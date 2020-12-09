Євросоюз надав Києву €600 млн. Чи вистачить цього, щоб "закрити" рік

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Транш у 600 млн євро від ЄС є першим із програми допомоги на 1,2 млрд євро, про які Київ та Брюссель домовилися влітку цього року.

Тоді український уряд отримав перший транш за новою програмою співпраці з МВФ і очікував отримати ще один чи два від фонду до кінця року, а також позики від інших кредиторів, зокрема, Світового банку та Євросоюзу.

Проте згодом зміна керівництва Нацбанку та побоювання щодо збереження його незалежності від політичних впливів, а пізніше і рішення Конституційного суду щодо декларування та інші ознаки згортання антикорупційних реформ ускладнили переговори із партнерами.

Ухвалюючи рішення, у ЄС наголосили, що воно має екстрений характер, щоб допомогти Україні подолати соціально-економічні наслідки пандемії. Тому це не прив'язано до політичних домовленостей, досягнутих у Меморандумі про співпрацю.

Натомість виділення наступного траншу у Брюсселі пов'язують саме з тим, як Київ виконає попередні домовленості.

"Перший транш не прив'язаний до виконання якихось політичних умов, - йдеться у повідомленні Єврокомісії. - Виділення другого траншу залежатиме від виконання ... заходів у сфері управління публічними фінансами, боротьби з корупцією, покращення бізнес-клімату та управління держпідприємствами".

Всі ці умови є й у Меморандумі про співпрацю з МВФ, на стан співпраці з яким звертають увагу й інші кредитори.

Чому це важливо саме зараз?

Через пандемію та карантин Україні, як і багатьом іншим країнам, довелося терміново переглядати і видатки, і доходи бюджету.

Навесні цього року у ньому утворився додатковий дефіцит на 300 млрд гривень. Значну частину цього дефіциту уряд планував покрити запозиченнями.

У травні Київ домовився зі своїм головним міжнародним кредитором, МВФ, про нову програму співпраці й на початку літа отримав перший транш на понад 2 млрд доларів.

Завдяки цим грошам уряд та НБУ могли підтримувати фінансову стабільність і покривати бюджетні видатки, зокрема, й на коронавірусний фонд.

Але під кінець року виявилося, що переговори з кредиторами через події, які партнери сприймають як гальмування або навіть відкат у реформах, значно ускладнилися, і виділення коштів, на які розраховував Київ, зупинилось.

Водночас кошти коронавірусного фонду вже розподілені і майже витрачені.

А у бюджеті, як розповів ВВС News Україна міністр фінансів Сергій Марченко, до кінця року бракує близько 3 млрд доларів.

При цьому влітку міністр говорив, що до кінця року Київ очікує отримати від міжнародних кредиторів саме 3 млрд доларів - 1,4 млрд доларів від МВФ, 1,2 млрд євро від ЄС та 700 млн доларів від Світового банку.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню "Кореспондент" заявив, що за час, який залишився до кінця року, уряд хоче запозичити на внутрішньому ринку до 60 млрд грн в ОВДП (облігації внутрішньої державної позики), а на зовнішньому - до 1 млрд доларів. При цьому, за його словами, ці запозичення будуть короткостроковими і дорожчими, аніж Київ міг би позичити в МВФ.

Тож виглядає, що фінансова допомога від ЄС є дуже вчасною. Але недостатньою, аби повністю закрити "діру" в бюджеті.

Проте, очевидно, це єдина можливість, як міжнародні партнери можуть наразі допомогти Україні, не поступаючись принципами, окресленими в документах про співпрацю.

А Київ - таки отримав конче потрібні гроші.