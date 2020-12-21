Вітренко став в.о. міністра енергетики. Чому його називають наступником Шмигаля

Віталій Червоненко

BBC News Україна

Автор фото, UNIAN

Уряд обійшов парламент і своїм рішенням призначив Юрія Вітренко першим заступником міністра енергетики й одночасно доручив керувати стратегічним відомством.

Сьогодні ж перший зам міністра енергетики Ольга Буславець подала у відставку.

Верховна Рада 17 грудня провалила голосування за призначення першим віцепрем'єр-міністром з енергетичних питань Юрія Вітренка.

Фракція "Слуга народу" дала тільки 153 голоси, утримався навіть спікер Дмитро Разумков. Натомість частина депутатів, які раніше працювали на каналі Ігоря Коломойського "1+1", голосували "за", як і група "За майбутнє" та "Довіра".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що парламент спробує призначити Вітренка у січні.

В уряді Дениса Шмигаля посада першого віцепрем'єра є вакантною.

Вітренко з 2014 року працював одним з керівників "Нафтогазу". У 2019 році його розглядали як кандидата на прем'єр-міністра у першому уряді Володимира Зеленського.

А як перший заступник Вітренко мав виконувати обов'язки голови уряду у разі відсутності пана Шмигаля або його відставки.

У статусі в.о. міністра цього зробити він не може.

Проте експерти припускають, що посада першого віцепрем'єра може стати своєрідним випробуванням задля майбутнього призначення замість Дениса Шмигаля. Якщо це голосування у Раді таки відбудеться у січні.

Газовий переможець

Юрій Вітренко як комерційний директор "Нафтогазу" відповідав у тому числі за газові суди з Росією, які завершились перемогою у Стокгольмському арбітражі та отриманням Україною майже трьох мільярдів доларів компенсації.

Він був соратником директора "Нафтогазу" Андрія Коболєва, проте останні кілька років вони ворогують.

44-річний Юрій Вітренко та Андрій Коболєв вважалися обличчями успіху "Нафтогазу" з 2014 по 2019 роки, їх називали кандидатами на прем'єра влітку 2019 року.

Вітренко народився у Києві в 1976 році. Закінчив Київський національний економічний університет та Київський інститут міжнародних відносин. Кілька років навчався за кордоном.

Він є сином відомої в 90-х роках лідерки Прогресивно-соціалістичної партії Наталі Вітренко.

Вітренко свого часу працював у відомій аудиторській компанії "PricewaterhouseCoopers" та тричі приходив та йшов з "Нафтогазу".

А ще - працював у лондонському відділенні банку Merrill Lynch. З 2010 року разом з Андрієм Коболєвим створив та був співвласником компанії AYA Capital.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Андрій Коболєв та Юрій Вітренко

Після Євромайдану Юрій Вітренко повернувся на роботу в "Нафтогаз України".

Саме він був відповідальним за міжнародний супровід газових спорів з Росією. Показово, що рік тому на саміті "Нормандського формату" у команді Зеленського за газові перемовини відповідав саме Вітренко.

В 2019 році колишні соратники та партнери почали виносити свій конфлікт на публіку, й врешті Андрій Коболєв добився звільнення Юрія Вітренка.

У травні 2020 року замість пана Вітренка за напрямок міжнародних арбітражів у спорах з "Газпромом" почала відповідати Лана Зеркаль.

А посаду Вітренка взагалі скоротили.

"Символічно, що мене звільняють з "Нафтогазу" в ситуації, коли наша команда, яку я маю честь очолювати, у 2019 році продемонструвала рекордні прибутки на фоні збитків решти "Нафтогазу", - заявив тоді пан Вітренко.

Він судився з "Нафтогазом" за премію після Стокгольмського арбітражу й претендував на 4 мільйони доларів. Сам він 17 грудня заявив, що отримав державні облігації на цю суму.

Тоді він звинувачував у своєму звільненні Росію, її партнерів в Україні, олігархів, корупціонерів, натякав на Офіс президента - усіх. Він критично відгукувався про голову ОП Андрія Єрмака та керівника уряду Дениса Шмигаля.

Але у своєму звільненні звинуватив врешті Андрія Коболєва. Наполягав, що "Нафтогаз" досягав успіхів саме завдяки йому, Вітренку, а Коболєв привласнював лаври переможця.

В інтерв'ю він пояснював, що посварились через різні погляди на кадрову політику в "Нафтогазі".

"Це сумно, коли дружиш 20 років, а потім відбувається таке… У нас з Коболєвим виникли професійні різночитання", - визнав пан Вітренко.

Тож експерти сумніваються, що у профільного урядовця складуться робочі стосунки з керівником "Нафтогазу".

Коломойський і майбутнє в уряді

Перед голосуванням у Раді низка ЗМІ писали, що Юрія Вітренка могли просувати політичні сили, близькі до Ігоря Коломойського.

У своїх інтерв'ю пан Вітренко розповідав, що під час роботи в "Нафтогазі" канали олігарха вели проти нього інформаційну кампанію, адже він відповідав за "Укрнафту". Ця державна компанія з великим пакетом акцій Коломойського була предметом суперечок бізнесмена та держави.

Проте, як вказував Вітренко, вони в 2018 році зуміли домовитись про компроміс.

При цьому він наполягав, що жодним чином не захищає Коломойського чи його інтереси. А 18 грудня написав, що не говорив з жодним олігархом або їхніми представниками.

"Я взагалі ніколи в житті ні з ким олігархів не домовлявся про жодну з посад. На жаль, це не убезпечує від спекуляцій або відвертої брехні. Склалося враження, що навіть олігархи лякають мною один одного", - наполягає Вітренко.

Політолог Володимир Фесенко назвав повідомлення про роль Коломойського перебільшеними.

Підпис до фото, Юрій Вітренко був із Володимиром Зеленським на нормандських перемовинах у Парижі

На думку експерта, Вітренко може заважати інтересам Ріната Ахметова в енергетиці, звідси і можливі спекуляції.

ЗМІ часто називали кандидаткою на цю посаду Ольгу Буславець, яка донедавна керувала енергетикою і вважається близькою до найбагатшої людини України.

Нещодавно Національне антикорупційне бюро оприлюднило дані, що менеджери Ахметова обговорювали "певну жінку" на посаді міністра енергетики, яка начебто полегшить їм життя. Дехто припускає, що цією жінкою і була Буславець.

"Якщо Вітренка призначать, вважайте, що у Кабміні починає стажування майбутній керівник уряду", - сказав пан Фесенко.

Чи стане його припущення реальністю, стане відомо у січні, коли Офіс президента вдруге спробує протиснути Вітренка через парламент.

Сам Денис Шмигаль також прийшов на посаду віцепрем'єра з регіональної політики - за кілька місяців до свого призначення керівником уряду замість Олексія Гончарука.

Під час обговорення в залі депутати від опозиції припускали, що Вітренка розглядають саме як наступника Шмигаля. Зокрема, Нестор Шуфрич з ОПЗЖ спрогнозував заміну керівника уряду у лютому-березні 2021 року.