатом у мери Кривого Рогу

Для "Слуги народу" кампанія у Кривому Розі від початку була сповненою несподіванок і проблем.

Ще з тріумфального для Володимира Зеленського 2019 року перспективним кандидатом на криворізького мера бачився інший актор "Кварталу 95" Юрій Корявченков, також відомий як "Юзік". Тоді у розмові з BBC News Україна перед парламентськими виборами "Юзік" зізнавався, що хоч і балотується до Верховної Ради, але думками він у рідному Кривому Розі, проблеми якого хоче вирішувати.

Тоді здалося, що це програма кандидата не в депутати, а мери.

Влітку цього року президент Зеленський "доручив" Корявченкову розвивати перейменований футбольний клуб "Кривбас", що багато хто сприйняв як фактичний старт його мерського походу.

Автор фото, "Слуга народу" Підпис до фото, Дмитро Шевчик - топ-менеджер на комбінаті Ахметова

Але кандидатом він так і не став - штабні дослідження показали вкрай низьку підтримку "Юзіка" (ймовірно, дався у знаки "касетний скандал", в якому Корявченков домовлявся з начальником поліції "наводити лад" у місті, що наклалося на загальне зниження рейтингів "Слуги народу").

Тому у пропрезидентській партії вирішили штурмувати Кривий Ріг генеральним директором "Центрального гірничо-збагачувального комбінату" (ЦГЗК) Дмитром Шевчиком.

Комбінат, що належить Рінату Ахметову, - одне з найпотужніших підприємств у місті. А сам Дмитро Шевчик перед висуванням був депутатом облради від "Опозиційного блоку" - партії, яку пов'язують з Рінатом Ахметовим і Вадимом Новинським та яка є "електоральним ворогом" ОПЗЖ (тобто змагається з нею за одних і тих самих виборців).

Все це в очах штабістів "Слуги народу" робило Шевчика непоганим кандидатом для промислового Кривого Рогу, який традиційно голосує за "міцних господарників" у дусі Партії регіонів.

Не вийшло

Автор фото, Фейсбук Дмитра Шевчика Підпис до фото, "Загравання" з проросійським електоратом не допомогло Шевчику перемогти

Але прийом з Шевчиком спрацював не повністю.

Якщо такий кандидат від "Слуги народу" ще зміг поборотися за частину колишніх виборців "регіоналів", то на прихильність національно-демократичної частини міста "людина Ахметова з Опоблоку" розраховувати не могла взагалі. А треба нагадати, що саме вона змогла за допомогою масових протестів у 2016 році домогтися позачергових виборів у Кривому Розі через звинувачення Вілкула у фальсифікаціях Вілкул, утім, тоді знову переміг.

Не додала популярності Дмитру Шевчику й історія з аварією, яку влаштував його син.

Як розповіли BBC News Україна місцеві, багато "проукраїнськи налаштованих" людей та молодь просто не пішли на другий тур.

Явка у неділю в Кривому Розі склала 35% - це традиційно менше, ніж у першому турі.

Марно криворізькі "Слуги народу" разом з Юрієм Корявченковим закликали на відео у день голосування "не лишатися осторонь і прийти проголосувати".

Операція "Спадкоємець Вілкула"

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Костянтин Павлов був депутатом від Партії регіонів а також радником попереднього мера Кривого Рогу Юрія Вілкула (праворуч). На фото вони під час акції "Безсмертний полк" у 2018 році

Натомість Костянтину Павлову і ОПЗЖ вдалася і мобілізація власного електорату, і своєрідна операція "Спадкоємець Вілкула".

Юрій Вілкул, який був мером Кривого Рогу останні десять років, у промові про відмову від другого туру, закликав всіх своїх прихильників голосувати за Павлова, якого він назвав "найбільш порядним, принциповим і підготовлений кандидатом".

У місті одразу ж з'явилися білборди "Вілкул за Павлова".

Автор фото, oporaua.org

Сам же Костянтин Павлов йшов на вибори у статусі радника мера Вілкула.

А це, за даними мережі "Опора", дало йому доступ до адмінресурсу - спостерігачі відзначають, що під виглядом роботи "радника міського голови" Павлов проводив свої агітаційні зустрічі і "сконцентрував навколо себе основну публічну активність виконавчого комітету міської ради".

Крім того, Костянтин Павлов з білбордів обіцяв виборцям "підвищити виплати з міського бюджету з 500 до 1500 грн".

Автор фото, oporaua.org Підпис до фото, Кривий Ріг обрав Павлова і його обіцяні виплати по 1500 грн з міського бюджету

"Гарантуючи і обіцяючи кожному криворіжцю по 1500 гривень з міського бюджету, кандидат Павлов мав за мету підкупити виборців обіцянкою надання неправомірної вигоди в рамках виборчого процесу і тільки за вчинення виборцем дії, пов'язаної з безпосередньою реалізацією ними свого виборчого права", - вважає місцева активістка Інна Іванченко.

Вона подала до поліції і СБУ заяву про підкуп і сумнівне фінансування кампанії Павлова.

Водночас використання адміністративного ресурсу закидають і Дмитру Шевчику.

Автор фото, Офіс презиента Підпис до фото, Не обійшлося без адмінресурсу і у Дмитра Шевчика

"Такі інциденти були менш системними, але у них брали участь представники центральних органів влади та президент Володимир Зеленський. Зокрема, на одній з офіційних нарад з питань розвитку міста за участі посадовців різних рівнів президент України публічно підтримав кандидатуру Дмитра Шевчика, при цьому Виборчий кодекс забороняє агітацію на заходах органів влади", - відзначають в "Опорі".

Автор фото, Костянтин Павлов

Як би там не було, вже на наступний ранок після виборів "Опозиційний блок - За життя" тріумфально заявив про перемогу свого кандидата.

Новину про вибори мера в українській провінції одразу підхопили російські медіа - наприклад, агенція ТАСС написала про перемогу ОПЗЖ у "рідному місті президента України".