Covid-19 вбиває більше чоловіків, ніж жінок. Можливо, справа у генах

Леонардо Пуйоль

BBC News Бразилія

Автор фото, EPA Підпис до фото, У більшості країн жінки живуть довше, ніж чоловіки, і, як правило, також краще переносять Covid-19

20 січня 2020 року, коли мало що було відомо про нову таємничу респіраторну хворобу, яка з'явилася в китайському Ухані, генетик Шарон Моалем зробив сміливий прогноз у Twitter щодо того, що буде далі.

"Чому від нововідкритого уханьського гострого респіраторного синдрому (WARS) постраждає більше чоловіків?" - запитав доктор Моалем, 43-річний канадець, який проживає у Нью-Йорку і вже протягом двох десятиліть досліджує рідкісні генетичні захворювання.

Його припущення було правильним.

Згідно з базою даних Global Health 50/50, чоловіки вмирають внаслідок Covid-19 набагато частіше, ніж жінки, у більшості країн, щодо яких є дані.

Станом на 30 листопада на чоловіків припадало понад три чверті смертей в Ємені, Бангладеш, Таїланді, Малаві та Нігерії, і майже стільки ж в Афганістані та Пакистані.

У Туреччині, Сербії, Киргизстані та Гонконгу цей показник становить приблизно 62%.

Серед країн із найбільшою кількістю смертей від ковіду, частка смертей чоловіків становила 64% в Індії та Мексиці, 58% у Бразилії та 54% у США.

Дані з цієї ж бази свідчать про те, що рівень зараження у людей обох статей однаковий.

Тож чому Covid-19 непропорційно впливає на чоловіків - і що змушує жінок переносити хворобу легше?

Сильніший опір

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У всьому світі народжується більше хлопчиків, ніж дівчаток, але в дорослому віці жінки становлять понад 50% своєї вікової групи

Гендерні відмінності у виживанні проявляються в ранньому віці.

В усьому світі на кожні 100 жінок народжується 105 чоловіків. Однак малюки жіночої статі частіше доживають до свого першого дня народження.

На той час, коли вони стають дорослими, жінки вже складають більше половини відповідної вікової групи.

Практично в кожній країні жінки також живуть довше, ніж чоловіки - різниця складає в середньому від шести до восьми років. На кожного чоловіка, який доживає до ста років, припадає чотири жінки.

"Жінки завжди демонстрували вищі показники виживання у довгостроковій перспективі. Covid-19 лише підсилює це, - говорить Хосе Еустакіо Дініс Алвес, демограф, який вивчав смертельний вплив Covid-19 на економіку та населення Бразилії. - Я б сказав, що це стара норма".

Але це ще не все. Вчені виявили, що жінки мають сильнішу імунну систему і мають менший ризик розвитку певних видів раку, ніж чоловіки.

Дані також свідчать про те, що жінки більш стійкі до розвитку серцево-судинних захворювань, інвалідності та деяких вірусних інфекцій.

Дослідження показало, що 57% із 299 людей, які загинули в Гонконгу під час спалаху Sars 2003 року, спричиненого іншим видом коронавірусу, були чоловіками. На чоловіків також непропорційно вплинув іспанський грип 1918 року.

То чим пояснити ці диспропорції?

"Краща половина"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вчені кажуть, що жінки, як правило, краще дотримуються особистої гігієни, зокрема миють руки

Доктор Маолем - один із захисників теорії про те, що коли йдеться про виживання, то жінки - це сильна стать.

У своєму бестселері "Краща половина: про генетичну перевагу жінок" він викладає докази того, що жінки біологічно сильніші за чоловіків, хоча поведінка та вибір способу життя також відіграють певну роль.

Наприклад, жінки, як правило, частіше ходять до лікарів, менше курять і частіше миють руки. На відміну від них, чоловіки, як правило, частіше ризиковано поводяться та не стежать за своїми супутніми захворюваннями.

Еустакіо Алвес вважає, що, коли йдеться про Covid-19, ключовим для виживання жінок є, мабуть, сукупність факторів.

"Що стосується смертності, біологічні фактори пояснюють менше, ніж соціальні фактори", - говорить він.

Визнаючи, що спроби пояснити, чому жінки краще переживають пандемію, "майже напевно є обґрунтованими", доктор Моалем стверджує, що потрібно продовжувати шукати пояснення.

"У наявних поясненнях ігнорується те, що непропорційна смертність чоловіків через коронавірус не є аномалією", - написав він у квітні у New York Times.

"Навпаки, це може бути своєчасна та гучна демонстрація того, що донедавна було недооціненим науковим фактом: в плані виживання чоловіки - це слабка стать", - додав він.

