Погрози, обшуки і провокації. Що відбувається на Закарпатті

Зоряна Попович

для ВВС News Україна, Ужгород

Автор фото, Unian

В українсько-угорських стосунках нове загострення - з погрозами, дивними відео, обшуками СБУ і заявами дипломатів. Розповідаємо, чому про регіон знову гучно заговорили саме зараз.

Що шукали?

На міжнародному рівні новий раунд суперечок про ситуацію в регіоні почався після того, як 30 листопада Служба безпеки провела низку обшуків у товариствах, які мають прямий стосунок до угорської нацменшини Закарпаття.

Тоді слідчі прийшли до офісу Товариства угорської культури Закарпаття, до приватного будинку керівника цієї організації, екснардепа Василя Брензовича, та до офісу Благодійного фонду "Закарпатський центр економічного розвитку "Еган Еде".

У місті Берегове СБУ працювала в приміщенні Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. Найдовше обшукували будинок Василя Брензовича - щонайменше 12 годин, з 9 ранку до 21 вечора.

Ввечері 30 листопада у службі за результатами обшуків повідомили про "можливе втручання у внутрішні справи України та заподіяння шкоди держбезпеці".

"Йдеться про фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі наші регіони. Також досудове слідство вивчає факти підтримки окремими українськими публічними діячами державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності, в тому числі у вчиненні дій з ознаками держзради", - йшлося в заяві відомства.

Слідчі додали, що "виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті".

Реакція Будапешта

Автор фото, GETTY IMAGES Підпис до фото, Міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сіярто говорить про розпалювання антиугорської ненависті

Наступного дня, 1 грудня, голова МЗС Угорщини Петер Сійярто підняв українське питання на засіданні Північноатлантичної ради - керівного органу НАТО.

За його словами, обшуки з боку СБУ свідчать, що залякування угорців і розпалювання антиугорської ненависті є політикою українського уряду.

"Це скандал - і це неприйнятно в XXI столітті. Особливо з боку країни, яка говорить, що хоче стати ближче до НАТО", - сказав міністр, попросивши інші держави більше не чинити тиску на Угорщину, щоб вона відмовилася від вето.

За словами журналіста Дмитра Тужанського, який вже не перший рік вивчає українсько-угорські відносини, важливим було і те, що обшуки на Закарпатті розпочалися напередодні міністерського засідання НАТО, на якому союзники обговорювали план розвитку Альянсу на найближчі 10 років, зокрема, й щодо відносин з Україною.

Гімн Угорщини

Практично одночасно з обшуками в угорських товариствах піднявся конфлікт довкола відео, на якому на сесії ОТГ в селі Сюрте на Закарпатті виконують гімн Угорщини.

Цікаво, що сама сесія насправді була ще 21 листопада. Поширили ж відео лише 30 листопада.

Як сказав голова ОТГ Арпад Пушкар, на сесії новообрані депутати склали присягу, заспівали гімн України, а лише потім - Угорщини.

"Із 22-х депутатів 17 - це угорці, - пояснив Арпад Пушкар у коментарі "Суспільному". - Були в мене працівники СБУ, питали, як було. Це провокація. То наші опоненти не можуть погодитися з результатами виборів, які є. У нас є інші питання, якими можна було займатися, а не з цього такий цирк робити".

У селі Сюрте майже 70% населення - етнічні угорці, й практично на кожній сесії виконуються два гімни: український та угорський.

Це звичне явище, яке ні в кого з місцевих вже не викликає подиву.

Чи були погрози від "Правого сектора"?

Майже тоді ж, 29 листопада, на YouTube з'явилось відео, в якому чоловік з обличчям, закритим маскою, на фоні вказівного знаку "Берегове", закликав закарпатських угорців відмовитися від прагнень про автономію.

Знак "Берегове" обмотали червоно-чорним та прапором "Правого сектора", а свою промову чоловік закінчив "зігуванням".

"Ви живете на українській землі, ми всі знаємо, хто ви", - наводить слова людини в масці, що знімала відео в темряві, закарпатський угорськомовний сайт "Karpatalja.ma".

Автор фото, AFP/Getty Images

Далі чоловік продовжує погрожувати: "Ми знаємо, де ви працюєте, де живете, де ваші діти".

І насамкінець додає, що якщо угорці не залишать своїх надій на автономію, українці "прийдуть за дітьми угорців".

Це відео, яке наразі видалене з каналу, поширили кілька закарпатських інтернет-ресурсів.

Наступного ж дня після публікації відео "Правий сектор" прокоментував інцидент.

"Наше ім'я свідомо використовують для розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Тезу про "правосєков-фашистов" із радістю підхопили медіаресурси з пулу Медведчука. Ми, Провід НВР "Правий сектор", заявляємо, що ця особа, як і його відеозаклик, не мають жодного стосунку до нашого Руху", - йдеться в повідомленні.

Боротьба за посади в області

Дмитро Тужанський переконаний, що в цьому збігові обставин не можна виключати внутрішнього компоненту: "На Закарпатті багато хто переконаний, що саме внутрішньообласна боротьба за посади та місце у коаліції, до якої долучилося місцеве управління СБУ, є причиною цього шаленого розвитку подій, що зрештою вдарить по відносинах України з НАТО".

Обшуки в угорців пройшли на наступний день після консультацій щодо обрання керівництва Закарпатської обласної ради, які ініціювали місцеві лідери президентської партії "Слуга народу" - зокрема Олексій Петров, який змінює крісло губернатора на посаду голови облради.

Замість нього ОДА очолить Анатолій Полосков за квотою партії "Рідне Закарпаття".

