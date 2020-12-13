"Як моя нога стала зброєю антивакцинаторів"

Маріанна Спрінг

Кореспондентка з питань дезінформації, BBC News

Попередження: деякі зображення у статті можуть засмутити

Патрісія страждає від хвороби шкіри, але непорозуміння щодо того, що могло її спричинити, запустило ланцюг подій, які перетворили її ногу на поживу для антивакцинаторів.

На фото були виразки фіолетового та червоного кольору, з набряком та гноєм.

"Ймовірно, це учасник випробування (вакцини)", - йдеться у тексті з фото.

Протягом доби про цю ногу згадали тисячі разів у Instagram та Facebook. Зображення стало вірусним також і у Twitter.

"Дивіться, вони намагаються навмисно заподіяти нам шкоду вакциною", - йдеться в одному твіті.

Ця нога належить Патрісії - 30-річній жінці, яка мешкає в Техасі. І це правда - вона дійсно була учасницею випробування вакцини Pfizer/BioNTech.

Але також правда і те, що Патрісія ніколи не отримувала справжню вакцину. Медичні дані свідчать, що вона отримувала плацебо - невеличкий укол солоної води. (Це звичайна практика під час досліджень для порівняння груп, які отримують препарат або вакцину, з тими, хто отримує плацебо.)

Її хвороба не мала нічого спільного з ін'єкціями. Але це не завадило активістам перекручувати її історію. Тож окрім фізичного болю, спричиненого хворобою, Патрісія отримала хвилю цькування в інтернеті.

Від непорозуміння до мему

Патрісія розповідає, що її хвороба почалася наприкінці жовтня, коли вона пішла на прогулянку зі своїм чоловіком та маленькою дочкою. Вона почала відчувати біль у лівій нозі. Чоловік припустив, що їй може натирати взуття.

Але повернувшись додому, вона виявила на підошві болючий набряк. З'явився великий пухир - такий навряд чи могло натерти взуття. Він був настільки великим, що їй довелося використовувати одну з пелюшок дочки, щоб перебинтувати ногу.

Підпис до фото, Фотографії пухирів на нозі Патрісії взяли на озброєння антивакцинатори

Коли пухирі з'явились на підошві її іншої ноги і їй стало важко ходити, вона пішла до лікаря, який назвав низку можливих причин.

Однією з них була фіксована медикаментозна еритема - погана шкірна реакція на ліки.

Вона одразу подумала про випробування вакцини, в якому вона брала участь у той час. Вона отримала другу ін'єкцію за п'ять днів до того, як з'явилися пухирі.

Після візиту до лікаря Патрісія поговорила з родичкою, яка була настільки стурбованою, що створила сторінку GoFundMe для збору грошей на медичні рахунки.

Враховуючи, що в Америці переважно приватна система охорони здоров'я, Патрісія вже мала труднощі з оплатою лікування спини. Тепер їй довелося піти з роботи через проблеми з ногами.

На сторінці GoFundMe не згадувалися інші можливі причини захворювання, які наводив лікар, та проводився зв'язок між пухирями та випробуванням вакцини. У тексті йшлося: "Патрісія ... нещодавно була добровольцем у дослідженні вакцин проти Covid і мала важку побічну реакцію".

Автор фото, GoFundMe Підпис до фото, На сторінці GoFundMe помилково стверджувалося, що хвороба пов'язана з випробуванням вакцини

Патрісія уявлення не мала, як це почнуть використовувати в інтернеті.

Як пост став вірусним?

Історія швидко поширилася. Після того, як її опублікував популярний антивакцинатор, версію підхопили інші, зокрема апокаліптичний євангелічний християнський сайт, який пропагує теорії змови щодо вакцин, пандемії та виборів у США.

Сайт розмістив її разом із уривками з Біблії, де ноги описуються як "діри, що сильно нагадують "важкі ранки", описані у [книзі] Об'явлення".

Після цього її почали поширювати у релігійних та антивакцинаторських групах у Facebook у всьому світі різними мовами - зокрема румунською, польською та португальською.

Автор фото, Facebook

Ефект плацебо

Після такого поширення фото компанія Pfizer та лікарі Патрісії почали досліджувати її участь у випробуванні вакцини.

Зазвичай учасникам не повідомляють, отримують вони вакцину чи плацебо - цю інформації розкривають дослідникам лише після завершення дослідження, щоб не впливати на його результати.

Але Патрісія каже, що через незвичні обставини дослідники та фармацевтична компанія розповіли їй, що вона отримувала плацебо з солоною водою, а не пробну вакцину.

Патрісія зрозуміла, що її сторінка GoFundMe, хоча задумувалась з доброю метою, спричинила багато проблем.

"Я маю визнати певну частину провини за те, що виклала свою історію, - каже вона. - Це соцмережі. Коли ви щось постите, це можуть підхопити, воно стане вірусним".

"Моя хвороба не мала нічого спільного з вакциною. Моя провина. Люди роблять помилки".

Її лікар продовжує шукати справжню причину її захворювання.

Автор фото, Facebook Підпис до фото, Один із перших постів, де сторінку GoFundMe Патрісії використали антивакцинатори

Поширення триває

Нещодавно виявлені факти не зупинили поширення оманливої ​​інформації.

За тиждень нога Патрісії вже потрапила у Twitter-канали британців з великою аудиторією, які поширюють теорії змови щодо коронавірусу. А згодом і до батьківських груп у Facebook - і у США, і у Британії.

А Патрісія почала отримувати запити від псевдонаукових блогерів, які пропонували обговорити її історію на своїх каналах YouTube.

Її також почали цькувати у соцмережах.

За її словами, люди називали її ідіоткою, наркоманкою, шахрайкою, сумнівною людиною тощо.

Антивакцинатори надсилали їй гнівні повідомлення про те, що вона ніколи не мала брати участі у випробуваннях. Водночас інші звинувачували її у навмисному підживленні дезінформації.

Патрісія наполягає, що вона ніколи не збиралася навмисно обманювати. Через шквал повідомлень вона вимкнула свої профілі в соцмережах і каже, що її особливо засмучує лобі антивакцинаторів.

"Той факт, що антивакцинатори використовують це для підживлення своїх теорій, викликає обурення", - каже вона.

Збір грошей

Патрісія все ще має оплатити медичні рахунки. За допомогою її родички, сторінку GoFundMe - яку сайт ненадовго видалив через занепокоєння щодо дезінформації - повернули у відредагованому вигляді.

Цього разу там ідеться: "Патрісія досі страждає від хвороби шкіри на ногах, проте наразі причина незрозуміла".

GoFundMe запропонував повернути гроші кожному, хто пожертвував їх під помилковим враженням, що хворобу спричинило випробування вакцини. Зараз на сторінці зібрано понад 5000 доларів.

Історія Патрісії - лише один із багатьох подібних прикладів. Активісти, що мають радикальні погляди, знаходять історію, яка на перший погляд їх підтримує, і починають швидко розповсюджувати її онлайн, незалежно від того, про що у ній ідеться насправді.

Зі свого боку, Патрісія просто хоче, щоб усе закінчилося. Вона сподівається, що її лікар зможе виявити причину хвороби і що найближчим часом вона зможе повернутися до роботи.