І він вважає, що пояснення криється у наших генах.

Сила Х-хромосоми

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У людини кожна клітина зазвичай містить 23 пари хромосом, загалом 46.

Двадцять дві з цих пар виглядають однаково як у чоловіків, так і у жінок. Різниця полягає у 23-й парі - так званих статевих хромосомах. Жінки мають дві Х-хромосоми, тоді як у самців одна Х-та Y-хромосома.

Х-хромосома структурно більша і складніша, ніж Y-хромосома: вона містить приблизно 1150 генів, які є довгими послідовностями генетичного матеріалу, що виробляють необхідні для функціонування клітин білки.

Натомість Y-хромосома має від 60 до 70 генів.

Але наявність двох Х-хромосом не означає, що жінки виробляють вдвічі більше Х-пов'язаних білків.

Для свого життєвого циклу жіночі клітини відбирають лише одну Х-хромосому. Друга копія вибірково "вимикається" - цей процес називають інактивація X-хромосоми. Не кожна клітина вимикає одну і ту ж Х-хромосому, і це дає жінкам перевагу.

Якщо у чоловіка в Х-хромосомі є ген, що викликає хворобу, захворювання, швидше за все, проявиться.

Якщо у жінки така ж сама хвороба, клітини зі здоровою копією X-хромосоми все одно будуть правильно експресувати гени. Хоча жінки теж захворіють, вони частіше матимуть легший перебіг захворювання.

"Уникнення" інактивації

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нещодавні дослідження зафіксували гени, які розташовані в Х-хромосомі, але не повністю "вимкнені"

За останні 15 років вчені також краще зрозуміли інший процес, відомий як неповна інактивація Х-хромосоми.

Це трапляється, коли гени експресуються як з активної, так і з неактивної Х-хромосоми.

Дослідження науковців із Інституту молекулярної медицини Університету Гельсінкі, опубліковане в 2017 році, показало, що неповна інактивація Х-хромосоми впливає щонайменше на 23% хромосомних генів Х.

Хоча ці гени ніколи не експресуються повністю, як в активній Х-хромосомі, цього "уникнення" достатньо, щоб змінити ситуацію і допомогти жінкам мати легшу форму генетичних захворювань.

Доктор Маолем каже, що ці відмінності можуть не лише пояснювати тривалість життя жінок, але й те, чому дівчатка, які народилися недоношеними, мають більше шансів вижити в реанімації.

"Спостереження за кращим виживанням жінок у такому юному віці мало великий вплив", - сказав він BBC, згадуючи свій досвід роботи в реанімаційному відділенні новонароджених десять років тому.

Інші фактори

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Інші дослідження припускають, що дівчата краще виживають у реанімаційному відділенні для новонароджених, оскільки у них раніше розвиваються легені. Це захищає їх від розвитку респіраторних хвороб - однієї з основних причин смерті в неонатальному періоді.

Але є й інші фактори, які можуть допомогти пояснити відмінності між чоловіками та жінками - наприклад, гормони.

Високий рівень тестостерону, чоловічого статевого гормону, пов'язаний із ризикованою поведінкою та слабшою імунною реакцією після вакцинації від грипу.

Естроген, жіночий гормон, натомість має протизапальні властивості та посилює імунні реакції організму.

Вчені також досліджують роль білка, який називається ангіотензин-перетворюючий фермент 2, або АСЕ2, який забезпечує точку входу вірусу Sars-CoV-2 в організм і розташований в Х-хромосомі.

Оскільки жінки мають дві копії Х-хромосоми, і, отже, менше страждають від Х-пов'язаних захворювань, деякі вчені припускають, що це може бути одним із пояснень, чому на них менше впливає ковід.

Чи гендер є фактором ризику?

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Від самої появи Covid-19 виявився набагато більше, ніж просто респіраторним захворюванням.

Він може впливати на серцево-судинну систему, нирки і навіть на нюх і смак. Пояснення цього залишається загадкою.

Вчені кажуть, що потрібно буде провести ширше дослідження, щоб визначити, чи є стать фактором ризику щодо Covid-19.

Для цього, швидше за все, знадобиться секвенування геномів великої кількості людей, у яких захворювання розвинулося у важкій та легкій формі, разом з детективною роботою з виявлення генетичних варіантів, які за це відповідають.

Навіть тоді слід було б враховувати інші не генетичні фактори, такі як вік, супутні захворювання, поведінку та соціально-економічні умови, особливо бідність.

"Біологічне пояснення летальності вірусу було б цікавим, але обмеженим", - каже демограф Еустакіо Алвес.