Автор фото, Unian Підпис до фото, Урочисте святкування річниці Угорської революції у Берегово

Для створення коаліції ці дві політсили мають залучити партнера, на роль якого передбачали угорську партію КМКС.

Зауважимо, що після місцевих виборів в Закарпатській обласній раді мандати між двома групами впливу розподілилися майже порівну: "Рідне Закарпаття", "Слуга Народу", "Європейська солідарність" - 29 мандатів та "Команда Андрія Балоги", БЮТ, ОПЗЖ, "За майбутнє" - 27 мандатів.

За таких умов фракція "Партії угорців України" з 8 людей є вже вагомою.

Від її рішення підтримати ту чи іншу сторону залежить, хто керуватиме Закарпаттям наступні 5 років.

"Та як казав Черчіль, у політиці постійних ворогів або постійних союзників немає. Є інтереси. І зараз інтерес угорської громади в тому, щоб вона мала той відсоток впливу на місцеві процеси. А це десь 10-12% від загальної кількості населення, й це мало би відображатися на рівні влади: представницької та виконавчої", - розповів ВВС News Україна Ласло Зубанич, історик, голова Всеукраїнської організації "Демократична спілка угорців України".

Підпис до фото, Ласло Зубанич

Листи з погрозами

"Мадярські вилупки! Даємо вам тиждень, щоб забратися геть з української землі. В іншому випадку ми вас потруїмо, як щурів. Ваше населення в нас у заручниках. "Перша ластівка" прилетить через сім днів. Чекайте!" - такий лист отримали 4 грудня товариства угорських нацменшин Закарпаття - загалом 40 електронних адрес.

"Такі листи ми отримували і раніше, цього року вже тричі, - розповів Зубанич. - Листи були з повідомленнями про замінування, ми викликали спеціалістів сюди до нас, в офіс, але ті нічого не знайшли. Це, по-перше, трохи примітивно - залякувати людей. Але своя реакція є, особливо в соцмережах люди дуже жваво обговорюють, а це не дуже культурно виходить, бо люди, особливо молодь, сприймають це як залякування з боку України, її інституцій. А це дуже негативно".

Своє слово сказала вже і Нацполіція.

Голова управління Ігор Клименко сказав, що з приводу листів є два кримінальні провадження, й додав, що поліцейські встановили особу, котра ймовірно причетна до запису відео, де нібито фігурує представник "Правого сектора".

"Це громадянин сусідньої держави. Ми відслідкували, що на території Західної України він перебував виключно в період запису ролика, а в день опублікування відео покинув межі України. І ще цікавий факт, який вдалося встановити поліцейським: вперше провокативне відео, на якому нібито український активіст погрожує представнику угорської національної меншини, з'явилося на Ютуб-каналі блогерки із Сербії. А після того, як ролик поширився в Україні, вона його видалила".

За словами пана Ласло, листи з погрозами почали надходити людям останні 3-4 роки. Паніки вони не викликали: "Ми всі розуміємо, чому це робиться, тому нас спровокувати не так легко. Тому коли таке стається, ми просто пишемо заяви до поліції і просимо їх розібратися. На жаль, авторів і замовників дуже важко знайти, і в людей складається враження, що тут постійно залякують. А в західних засобах масової інформації це можна дуже добре використати".

Щодо причини таких кроків, то історик пояснив, що на цей час у Європі в геополітичному плані є ЄС, НАТО і різні східні партнерства, в тому числі Росія та Китай. І зараз відбувається розподіл сфер впливу.

"Ми зараз тут, на Закарпатті, перебуваємо у свого роду буферній зоні між двома великими світами і частково тут можна показати, хто є хто, і чий голос буде гучніший, той і буде правий. Усе це робиться з тією ідеєю, що тут угорці щось хочуть. А тут угорці нічого не хочуть, — сказав Ласло Зубанич. — вони хочуть спокійно жити, працювати, нормально забезпечувати свої сім'ї, мати можливість спілкуватися на рідній мові і навчатися на рідній мові".

А що кажуть люди?

2 грудня офіційний сайт угорської партії "Фідес" (Fidesz), що є незмінною правлячою політичною силою в Угорщині протягом останніх 10 років, опублікував заяву про те, що Київ створив на Закарпатті "ситуацію громадянської війни".

Але закарпатські угорці, за словами Ласло Зубанича, прагнуть бути містком між двома країнами, оскільки тут, на місці, краще орієнтуються "що твориться в головах у Києві чи в Ужгороді, аніж Будапешті".

"Тут багато питань можна вирішити спокійно, може десь на кулуарному рівні, замість того, щоб викликати послів чи говорити про громадянську війну. В Угорщині мали б розуміти, що це словосполучення, особливо з огляду на те, що твориться на сході України, в Києві сприймається зовсім в іншому контексті. Це схоже до того, як бику на кориді показати червоне полотнище. Думаю, що на цьому рівні потрібно оновити політичний словник".

Місяць тому на Закарпатті пройшов форум "Re:Open Закарпаття", до якого готувалося соціологічне дослідження щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Більшість опитаних закарпатців позитивно ставляться до підтримки Угорщиною проєктів у регіоні. Близько 32% вважає, що це справді дружня допомога угорській меншині на Закарпатті, а 40% що це сприяння розвитку краю за умови узгодженості дій угорського уряду з умовами українського уряду.

Лише 11% говорять, що це послаблює українську ідентичність. У середовищі національних меншин розподіл думок приблизно такий же, йдеться в аналітичному звіті за підсумками опитування.

Угорська нацменшина сьогодні є офіційно найчисельнішою в Закарпатській області. За переписом 2001 року, йдеться про понад 150 тисяч людей, або 12,1 % від усього населення регіону.