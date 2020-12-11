Кримчанин всупереч санкціям отримав Mastercard. Як йому це вдалося?

Давид Аксельрод

для ВВС

Автор фото, Sergei Malgavko\TASS\Getty\BBC

Жителі Кримського півострова після анексії його Росією в 2014 році не можуть отримувати картки міжнародних платіжних систем, а отже, і купувати товари та послуги в більшості іноземних інтернет-магазинів. Чи можна сьогодні в Криму отримати карту Mastercard і як це зробити?

Більшість іноземних інтернет-магазинів в Криму в останні роки практично недоступні для кримчан: карти місцевих банків, як і російську карту "Мир", не приймають через санкції.

Звичайні посилки до Криму вже давно не доставляють, а через проблеми з картками багато хто не може купити електронну книгу чи фільм в іноземних магазинах або кінотеатрах.

Якщо кримчанин все ж таки захоче отримати карту Visa або MasterCard, то буде змушений їхати за нею в інший регіон, наприклад, в Краснодарський край. Офіційно російські банки і компанії не доставляють карти іноземних платіжних систем в Крим, побоюючись санкцій.

ВВС писала, що раніше картки можна було отримати за допомогою двох фінансових організацій "Яндекс.Гроші" та "Ківі". А доставляли їх партнери цих організацій. Однак зараз на їхніх сайтах замовити доставку карти вже не можна.

Натомість замовити карту MasterCard можна через сайт російського інтернет-магазину Ozon, про це розповіли ВВС двоє кримчан.

Вони надали нам фото коробки, в якій лежав конверт з картою і на якій є адреса відділення, де вони її отримали, конверта, самої картки та інструкції з її активації. Крім того, вони надали скріншоти оформлення замовлення.

З цих документів випливає, що доставку також здійснюють через мережу партнерів торгової мережі Ozon. На її сайті можна знайти кілька пунктів видачі в різних містах Криму.

ВВС звернулась із запитом до Ozon та РНКО "Платіжний центр" (ТОВ), який емітував карту, а як доказ надала коробку з адресою відділення, куди одну з карт надіслали. За кілька годин житель Криму повідомив, що картку заблокували.

Як вдалося отримати карту MasterCard в Криму?

Для оформлення картки користувачу треба заповнити спеціальну анкету на сайті, вказавши номер телефона, адресу електронної пошти, паспортні дані, індивідуальний податковий номер чи номер поліса обов'язкового медичного страхування.

Оскільки Ozon.Card - справжня банківська карта, компанії необхідно отримати додаткову інформацію і паспортні дані, пояснюють на сайті сервісу.

Після оформлення заявки система просить клієнта почекати певний час для перевірки персональних даних. Перевірка триває не більше п'яти-шести хвилин, згадують двоє клієнтів Ozon з Криму, які оформили карту.

Якщо з перевіркою даних все гаразд, картку додають в кошик користувача, як будь-який інший товар, замовлений на сайті. Її вартість - 1 рубль.

За схожою схемою оформляють доставку карти, наприклад, у пункті видачі в Москві.

Підпис до фото, Мешканець Криму стверджує, що в цьому конверті йому надіслали карту MasterCard

На одній з упаковок, які передали ВВС, була адреса пункту видачі по вулиці Вакуленчука, 17 в місті Севастополь. Такий пункт дійсно є в торговій мережі Ozon. На офіційному сайті компанії він позначений як пункт партнера. За даними, вказаними в накладній, оператор цього пункту - приватний підприємець Байдаков Максим Вікторович.

У конверті була дебетова картка Ozon.Card платіжної системи MasterCard World. Замість прізвища та імені власника на ній витиснені слова "Ozon Client". Емітентом цієї карти є РНКО "Платіжний центр" (ТОВ) - компанія, що працює на території Росії та за кордоном під брендом "Золота корона". Її логотип надрукований праворуч на зворотному боці картки.

Власником РНКО "Платіжний центр", за даними СПАРК, є ЗАТ "ЦФТ-Сервіс", що належить групі компаній "Центр фінансових технологій" - одному з російських фінтех-провайдерів. Відомо, що великий міноритарний пакет у ЦФТ, зокрема, належить фонду приватних капіталовкладень Baring Vostok. Цей самий фонд є власником акцій Ozon.

Підпис до фото, Таку карту житель Криму побачив у конверті

ВВС надіслала запити в Ozon, MasterCard і РНКО "Платіжний центр". У РНКО "Платіжний центр" і Ozon попросили детальну інформацію про дані замовлення та клієнтів з Криму. У відповідь ВВС надала фото конверта і карти, які були опубліковані в цій статті.

Увечері цього ж дня власник карти повідомив нам, що її заблокували. Про це він дізнався з смс (скріншот є в розпорядженні ВВС).

Відправником повідомлення значився RNkO_Card. Для отримання більш детальної інформації власнику картки рекомендували звернутися до служби технічної підтримки Ozon за телефоном. Представник компанії повідомив мешканцю Криму, що карта заблокована "через підозри в порушенні договору оферти".

У додатку Ozon.Card на смартфоні вказано, що мова йде про пункт договору 6.1. Цей пункт містить перелік випадків, коли РНКО має право припинити або призупинити можливість здійснення клієнтом банківських операцій з використанням карти. Серед інших причин вказують, що РНКО може заблокувати карту, "в разі появи підозр, що <...> операції мають репутаційні ризики для РНКО".

Для розблокування банківської карти в службі підтримки Ozon рекомендували власнику карти, за його словами, скористатися спеціальною формою зворотного зв'язку, через яку необхідно написати заяву на зняття блокування, прикласти до нього скан-копії сторінок паспорта та надіслати до компанії.

