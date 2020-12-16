Як у Дакарі провели "екологічний" тиждень моди

Автор фото, Annika Hammerschlag

Організатори цьогорічного Тижня моди в Дакарі заявили: сьогодні в тренді - екологічність.

Через складну ситуацію з коронавірусом шоу провели просто неба, а моделі виходили на імпровізований подіум з-за стовбура величезного баобаба.

Захід відбувся у столиці Сенегалу та був присвячений темі екологічної відповідальності.

До шоу долучились 20 дизайнерів, колекції яких - як ті, що представлені на подіумі, так і ті, що продають в бутиках, - вже давно виготовляють вручну на континенті, а не масово на фабриках.

Автор фото, Annika Hammerschlag

"Насправді багато дизайнерів і раніше займались та званою "повільною модою", просто не здогадувались про це, - каже Адама Ндіає, фундаторка Dakar Fashion Week та дизайнерка Adama Paris. - Весь одяг виробляється тут у невеликих кількостях".

Автор фото, Annika Hammerschlag

Завдяки так званій "швидкій моді" споживачі, особливо на Заході, купують та викидають одяг із загрозливою швидкістю, що призводить до різкого зростання промислового забруднення.

А виробництво текстилю, як твердять екологи, більше впливає на кліматичні зміни, ніж авіація та судноплавство разом узяті.

Звіт фонду Еллен Макартур за 2017 рік свідчить, що середнє число носіння одягу перед тим, як його викидають, скоротилося на 36% за останні 15 років.

Щороку на виготовлення і фарбування матеріалів витрачають близько 100 млн тонн невідновлюваних ресурсів. При цьому виділяється величезна кількість парникових газів, сказано в звіті.

Автор фото, Annika Hammerschlag

Тільки в 2015 році викиди вуглецю від текстильного виробництва перевищили викиди всіх міжнародних рейсів і морських перевезень разом узятих.

Крім того, на токсичні хімічні речовини, що виділяються під час фарбування та обробки текстилю, припадає 20% глобального промислового забруднення води.

Значну частину тканин для цьогорічного Тижня моди у Дакарі імпортували з-за кордону. Навіть африканські воскові тканини з принтом виготовили в Китаї та Європі.

Автор фото, Annika Hammerschlag

Автор фото, Annika Hammerschlag

"Поки ми не можемо створити колекцію, яка була б на 100% сенегальською, - каже Адама Ндіає, яка у своїй лінії одягу використала імпортні матеріали з Таїланду. - Але деякі речі ми зробили самі".

Автор фото, Annika Hammerschlag

Модне шоу, витримане в екологічній тематиці, провели на алеї баобабів.

Однак атмосферу зіпсували пластикові пляшки з водою та парасольки, циновки й плакати з логотипом пляшкової води Kirene, що спонсорувала захід.

Автор фото, Annika Hammerschlag

Пляшки Kirene - повсюдне явище на вулицях та узбережжі Дакара, які всіяні пластиковими відходами.

Адама Ндіає каже, що без спонсорської підтримки не впоралася б, а Kirene пообіцяла розробити програму утилізації пластику.

"Щоб говорити про екологію, мені потрібна підтримка, тому що все це коштує грошей", - каже вона.

Автор фото, Annika Hammerschlag

Бел Джейкобс, екоактивістка й співзасновниця Fashion Act Now, схвально оцінила Тиждень моди в Дакарі та бажання організаторів обговорювати проблеми довкілля.

"Тижні моди існують, щоб просувати ідею постійного споживання нового одягу, - каже вона. - Вони можуть залишатися святом творчості, уяви, інновацій, але з орієнтиром на планетарну кризу".

Джейкобс також згадала торішній Тиждень моди в Копенгагені, організатори якого ухвалили план зі сталого розвитку до 2023 року.

Тепер, щоб взяти участь в показах та презентаціях, дизайнери мають дотримати щонайменше 17 стандартів.

Автор фото, Annika Hammerschlag

Текст та фото Аніки Гаммершлаг