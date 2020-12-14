Євангеліст при владі. Як у Рівному вперше в Україні керуватиме мер-богослов

Олексій Бухало, Віталій Червоненко

BBC News Україна

Автор фото, Олексій Бухало

До виборів 35-річний Олександр Третяк керував духовною семінарією, організовував молитовні сніданки та боровся з ЛГБТ-прайдами.

Але завдяки збігу обставин він несподівано виграв вибори у політичних зубрів та місцевих забудовників. Він мав змогу опинитись у різних політичних командах, включно зі "Слугою народу", проте балотувався від партії Петра Порошенка і став єдиним мером від "ЄС" у великих містах України.

Рівняни обрали мера-проповідника, чого спочатку не очікувати ані штаби суперників, ані, як кажуть інсайдери, не ставили за мету у самій "Європейській солідарності".

Без досвіду у політиці та міському управлінні Олександр Третяк очолив обласний центр на чверть мільйона людей.

Але вже у перші ж дні на посаді показав неабияку політичну "чуйку" та християнське вміння прощати - уклав союз та віддав крісло секретаря міськради головному політичному опоненту на виборах - бізнесмену-забудовнику Віктору Шакирзяну. Команда якого добряче полила брудом богослова перед другим туром.

З семінарії у мерію

Новообраний міський голова - викладач англійської та німецьких мов за першою освітою, а за другою - магістр богослов'я.

Він десять років працював ректором Рівненської духовної семінарії і Академії християн віри євангельської.

Третяк протестант, що має важливе значення для місцевої політики, де більшість православні й сильні позиції Московського патріархату.

Олександр Третяк раніше займався волонтерством та місіонерством: був учасником поїздок у африканські країни, де працював у будинках для дітей-сиріт.

З 2014 року організував доставку гуманітарних вантажів на лінію фронту у зону АТО.

Автор фото, Олександр Третяк

Олександр Третяк раніше не балотувався на виборах й не був активним політиком.

В інтерв'ю для BBC News Україна він розповів, що у січні цього року до нього зверталися представники різних партій зі своїми пропозиціями йти на вибори.

Каже, що пропонували і від президентської партії "Слуга народу".

Але обрав "ЄС" Петра Порошенка, "бо це проукраїнська, пропатріотична, і продемократична сила, яка взяла вектор республіканського розвитку, що мені симпатизує".

А ще, як кажуть місцеві знавці, не останню роль зіграла постать Олександра Турчинова, який керує штабом "ЄС".

"Пастор", як часто називають пана Турчинова через його захоплення протестантською вірою, має схожі погляди з новим мером Рівного.

Новобраному міському голові імпонують погляди Олександра Турчинова. Ще перед минулорічними президентськими виборами він написав пост, що віддав би свій голос за нього, адже це "один з тих топ-політиків, котрий чітко висловлює свою позицію, щодо підтримки класичного устрою сімейної інституції та заборони пропаганди лівацької неомарксистської (лгбт) ідеології яка під різним соусом намагається легалізуватись в Україні".

У розмові з ВВС News Україна пан Третяк розповів, що давно знає Олександра Турчинова. Але наполягає, що аж надто близько з ним не спілкується.

"Останні пів року ми активно спілкувалися щодо виборів. Я був у прямому підпорядкуванні центральному штабу. Як керівник штабу він давав поради. Але не скажу, що він прямо на мене впливає", - розповів пан Третяк.

І наполягає, що пан Турчинов точно не впливає на нього "по церковній лінії".

Автор фото, Олександр Третяк

Минулоріч міська рада міста ухвалювала рішення про заборону "маршів рівності", "прайдів", і "фестивалів квір-культури". Пан Третяк підтримував такі дії влади, згодом суд скасував це рішення.

Олександр Третяк давно виступав проти ЛГБТ-спільноти та називав їх збоченцями. Натомість координував ходу за сімейні цінності. Він засудив рекламу "Гелловіна", виступаючи перед депутатами минулої осені, адже це, на його думку, пропагує суїцид.

Як вдалось виграти

У Рівному виборча компанія фактично розпочалася за пів року до її офіційного старту. Спочатку "Європейська солідарність" оголосила тут про повне перезавантаження міського осередку й у неї зайшли молоді громадські активісти.

Ще у травні з'явилися перші публікації про бізнесмена забудовника Віктора Шакирзяна, спочатку як про директора ТОВ "Захід-Трансбуд", а згодом - як лідера громадської організації "Рівне разом". Він трансформував її в партію.

