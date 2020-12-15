Ким був Олексій Сологубенко - ексголова української служби ВВС

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Ким був Олексій Сологубенко - ексголова української служби ВВС

13 грудня 2020 року після чотирьох років хвороби помер Олексій Сологубенко, редактор Всесвітньої служби ВВС і один із засновників та колишній голова Української служби ВВС.

Йому було 66 років.

Олексій був одним з перших українців, які почали працювати на ВВС у 1990-ті роки, коли Українська служба щойно з'явилася, а про саму Україну за її межами знали так мало.