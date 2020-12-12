"Далі буде і буде класно": як пройшов найбільш незвичний фінал Книги року ВВС-2020

ВВС News Україна у п'ятницю, 11 грудня, назвала переможців літературного конкурсу Книга року ВВС-2020. Цього року гучної вечірки не було, але без сюрпризів, курйозів та емоцій переможців не обійшлося.

Цьогорічна церемонія оголошення переможців вперше за 16 років проходила онлайн через світову пандемію коронавірусу.

Обійшлося без гучної велелюдної вечірки, як торік у Мистецькому Арсеналі, але, попри камерність, церемонія вийшла душевною та невимушеною.

До того ж навіть ожеледиця, яка скувала столицю цими днями, не завадила номінантам та журі брати участь у дійстві. Хай навіть і лише в Zoom. Зате дехто з учасників включався аж з Нью-Йорка та Лондона.

"Все одно сподіваюся, що наші урочисті флюїди до вас долетять", - зауважила, відкриваючи церемонію, редакторка BBC News Україна та член журі Марта Шокало.

Професія - читач

Підпис до фото, Редакторка ВВС News Україна Марта Шокало представляє Віталія Гудиму - кращого читача-рецензента 2020 року

Першим оголосили переможця у традиційному конкурсі читацьких рецензій на книги, що увійшли до Довгого списку Книги року. Ним став вчитель Віталій Гудима, який написав досить різку рецензію на книгу Петра Яценка "Магнетизм".

У своїй промові пан Гудима пожартував, що вважає читання своєю першою професією, має неабиякий стаж у цій сфері і тепер бачить, що все це було не дарма.

"Для мене це має колосальне значення. Це означає, що я не просто вечорами замацував сторінки сотень книг та від'їдався на бутербродах в процесі цього читання", - сказав він.

Призом для переможця в цій номінації стане електронна книжка Kindle.

Мед і паштет перемагають, а ялинки падають

Основних номінантів у кожній категорії перед оголошенням переможця представляли члени журі. Свої невеличкі промови виголошували також автори, твори яких увійшли до коротких списків Книги року-2020.

Тож глядачі церемонії мали нагоду отримати додаткове естетичне задоволення від споглядання інтер'єрів учасників дійства.

Наприклад, позаздрити бібліотечним зібранням за спинами члена журі та телеведучого Вадима Карпяка і видавця Івана Малковича, а також помилуватися ялинками блогера Віталія Чепиноги та номінанта на Дитячу книгу року Мирослава Лаюка.

Мініатюрна ялинка останнього повсякчас драматично падала просто в кадрі, чим неабияк повеселила і глядачів церемонії, і номінантів.

Особисто взяти участь у церемонії, на жаль, не змогла письменниця Уляна Чуба, яка перемогла у номінації Дитяча Книга року ВВС зі своєю книгою "Мед і Паштет — фантастичні вітрогони" видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Авторку, яка написала про пригоди та мандри українського ведмедя та зайчика-француза, представляв засновник видавництва Іван Малкович.

Не приховуючи емоцій, він заявив, що це - перша книга пані Чуби, але з першого погляду на рукопис видавець зрозумів, що вона матиме велике майбутнє.

"Це дотепна історія, ще й дуже гарно написана", - пояснив пан Малкович.

Підпис до фото, Світлана Пиркало з журі представляє книгу Уляни Чуби - переможниці у "дитячій" номінації Книги року ВВС

Натомість керівний директор ЄБРР з питань комунікацій Джонатан Чарльз, оголошуючи переможницю, зазначив, що саме така книга буде цікава всім.

"Діти знайдуть у ній захопливу пригоду. А батьки - сатиричний погляд на такі важливі проблеми, як цифрова ізоляція, забруднення довкілля та корупція", - запевнив пан Чарльз з Лондона.

Сама авторка записала для глядачів відеозвернення та натякнула на сиквел книги.

"Наступна пригода Меда і Паштета обов'язково буде великою зимовою пригодою", - пообіцяла вона.

"Контрольна" есеїстика від Забужко

У номінації есеїстика протистояння розгорнулося між надзвичайно несхожими між собою книгами.

Змагалися між собою, до прикладу, збірка репортажів Наталки Гуменюк з окупованого Криму "Загублений острів", інтелектуальні есеї Оксани Забужко "Планета полин" та етнографічно-гастрономічна книга про подорожі Вірменією від Ольги Карі.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Оксана Забужко вкотре отримала відзнаку за свій літературний талант

Перемогу в номінації присудили пані Забужко. Радниця з питань культури ЄБРР та член журі Світлана Пиркало заявила, що творчість письменниці "увійде до хрестоматій", а Віталій Чепинога додав, що Забужко - справжній орієнтир для суспільства.

"У Оксани Забужко контрольна есеїстика, за якою бодай час від часу треба рівняти своє життя", - сказав він.

Підпис до фото, Оксана Забужко. Планета Полин. - Київ: Комора, 2020

Письменниця не змогла взяти участь у церемонії, але представниця видавництва "Комора" Алла Костовська, яка виступала замість авторки, назвала цю книгу "вершиною творчості" письменниці та есеїстки.

Юпак: Книга року по-дорослому

У номінації Книга року ВВС, в якій приз отримує доросла художня література, боротьба розгорнулась неабияка. Тож інтрига зберігалася до кінця.

Ще б пак, адже в номінації були представлені відразу дві прими української літератури і обидві з монументальними творами. Це Марія Матіос з сагою "Букова земля" та Софія Андрухович з романом "Амадока".

Підпис до фото, Книгою року ВВС став "Юпак" - роман про село Сергія Сергійовича

Але перемогу здобув Сергій Сергійович SAIGON (Сергій Лещенко). SAIGON - відносно новачок в великій літературі. Він ветеран війни на Донбасі і саме про війну його перша книга автобіографічних оповідань "Грязь".

"Юпак" - його перший роман "про українське село", ще й написаний суржиком. Тож відгуки від читачів та критиків він отримував неоднозначні.

Але саме він став переможцем. Віталій Чепинога, представляючи книгу, зазначив, що "юпакові герої - це правильні люди, які про це не знають".

"Це роман про неописане покоління, - пояснив член журі. - Це покоління не мало власних великих трагедій і не мало власної великої літератури, покоління без орієнтирів і цінностей. Але якимось дивом, сталося так, що саме це покоління без цінностей захистило Україну в ті найстрашніші перші місяці війни на Донбасі".

Сам автор ледве стримував емоції і щиро зізнався, що йому бракує слів для промови переможця.

"Я не готовився вигравать, чесне слово", - зізнався SAIGON.

"Це книжка про українське степове село, село, якого не видно з вікон київських офісів, село, яке тяжко працює, любе, п'є, б'ється, — розповів автор. - Звичайно, в существованіє такого села тяжко повірить, але другого села в мене для вас немає".

Він подякував військовим, які надали йому підтримку, щоб він зміг написати цю книжку і пообіцяв, що "далі буде і далі буде класно".

Усі переможці отримають приз - 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.