У місто намагалась потужно зайти команда Ігоря Палиці "За майбутнє". Ще в серпні під час презентації партії соратника Коломойського про рішення не йти у мери оголосив Володимир Хомко, який керував містом 12 років.

Це суттєво змінило політичний ландшафт міста й дало змогу вистрелити новим обличчям. Адже у разі його балотування шанси обратись знову були дуже великими.

Хомко закликав підтримати колишнього нардепа і бізнесмена Юрія Вознюка, якому за підтримки мера пророкували успіх на виборах. Тим більше, що до їхньої команди долучився і директор місцевого пивзаводу.

Проте команда "За майбутнє" і її кандидат провалилась - задум замінити мера не вдався.

У першому турі першим був Віктор Шакирзян, у якого була наймасованіша кампанія, а Олександр Третяк став другим і відстав на кілька відсотків.

До міської ради першою стала "ЄС" - 10 мандатів з 42. "Слуга Народу" має 7, "Рівне разом" 7, "Батьківщина" - 5, "Голос" - 5, "За майбутнє" і "Свобода" по чотири.

Підпис до фото, Секретар міської ради та мер

Перед другим туром штаб Віктора Шакирзяна розгорнув нову, подекуди агресивну компанію: Олександра Третяка назвали несправжнім ректором духовної семінарії, а православний архієпископ Іларіон у відеозверненні закликав підтримати православного кандидата.

Віктора Шакирзяна підтримали класичні старі міські партії "Свобода" та "Батьківщина", Олександра Третяка закликала підтримати керівниця "Голосу" Кіра Рудик.

З цією партією Третяк посварився у перші ж дні мерства.

Місцевий політичний експерт Гліб Олійник у розмові з ВВС News Україна розповів, що на фоні низької явки на вибори у місті прийшли голосувати люди, які хочуть змін.

І команда "ЄС" зуміла запропонувати нове бачення для розвитку міста.

"З іншого боку, старі методи політтехнологів, які намагалися закидати людей грошима, та чорні технології не спрацювали", - вважає пан Олійник.

Він зауважує, що спроба опонентів Третяка розіграти релігійну карту нашкодила їм самим.

Це могло принизити протестантів і консолідувати їхні голоси. У переважно православному місті Третяк показав себе досить лояльним і демократичним, тож його підтримали і представники інших конфесій і нерелігійні виборці, вважає Олійник.

Релігійний світогляд кандидатів виявився для виборців другорядним.

Автор фото, Олексій Бухало Підпис до фото, Костел та органнний будинок - одна з найвідоміших пам'яток міста. За радянських часів тут демонтували шпилі

Зрада виборців чи користь для міста

Нещодавно Володимир Зеленський у відеозверненні жартував, що за президента Порошенка у країні масово відкривали магазини Roshen. А от у Рівному його немає.

Але місто стало єдиним великим місто в Україні, де міським головою став представник "ЄС". Тому Петро Порошенко створюватиме тут "вітрину" партійних успіхів, припускає Гліб Олійник. Хоча надмірна увага Києва заважатиме ухвалювати ефективні рішення на місці, вважає експерт.

На першій же сесії міської ради стався політичний скандал - Олександр Третяк запропонував на посаду секретаря свого конкурента у другому турі Віктора Шакирзяна.

У голосуванні відмовилися брати участь депутати від "Суги народу", "Батьківщини" та до цього союзницького "Голосу".

Секретаря обрали 26 голосами й учорашні суперники - ЄС та "Рівне разом", об'єднались із "Свободою" та "За майбутнє".

ЄС звинуватили у зраді та повернення до влади старих еліт, які й раніше керували містом.

Олександр Третяк такий крок пояснив об'єднанням на благо міста. Старі образи та бруд він швидко пробачив.

"Маємо об'єднати зусилля довкола ідей, які набрали найбільшу кількість прихильності виборців, щоб понизити градус напруги і взяти найкраще з їхньої та нашої команд. І працювати на благо міста", - заявив мер.

Як керуватиме мер-богослов

Деякі місцеві експерти та політики припускають, що пан Третяк не зовсім підготовлений до керівництва містом й ним будуть легко маніпулювати більш досвідчені партійці.

А господарчу частину можуть взяти на себе старі кадри, які й так керували міським життям останніми десятиліттями.

У розмові з ВВС News Україна мер спокійно реагує на закиди щодо його недосвідченості та несамостійності.

