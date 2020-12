Бетховену - 250. І він - суперзірка

Чак Беррі. "Roll Over Beethoven"

"Roll Over Beethoven" не тільки скидала класиків, а й була наповнена посиланнями на рок-н-рольні хіти: "Blue Suede Shoes" Карла Перкінса, "Early in the Morning" Луї Джордана, а звуконаслідувальний вигук "hey diddle diddle "був прямим посиланням на соратника Беррі з раннього рок-н-ролу Бо Дідлі.

Леонард Бернстайн "Somewhere"

Візитівкою мюзиклу, а то й, самого Бернстайна стала пісня "Somewhere". Під час написання "Somewhere" Бернстайн збагатив свою мелодію вставками з двох класичних шедеврів - "Лебединого озера" Чайковського і бетховенського Концерту для фортепіано з оркестром №5, відомого під назвою "Імператор".

Deep Purple: "Exposition" та інші

Роком раніше, у 1968-му, в свій другий студійний альбом The Book of Taliesyn вони включили 12-хвилинну композицію "Exposition/We Can Work It Out". Друга її частина була кавер-версію відомої бітлівської пісні, а перша - інструментальна "Експозиція" - була амальгамою зі зроблених Лордом аранжувань другої частини бетховенською Сьомої симфонії і увертюри-фантазії Чайковського "Ромео і Джульєта".