З'явився новий штам Covid: чи варто хвилюватися

Джеймс Галлахер

Кореспондент ВВС з питань здоров'я і науки

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Коли я чую про "нову варіацію" або "новий штам" коронавірусу, у мене є одне просто правило.

Треба запитати: "Чи змінилася поведінка вірусу?"

Мутований вірус - звучить інстинктивно страшно, але мутувати і змінюватися - це саме те, що зазвичай роблять віруси.

Здебільшого це або якась незначуща зміна, або вірус змінюється таким чином, що йому стає складніше заражати людей, і нова варіація просто вмирає.

Але іноді вірусу випадає "виграшна" комбінація.

Немає чітких доказів того, що новий варіант коронавірусу, який виявили у південно-східній Англії, здатний легше передаватися, викликати більш серйозні симптоми або нівелювати захист від вакцини.

Однак є дві причини, через які вчені пильно за ним стежать.

Перша полягає у тому, що цього нового типу вірусу більше там, де більша кількість випадків зараження.

Це попереджувальний сигнал, хоча його можна трактувати подвійно.

Вірус міг мутувати, щоб легше поширюватися, і тому викликає більше інфекцій.

Але також вірусу може просто "пощастити" заразити потрібних людей у ​​потрібний час. Одним із пояснень поширення "іспанського штаму" влітку було просто те, що люди підхоплювали його у відпустці, а потім привозили додому.

Щоб з'ясувати, чи справді цей варіант краще поширюється, ніж усі інші, потрібно провести лабораторні досліди.

Інше питання, яке хвилює науковців - це те, як вірус мутував.

"У нього напрочуд велика кількість мутацій, більша, ніж ми очікували, і деякі з них виглядають цікаво", - каже професор Нік Ломан з консорціуму COVID-19 Genomics UK (COG-UK).

Є два важливих набори мутацій. Обидва вони містяться у білку шипа, завдяки якому вірус потрапляє у клітини нашого організму.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Масова вакцинація чинитиме тиск на вірус, оскільки йому доведеться змінитися, щоб заразити щеплених людей

Мутація N501 змінює найважливішу частину шипа, відому як "рецептор-зв'язувальний домен".

Саме ця частина шипа здійснює перший контакт з поверхнею клітин нашого тіла. Будь-які зміни, які полегшують проникнення вірусу всередину, імовірно, дадуть йому перевагу.

"Це виглядає як важлива адаптація", - каже професор Ломан.

Інша мутація - делеція H69/V70 - з'являлася кілька разів раніше, зокрема й у заражених норок.

Побоювання полягало в тому, що антитіла з крові тих, хто перехворів, менш ефективно атакують цей варіант вірусу.

Знову ж таки, необхідно провести більше лабораторних досліджень, щоб по-справжньому зрозуміти, що відбувається.

"Ми знаємо, що існує варіація, але ми нічого не знаємо про те, що це означає біологічно, - каже професор Алан Макнеллі з Бірмінгемського університету. - Поки що зарано робити висновки про те, наскільки це важливо".

Мутації білка шипа порушують питання щодо вакцин, оскільки усі три провідні вакцини - Pfizer, Moderna та Oxford - тренують імунну систему атакувати шип.

Однак наш організм вчиться атакувати кілька частин шипа. Ось чому медики впевнені, що вакцина буде працювати і проти цього варіанту.

Цей вірус еволюціонував серед тварин, після чого почав заражати людей близько року тому.

Відтоді він має близько двох мутацій на місяць, тобто загалом приблизно 25 мутацій.

Коронавірус досі випробовує різні комбінації мутацій, щоб якомога краще заражати людей.

Ми вже бачили це раніше: поява та глобальне домінування іншого варіанту (G614) багато хто розглядав як покращення здатності вірусу до поширення.

Але незабаром масова вакцинація почне чинити новий тиск на вірус, оскільки йому доведеться змінюватися, щоб заразити щеплених людей.

Якщо це стимулюватиме еволюцію вірусу, нам, можливо, доведеться регулярно робити щеплення проти нього - як це відбувається із грипом.