"Не показують - то є що приховувати". Чому масова вакцинація російським "Супутником" турбує вчених

Микола Воронін

Кореспондент ВВС з питань науки

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У Росії розпочалася масова вакцинація проти коронавірусу препаратом "Супутник V", який розробили у науковому центрі імені Гамалії.

Однак наукова спільнота має до російської вакцини чимало запитань. Розробників "Супутника" звинувачують у недбалому оперуванні даними клінічних випробувань та у приховуванні важливої інформації.

Масштабна дострокова вакцинація "Супутником V" триває вже давно. До початку грудня, за словами російського міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка, в країні вже вакцинували понад 100 тисяч людей - попри те, що третя фаза клінічних випробувань ще не завершена.

Це приблизно в п'ять разів більше, ніж волонтерів, яких розробники вакцини встигли прищепити в рамках цих досліджень.

Такий поспіх розробники "Супутника" пояснюють тим, що необхідні випробування препарату триватимуть щонайменше до травня наступного року, тоді як технологія створення вакцини добре відпрацьована, а ефективність настільки висока й очевидна, що її можна вважати доведеною вже на основі попередніх розрахунків.

Однак у наукової спільноти - як на Заході, так і всередині країни - ставлення до російської вакцини не таке однозначне.

Диявол в деталях

Російське міністерство охорони здоров'я в екстреному порядку зареєструвало "Супутник V" ще 11 серпня - на наступний день після закінчення другої фази клінічних випробувань.

У дослідженні, на підставі якого зроблено висновок про ефективність і безпеку "першої у світі вакцини проти коронавірусу", взяли участь лише 76 волонтерів - здорових чоловіків і жінок не старше 60 років.

Західні експерти закликали дуже обережно ставитися до результатів, які отримали на підставі такої скромної вибірки. Для порівняння: безпеку оксфордської вакцини під час другої фази тестували 256 волонтерів, BioNTech (Pfizer) набрала для тієї ж мети у шість разів більше учасників, ніж росіяни (456), а Moderna - у вісім (600). І жодна з вакцин, окрім "Супутника", після перших двох етапів реєстрації не отримала.

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Коли звіт про клінічні випробування "Супутника" (I-II фази) опублікував авторитетний медичний журнал Lancet, кілька вчених за кордоном звернули увагу на дивні збіги результатів у двох групах волонтерів і попросили в авторів початкові дані дослідження. Розробники з центру Гамалії відповіли на критику закордонних колег, проте повний клінічний протокол так і не оприлюднили.

Однак в листопаді Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), який фінансував розробку "Супутника", оголосив попередні результати останньої, третьої фази випробувань.

В опублікованому пресрелізі розробники російської вакцини стверджують, що її ефективність "на 42-й день після першої ін'єкції перевищує 95%" (всього потрібно дві ін'єкції з перервою у три тижні), тобто щеплення знижує ризик зараження приблизно у 20 з гаком разів.

Ці розрахунки базуються на випадках захворювання Covid-19 серед вже щеплених волонтерів. Із загальної кількості учасників тестувань, які отримали обидві ін'єкції вакцини або плацебо (18 794), до кінця третього тижня вірус діагностували у 39 людей.

31 інфікованого виявили серед тих, хто отримав плацебо. У групі волонтерів, щеплених справжньою вакциною, Covid-19 діагностували у вісьмох (при цьому група, що отримала вакцину, - в тричі більша за групу плацебо). Саме зіставлення результатів по двох групах і дає результат у 95%.

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За словами автора відкритого листа до Lancet, італійського професора Енріко Буччі, з наукової точки зору наведені в пресрелізі цифри настільки малі, що навіть обговорювати їх серйозно не має сенсу: "31 і 8 - це просто ну дуже маленька вибірка. Втім, автори й не приховують, що цей результат попередній".

Як пояснюють науковці, ніхто не заперечує, що математичні розрахунки в опублікованому пресрелізі - правильні, але сам факт того, що перші 39 хворих розподілились саме таким чином, не означає, що таке співвідношення збережеться надалі.

По-перше, відповідно до пресрелізу, поки із запланованих 40 тисяч учасників випробувань навіть першу ін'єкцію вакцини (або плацебо) отримали лише 22 тисячі.

По-друге, на момент підведення проміжних підсумків з першої ін'єкції минуло лише 42 дні - тобто менше чверті заявленого терміну дослідження у 180 днів, протягом якого кожен волонтер має перебувати під наглядом фахівців і після закінчення якого можна буде робити висновки про підсумки клінічних випробувань.

