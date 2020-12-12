Космічний туризм: Virgin Galactic Річарда Бренсона проведе перший випробувальний політ

Джонатан Амос і Вікторія Гілл

Кореспонденти BBC News з питань науки

Автор фото, Virgin Galactic

Компанія Virgin Galactic проведе у суботу історичний випробувальний політ для туристичних рейсів у космос.

Це буде перший пілотований політ багаторазового корабля з ракетним двигуном VSS Unity, який злетить зі спеціально побудованого комерційного космодрому в Нью-Мексико, США.

Компанія Річарда Бренсона готується здійснювати комерційні польоти в космос в 2021 році.

Virgin Galactic вже продала 600 квитків на перші рейси. Серед перших космічних туристів - співак Джастін Бібер і актор Леонардо Ді Капріо.

Суботній рейс стане першим з трьох останніх тестових польотів перед початком комерційного обслуговування.

Якщо два випробувальні польоти з екіпажами на борту завершаться успішно, то до третього приєднається сер Річард Бренсон. Він особисто протестує послуги з космічного туризму, які обіцяє протягом 16 років.

Але спочатку Virgin Galactic необхідно завершити кілька підготовчих етапів.

Під час суботньої місії на борту будуть лише два пілоти - колишній астронавт НАСА Сі Джей Стурков і головний пілот-випробувач Virgin Galactic Дейв Маккей.

Вони протестують весь функціонал літака, зробивши перший в історії набір висоти з механічним приводом над космопортом Spaceport America, який уряд штату Нью-Мексико розробив спеціально для цієї комерційної операції.

Інженери компанії пройшли довгий шлях, щоб отримати бажаний результат.

Пандемія коронавірусу гальмує їхню роботу, оскільки через карантин і в Нью-Мексико, і на виробничій базі Galactic в Каліфорнії може працювати обмежена кількість людей.

Вілл Вайтхорн з британського космічного агенства назвав цей політ важливою подією.

"Це буде дуже безпечна і недорога система, - сказав він BBC News. - Її розробка була новаторською, і отримати її було непросто".

Однак плани Virgin буксували й через інші невдачі, зокрема через аварію зі смертельними наслідками під час тестового польоту у 2014 році.

"Але коли справа стосується космосу, тут не до змагань. Тому, що це - перегони насамперед за власну безпеку", - каже Вайтхорн.

Крім того, планують, що корабель стане навчально-тренувальним комплексом для космонавтів.

"Наразі ми тренуємо їх у змодельованих середовищах - у басейнах та у так званих блювотних кометах - літаках, що імітують різке падіння, - пояснив Вілл Вайтхорн. - Тому поряд з космічним туризмом і космічною наукою, це навчання стане важливим елементом промислової революції, що наближається і до космічної індустрії".

Автор фото, Virgin Galactic Підпис до фото, Салон корабля має велике дзеркало - щоб пасажири могли не лише відчути, що таке невагомість, а й побачити себе з боку

Нещодавно Virgin Galactic показала, як виглядатиме салон її космічного корабля VSS Unity.

Пасажири сидітимуть у кріслах, які можна пересувати для управління перевантаженням на різних етапах польоту - під час підйому в космос та під час спуску назад на Землю.

Спинки крісел обладнані рідкокристалічними дисплеями, де показуватимуть поточну інформацію про політ: швидкість, висота, рівень перевантаження, час виходу на задану висоту, тощо.

Крім того, VSS Unity має 12 ілюмінаторів. Це більше, ніж у будь-якого іншого космічного корабля в історії, каже Virgin Galactic. Ілюмінатори спроєктовані так, щоб пасажирам не доводилось змагатися за огляд, і вони могли вільно "плавати" всередині салону в стані невагомості.

Ще однією цікавою особливістю є облаштування в кабіні корабля великого круглого дзеркала. Перебуваючи в стані невагомості, космічні туристи, зможуть не лише відчути, що це, а й побачити себе з боку в дзеркалі.