"Я є teachable, тобто людиною, здатною до навчання. Освоїти ключові ази підготовки бюджету та економіки не буде проблемою. Маю хорошу команду фахівців, а ще ж десять років очолював навчальний заклад, а це пошук системного фінансування, налагодження безперебійної роботи. Це уже серйозний досвід", - наполягає Олександр Третяк.

Він анонсує новий підхід до управління - міська влада має стати сервісною службою.

У міську раду зайшли громадські активісти та фахівці, які отримали вплив на управління містом. Проте велике питання, чи зможуть вони ефективно спрацюватись.

"У ЄС склалася монолітна команда - майже всі нові люди. Серед депутатів фракції "Рівне разом" є представники старої влади і навіть Партії регіонів. Тут є потенційна зона конфлікту", - розповідає Гліб Олійник.

Попри критику у тому, що мер домовився зі старими елітами, Олександр Третяк називає себе незалежним та рівновіддаленим від забудовників і кланів.

На питання стосовно просування "сімейних цінностей" і можливого переслідування ЛГБТ-спільноти та заборони прайдів, міський голова пояснив, що керуватиметься виключно Конституцією України. І забороняти нічого не планує.

"Ну вийде там 2-3 людини - будь ласка, нехай пройдуться. Забороняти немає сенсу", - запевнив мер.

Третяк неодноразово висловлювався на підтримку нинішньої влади Польщі та її консервативної політики у гуманітарній сфері, зокрема і ставлення до "сімейних цінностей".

Підпис до фото, Великий базар у центрі міста

Гліб Олійник прогнозує, що Олександр Третяк та його команда намагатимуться змінити місто, що викличе критику і незадоволення.

"Їх критикуватимуть у будь-якому випадку: або за зміни, або за бездіяльність. Наприклад, поява платних парковок навряд чи отримає багато прихильників, однак це вирішить проблем у перспективі. Ініціаторів обов'язково критикуватимуть, як і самого Третяка", - пояснює експерт.

Мер планує зробити своєю заступницею з економічних питань чиновницю зі стажем Світлану Богатирчук-Кривко. Співрозмовники ВВС припускають, що саме вона буде мати найбільший сплив на розвиток міста.

Меру буде складно з нею, вважає Гліб Олійник, однак буде чому повчитися, як в управлінця із двадцятилітнім стажем.

Показово, що хоч пані Богатирчук-Кривко у команді "ЄС", проте є прихильницею УПЦ Московського патріархату.

Поки що перша реформа мера - зміна формату новорічної ялинки.

Цьогоріч на центральному майдані не буде традиційної живої ялинки. Нарядять кілька дерев, а в наступному році новий мер планує придбати штучне дерево.

12 років застою?

Рівне - місто базарів, - так найчастіше відгукуються про нього ті, хто побував тут вперше.

У місті процвітає стихійна торгівля, а забудовники безсистемно зводять висотки у самому центрі міста на фоні типової радянської забудови.

Дійшло до того, що висотку звели просто біля історичного музею міста, який є чи не головною історичною пам'яткою. Забудовники матимуть сильні позиції у новій міській раді.

Підпис до фото, Висотка виросла просто за міським музеєм

Колишній міський голова Володимир Хомко, що керував містом упродовж останніх 12 років, шукав розв'язання цих проблеми. Однак торгівці поверталися назад, а історико-архітектурний опорний план, який би міг захистити місто від хаотичної забудови, не затвердили.

Рівняни мають пляж з озером, у якому щороку не радять купатися. Річку Устя також давно треба почистити, адже в центрі міста вона часом нагадує смітник.

Крім того, під час літніх злив часто підтоплюються вулиці у центрі, адже тамтешні каналізація та стічна система води планувалися ще за польської влади.

Замість того, щоб вирішувати принаймні ці проблеми, міські чиновники відкрили фонтан з підсвіткою, музикою і трансляцією онлайн за півтора мільйона гривень.

Реконструкція стадіону "Авангард" стала найвідомішим проєктом останніх років. Її планували завершити до травня наступного року за 212 мільйонів гривень. Місяць тому виявилося, що вартість зросла до пів мільярда. На стадіон уже витратили близько 87 мільйонів гривень міських грошей.

Місцеві активісти зверталися з пропозиціями вирішень проблем до влади й часом навіть налагоджувалась співпраця, але результати були далекі від очікуваних.

Експерти прогнозують, що перший рік нового мера покаже, чи зможе він якісно змінити ситуацію в Рівному.

А одне з головних питань, про які розмірковують у місті - чи налагодять мер і секретар міськради особисту співпрацю, без якої хитка владна конструкція може не запрацювати.