Таємний протокол

Критики російської вакцини звертають увагу на приклад західних розробок - так, попередні дані про ефективність вакцини Pfizer ґрунтуються на 170 випадках зараження у дослідній групі за участі більш ніж 43 тис. волонтерів.

Компанія Moderna дочекалась, поки захворіють 95 учасників випробувань, і обіцяє уточнити дані, коли їх буде 151 (цю вакцину тестують на 30 тис. волонтерів).

При цьому обидві компанії оприлюднили протоколи третьої фази клінічних випробувань заздалегідь, пояснивши, як і чому для розрахунку ефективності обрали саме ці цифри.

Російські розробники заявили про успіх "Супутника", коли кількість інфікованих волонтерів сягнула 20, - причому навіть не повідомивши, скільки з них було у якій групі. Жодних пояснень того, чому обрали саме цю кількість, не було.

Тільки з другого пресрелізу РФПІ з'ясувалося, що протокол третьої фази випробувань "Супутника" все ж існує, хоча його чомусь і тримають у секреті.

Згідно з цим документом, проміжну ефективність вакцини "розраховують в трьох статистично значущих репрезентативних контрольних точках - після досягнення 20, 39 і 78 випадків".

"Цікаво, а як розраховували ці "статистично значущі репрезентативні "контрольні точки? - запитує інший співавтор відкритого листа до Lancet, докторант Північно-Західного університету США Костянтин Андрєєв. - Чому саме 20, 39 і 78? Там є якийсь алгоритм?"

"31 з 4 699 у групі, що отримувала плацебо, - це досить незначна кількість в абсолютному вирахуванні й легко піддається коригуванню, - продовжує вчений. - Та й розподіл 8 до 31 не виглядає дуже вже "статистично значущим", з огляду на малу кількість інфікованих у контрольній групі (групі, що отримувала плацебо. - ВВС)".

Є і ще одна дивна деталь. 4 грудня, анонсуючи масову вакцинацію, заступник мера Москви Анастасія Ракова згадала, що серед волонтерів, що випробовують "Супутник", вже понад 270 інфікованих учасників. Це втричі з гаком більше, ніж "третя контрольна точка", про яку йшлося в останньому пресрелізі, - однак цього разу жодних нових заяв РФПІ чи розробники чомусь не зробили.

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"Загалом не лише для "Супутника", але і для інших вакцин (тієї ж AstraZeneca) рівень невизначеності, як і раніше, надто високий", - підсумовує Буччі.

"Але у випадку з російською вакциною ми так і не побачили даних навіть другої фази випробувань, - нагадує він, - А до них серйозні запитання мають інші вчені, незалежно від нас. Зокрема, російські колеги, які підтримали наші зауваження і навіть виклали їх більш детально".

Невідповідності

Згадані італійським професором колеги - члени російського Товариства фахівців доказової медицини (ТФДМ), зокрема його віцепрезидент, професор Вищої школи економіки (ВШЕ), епідеміолог Василь Власов.

Крім викладання у ВШЕ, він працює заступником голови комісії Російської академії наук з боротьби з фальсифікаціями наукових дослідженнях та є членом кількох експертних рад - як російських, так і міжнародних.

Як і закордонні науковці, Власов і його колеги засумнівалися у точності цифр, оприлюднених у Lancet, та попросили авторів статті під керівництвом Юрія Логунова надати початкові дані клінічних випробувань "Супутника". Однак відповіді, за їхніми словами, так і не отримали.

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Тоді науковці ТФДМ звернулися вже безпосередньо до Lancet, вказавши редакції на численні недоліки опублікованої роботи: від можливих порушень під час відбору волонтерів і помилок методології дослідження - до проблем з аналізом даних і суперечностей в отриманих результатах.

Найпростіший наведений приклад, за словами Власова, - це "незрозуміле зникнення 24 волонтерів". У статті вказано, що зі 120 волонтерів за підсумками скринінгу відібрали 100, що відповідають усім необхідним критеріям.

Однак далі у дослідженні фігурують лише 76 учасників. Куди поділися інші 24 добровольці, та на якій підставі їх вилучили з аналізу, невідомо: методи формування груп в обох фазах не описані.

Є й прямі розбіжності між ілюстраціями та підписом до них: наприклад, у статті йдеться, що під час вимірювання антитіл на 28-й день один з показників становив 3442, а на супроводжувальному малюнку той самий показник становить 6400.