Працівниця служби підтримки не відповіла на запитання, чи пов'язане блокування з тим, що карту доправили до Криму, заявивши лише, що користуватися картою можна всюди, "як і звичайною банківською картою", запевняє співрозмовник ВВС.

ВВС звернулася за коментарями в Ozon, MasterCard і ТОВ РНКО "Платіжний центр" і чекає на відповідь.

Як Visa і Mastercard йшли з Криму?

Росія анексувала Крим в 2014 році. Після цього Євросоюз, США і низка інших держав запровадили щодо півострова економічні санкції. Міжнародні платіжні системи, такі як MasterCard і Visa, припинили обслуговувати клієнтів банків, що працюють на півострові.

Тоді певний час клієнти кримських банків не могли користуватися картками за межами Криму, а власники карт російських банків не мали можливості отримати гроші на півострові.

19 грудня 2014 року президент США Барак Обама підписав наказ про заборону певних фінансових операцій з Кримським регіоном. Згідно з цим документом, "заборонили експорт, реекспорт, продаж або постачання, безпосередньо або опосередковано, з США або американською [фізичною чи юридичною] особою, де б вона не перебувала, будь-яких товарів, послуг або технологій в Кримський регіон".

1 квітня 2015 року в Росії та на території анексованого Криму запрацювала національна система платіжних карт, що належить російському центробанку. НСПК передбачала створення внутрішньоросійської системи обробки платежів за пластиковими картками. Згідно з законодавством, міжнародні системи, що хочуть працювати в Росії, мали замкнути обробку платежів у межах Росії, тоді як раніше інформація про транзакції оброблялася за межами країни.

Після цього пластикові картки міжнародних платіжних систем знову запрацювали в Криму, але деякі з російських банків на території півострова протягом кількох років продовжували емітувати картки міжнародних платіжних систем, якими, втім, можна було користуватися лише в межах Росії.

Останнім в серпні 2018 року випуск і обслуговування раніше випущених карт Visa і Mastercard припинив Генбанк - один із системоутворювальних банків Криму.

IPO, Ozon та ризики для інвесторів

В кінці листопада нинішнього року Ozon провів IPO на американській біржі NASDAQ, під час якого компанія змогла залучити 990 мільйонів доларів інвестицій, продавши 33 мільйони одиниць цінних паперів за ціною 30 доларів за штуку. Акціонери компанії назвали IPO "шаленим успіхом".

В описі емісії для IPO Ozon попереджав потенційних інвесторів про ризики, пов'язані з діяльністю компанії в Криму, але назвав їх незначними, а сукупний обсяг оборотного прибутку з замовлень, що постачають в Крим після впровадження ембарго, "становить менше одного відсотка", - йшлося в описі.

Ozon також вказав, що не працює на території Криму. Компанія не має об'єктів, активів та штатних працівників на півострові. Товари, замовлені на сайті, доставляють треті особи, а пунктами видачі замовлень керують та експлуатують "незалежні агенти".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ozon цього року провів успішне IPO на американській біржі

Компанія докладає зусиль, щоб отримувати вичерпну інформацію про контрагентів, з якими співпрацює, проте ризики угод з підприємствами, щодо яких вже запроваджено санкції з боку США, ЄС або інших країн, все ж таки є. У такому разі Ozon може мати матеріальні та репутаційні втрати.

"Ківі" та "Яндекс.Гроші" більше не доставляють

ВВС перевірила, чи можна інакше замовити в Крим картки Mastercard і Visa. Але інших способів, крім як через Ozon, наразі не виявила.

Раніше кримчани могли поштою замовити карти Visa і Mastercard, випущені "Ківі Банком" та компанією "Яндекс.Гроші", однак зараз ці опції недоступні.

Для того, щоб оформити карту на сайті "Ківі", мешканці Криму могли написати свою справжню адресу та поштовий індекс, присвоєний кримському населеному пункту після анексії, а в графі "регіон" вказати, що це місто чи селище розташоване в одному з материкових російських суб'єктів. Через географічну близькість жителі Криму зазвичай вказували Краснодарський край.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS/Getty Images Підпис до фото, У 2018 році карти Visa і MasterCard в Криму припинив обслуговувати Генбанк

На сайті "Яндекс.Гроші" можна було зробити те саме, попередньо натиснувши на опцію "інший пункт".

Четверо місцевих жителів розповіли ВВС, що отримали карту "Ківі Банку" платіжної системи Visa до серпня 2019 року.

Зараз інтерфейс сторінки сайту, де користувачу пропонують оформити карту, змінився і вказати адресу доставки можна лише з того переліку, що пропонує система. Жодного кримського міста чи іншого районного центру в цьому переліку немає.

У 2020 році сервіс "Яндекс.Гроші" провів ребрендинг і змінив назву на "ЮMoney". Це сталося після того, як мажоритарним акціонером компанії з 75% акцій став Сбербанк. Змінився і сайт компанії.

На момент написання матеріалу опція доставки банківської карти Visa або Mastercard, випущеної "ЮMoney", для жителів Криму була недоступною.

Після надання будь-якого кримського поштового індексу сервіс блокував оформлення замовлення, а на екрані з'являвся напис: "Ми не можемо надіслати карту до Криму (і поки не знаємо, чи зміниться ситуація)".

"Ківі Банк" і "Яндекс.Гроші" раніше заперечували факт доставки банківських карток до Криму. Представники компаній стверджували, що не мають такої "технічної можливості відповідно до правил міжнародних платіжних систем".

За участі Сергія Козловського