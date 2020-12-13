Андріївська церква. Унікальні знахідки реставрації барокового шедевра Києва

Віталій Червоненко, Олег Карп'як

BBC News Україна

Автор фото, УКРІНФОРМ

Одна з найвідоміших барокових пам'яток України - Андріївська церква, знову відкрита для відвідувачів після 11 років реставрації.

Її звели ще в 1767 році за проєктом відомого архітектора Бартоломео Растреллі, а в 2009 році почалась наймасштабніша за три століття реставрація.

На всі роботи витратили 5,3 мільйона доларів. При цьому довелось робити бетонні укріплення самої гори, на якій стоїть церква, підвести майже нові фундаменти та серйозно реставрувати внутрішнє та зовнішнє оздоблення.

Як розповіла у розмові ВВС News Україна директор заповідника "Софія Київська" Неля Куковальска, безпрецедентні за масштабами роботи зробили вперше за весь час існування церкви.

Храм належить державі, проте з 2018 року його частково передали у користування Вселенському патріархату - тут розташоване його представництво в Україні.

Під час богослужінь вхід до церкви буде вільним, а в інший час вона функціонуватиме у режимі платного музею.

Неля Куковальська показала ВВС News Україна найцікавіші деталі реставрації архітектурної перлини Києва.

Цікаві знахідки

У 2009 році Андріївська церква опинилась у реальній небезпеці, адже весь схил почав з'їжджати до Дніпра.

Після зовнішніх укріплень три роки тому реставратори почали працювати всередині храму. За словами пані Куковальської, науковці прагнули відтворити максимально автентичний вигляд церкви, яким він був під час будівництва у XVIII столітті.

Церква планувалась разом з Маріїнським палацом, а тому їхній стиль дуже схожий.

Ретельно вивчали усі матеріали та фотографії, а також відтворювали первісні кольори внутрішнього оздоблення.

Автор фото, Софія Київська Підпис до фото, Знайдений напис про освячення храму

Престол церкви у радянські часи не чіпали й там реставратори знайшли на його цегляній основі запис про освячення храму 19 серпня 1767 року.

Раніше про нього науковці не знали.

Під час реставрації куполу науковці знайшли записку ще від своїх радянських колег, які в 50-х роках робили внутрішній ремонт храму.

Унікальний іконостас

Від попередників реставраторам дістався ще один сюрприз.

За словами пані Куковальської, науковці раніше звертали увагу на те, що послідовність розташування ікон у іконостасі була неканонічна.

Автор фото, ВВС

Під час реставрації на це знову звернули увагу і знайшли архівне фото дорадянських часів з автентичним зображенням іконостасу.

Виявились, що у 50-х роках реставратори не занурились у питання канонічності та повставляли ікони після реставрації у "чужі" рами, адже частина з них мала схожі розміри.

"З 39 ікон іконостасу 13 переплутали місцями. Зараз повернули іконостас у тому задумі, який закладав Растреллі", - запевнила Неля Куковальська.

Усі ікони робили за ескізами Растреллі петербурзькі майстри. Які також виконали "Таємну вечерю" спеціально для Андріївської церкви.

Автор фото, УНІАН

Вона розташована в вівтарній частині й під час служб її неможливо побачити. Але поза службами музейники даватимуть змогу на неї поглянути.

Як вказує Неля Куковальська, в Андріївській церкві зберігся єдиний у світі бароковий іконостас, який проєктував Растреллі.

Ще один зберігся в Росії, але тільки частково.

На іконостасі десь зникли два хрести. Реставратори припускають, що їх відбили в радянські часи. Зараз хрести відновили.

Зображення Шевченка?

Коли реставрували картину Платона Бориспольця "Проповідь Андрія Первозваного", то науковці звернули увагу на схожість одного з персонажів з образом Тараса Шевченка.

Цю картину автор подарував на сторіччя освячення церкви 150 років тому.

За словами пані Куковальської, мистецтвознавці дійшли до висновку, що на ній зображений Тарас Шевченко. Раніше на цю схожість не звертали увагу.

"В час написання картини Шевченко був арештований і на знак солідарності друг увічнив його в образі вершника. Картину малював у Парижі, коли став студентом художньої академії", - запевняє Неля Куковальська.

Хоча документальні докази чи зізнання самого автора у цьому не збереглись.

Зображення Андрія Первозваного

До реставрації на вході до церкви був великий тамбур. Його спорудили на початку XX століття для економії тепла, а зараз його прибрали й надали входу первинного вигляду.

Коли тамбур розібрали, то знайшли первісні петлі, на яких опирались двері у XVIII столітті. Їх спеціально зберегли і лишили як музейні експонати.

Нинішні двері у церкву - нові, зроблені у стилі бароко.

"Жодних замальовок чи фіксацій, як виглядали первісні двері немає. Відомо тільки, що вони були дубові", - розповіла Неля Куковальська.

Одразу біля входу у склепінні храму прекрасний образ Андрія Первозваного. Дах тамбуру його раніше повністю закривав, а тепер він відкритий, хвалиться пані Куковальська.

Оновлені сходи і віконниці

Гордість реставраторів пишні барокові сходи до кафедри. Довго різьба сходів була демонтована. У фондах зберігалась частина оздоблення, тому повернули автентичну частину, а доповнили їх новими, які виконали за малюнками та фото.

Над сходами висить картина XIX століття "Вибір віри князем Володимиром" латиського художника Еггінка. При чому у самій Латвії думали, що оригінал перебуває у музеї Варшави, розповіла Неля Куковальська.

Під час реставрації зберегли та відновили старовинні автентичні металеві віконниці.

Для кращого огляду у церкві встановили спеціальну систему світильників для внутрішньої підсвітки головних елементів, щоб туристам було зручніше розгледіти усю її красу.