Крім того, перевіряючи надані цифри, Власов з колегами знайшли ще низку неузгоджень. Наприклад, частина наведених у тексті показників збігається, якщо в розрахунках нулі замінити на одиниці. Можливо, припускає професор, це наслідок простої недбалості, але за певних обставин це "можна розглядати як фальсифікацію даних".

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Опублікувати звернення російських медиків Lancet відмовився. Авторів запевнили, що текст відкритого листа детально обговорили на редакторських зборах, але "пріоритет отримали інші заявники". В результаті лист виклали на сайті ТФДМ, де він провисів майже місяць.

Лише цього тижня журнал повідомив Власову, що повна версія документа, отримана ще 5 листопада, була "автоматично відкинута системою обробки кореспонденції" і виявлена вже після звернення ВВС до редакції з проханням прокоментувати відмову від публікації відкритого листа росіян.

"Ми закликаємо всіх авторів розглядати розумні наукові запити про надання даних відповідно до їхніх критеріїв, - заявили ВВС у пресслужбі Lancet 8 грудня. - Ми звернулися до доктора Логунова з проханням відповісти на запитання, порушені в листі професора Власова. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією".

"Наука через пресрелізи - це збочення"

Чим більше розробники вакцин приховують від колег і журналістів, тим більше у тих підстав думати, що з препаратом щось не так, каже професор Власов.

Це стосується всіх вакцин, але у випадку "Супутника" науковців не може не турбувати, що гучні заяви про ефективність препарату підкріплені не протоколами клінічних випробувань, а пресрелізами РФПІ.

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"Наука через пресрелізи - це збочення", - обурюється професор.

За його словами, обґрунтування ефективності препарату виключно через пресрелізи бізнес-структур суперечить підходам наукової спільноти.

У РФПІ, який робить відкриті заяви замість інституту Гамалії, на прохання ВВС прокоментувати критику вчених не відповіли - як і в російському міністерстві охорони здоров'я, який сертифікував "Супутник V".

При цьому з пресрелізу РФПІ випливає, що "заявки на придбання понад 1,2 млрд доз вакцини "Супутник V" вже надіслали більш ніж 50 країн". Однак з усіх країн Євросоюзу придбанням "Супутника" поки зацікавилась лише Угорщина.

7 грудня угорський міністр соціальних ресурсів Міклош Кашлер написав у Facebook, що йдеться не про масову вакцинацію, а лише про "щедру пропозицію російської сторони" долучити до клінічних випробувань"Супутника" 3-4 тис. угорців.

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За словами прессекретаря профспілки медичних працівників Угорщини Тамаша Денес, у прибутті російської вакцини до Будапешта складно не побачити політичну складову, проте "відмовлятися від "Супутника" лише тому, що його розробили в Росії, не найкраща ідея - завжди добре мати вибір".

"Не лише російський феномен"

Західні експерти погоджуються з тим, що погано написана розробниками "Супутника" стаття - ще не привід списувати російську вакцину з рахунків.

"Плутанина з даними в публікації, очевидне копіювання графіків, тощо - це сумно і не найкращим чином свідчить про авторів роботи (і до певної міри про журнал Lancet)", - розмірковує професор вірусології Університету Редінга Єн Джонс.

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Водночас, за його словами, використана для створення російської вакцини векторна технологія (коли у знешкоджений аденовірус людини вмонтовують фрагмент нового вірусу, щоб навчити організм реагувати на сторонній білок) добре вивчена, багаторазово перевірена на практиці та, наскільки відомо, є безпечною.

Щодо дострокової реєстрації вакцини, то це рішення - прерогатива регуляторів кожної конкретної країни, продовжує професор Джонс. Якщо російська влада вирішила почати масову вакцинацію до закінчення третьої фази випробувань, то це її право.

"Не думаю, що лакування проблем - це виключно російський феномен, - каже він. - Британські ЗМІ також дуже м'яко повелися з вакциною, розробленою в Оксфорді. Тому Росія не єдина країна, яка просуває і прикрашає свою розробку".

Водночас з поки наявних вакцин саме про російський "Супутник" відомо найменше.

"Якби ми отримали доступ до початкових даних, то мали б тверді підстави казати, що в статті вказані неправильні, помилкові або фальсифіковані дані, - переконаний Віталій Власов. - На мою думку, якщо не показують, то є що приховувати".