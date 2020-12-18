Вакцини від коронавірусу. Головні питання і відповіді

Ольга Просвірова, Микола Воронін

ВВС

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Відразу в декількох країнах світу, включаючи Велику Британію, Канаду та Росію, почалася вакцинація від COVID-19. Але вакцини, на які чекали весь 2020 рік, не скрізь мають попит. На головні питання до них відповідає ВВС.

У Росії провели кілька опитувань і з'ясували, що більшість "економічно активних" жителів країни проти вакцинації. Рекрутингова компанія Superjob опитала 1,6 тис. респондентів, і 44% висловилися проти. Тільки 22% готові зробити щеплення будь-якою з зареєстрованих вакцин.

У США, де від коронавірусу або його наслідків померли вже понад 300 тисяч осіб, цифри трохи кращі.

Опитування агентства Associated Press показує, що майже половина американців готова зробити щеплення. Різко проти висловилися 26%. Ще чверть опитаних поки не ухвалила рішення. Експерти ж нагадують, що для досягнення колективного імунітету щеплення необхідно зробити 70% американців. У США людей в основному турбують можливі побічні ефекти від вакцини.

BBC відповідає на основні питання про вакцини.

Вакцина небезпечна чи ні?

Якщо коротко, зараз немає жодних підстав вважати, що вакцина від COVID-19 може бути небезпечною. Теоретично вона може викликати небажану реакцію, але ймовірність цього украй мала.

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Саме для того, щоб передбачити всі можливі побічні ефекти, вчені проводять тривалі випробування: спочатку тестують зразки в лабораторіях, проводять випробування на тваринах і лише потім - на людях. У разі, наприклад, з вакциною від Pfizer та BioNTech в випробуваннях брали участь 40 тисяч осіб.

Крім того, додаткову перевірку отриманих результатів здійснюють регулятори - наприклад, британське Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних товарів (MHRA) та американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

А що з побічними ефектами?

Вони існують, як і у інших вакцин. Жодний лікарський засіб не обходиться без побічних ефектів. Це не означає, що всі вони або хоча б один проявиться у кожного пацієнта.

Це означає, що побічні ефекти можливі і вважаються нормальною реакцією. Найчастіше це короткострокові легкі або помірні реакції, які проходять без серйозних ускладнень.

Це, наприклад, біль в місці ін'єкції, головний біль, біль в м'язах, підвищення температури тіла, відчуття втоми. Як правило, всі ці побічні ефекти проходять протягом кількох днів.

Правда, деякі з них можуть вплинути на здатність виконувати щоденні завдання, попереджає Центр контролю та профілактики захворювань США. Але неприємні відчуття повинні повністю пройти за кілька днів.

Авторитетний науковий журнал Science вказує, що у випадку американської вакцини у більшості людей не було серйозних побічних ефектів, які б заважали їм займатися повсякденними справами. Менш ніж у 2%, які отримали вакцини Pfizer і Moderna температура підвищилася до 39-40 градусів.

Творці російського "Супутника V" теж говорять про побічні ефекти у вигляді підвищеної температури, нездужання, головного болю, які проходили протягом декількох днів.

Ось, що з цього приводу говорить епідеміологиня зі Стенфордського університету Івонна Мальдонадо: "Більшість вакцин викликають незначні побічні ефекти. По суті, це імунна і запальна реакції організму на вакцину". Саме така імунна відповідь і необхідна.

А як же алергічні реакції?

Після початку вакцинації стали з'являтися повідомлення про гострі алергічні реакції на деякі вакцини.

Найчастіше обговорюють двох працівників британської Національної системи охорони здоров'я (NHS), у яких виникла алергія на вакцину від Pfizer і BioNTech.

Важливо уточнити, що обидві людини - алергіки, які навіть носили з собою спеціальний шприц з адреналіном. Зараз вони почуваються добре. Крім того, в один день з ними дозу вакцини отримала майже тисяча людей, у яких таких реакцій не спостерігали.

Аналогічна історія сталася на Алясці. Правда, в цьому випадку чоловік не страждав на алергію до щеплення. Після уколу адреналіну (адреналіну, який застосовується у випадку анафілактичного шоку) алергічна реакція пішла на спад.

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В інформаційному буклеті для пацієнтів виробники цієї вакцини вказують, що її не слід давати людям з підтвердженою алергією на яку-небудь речовину, що міститься в препараті. Pfizer і BioNTech пишуть, що алергія проявляється сверблячкою, висипом, задишкою, набряком обличчя або язика.

Такий опис може насторожити пацієнта, але такі симптоми нерідко виникають у людей з сильними формами алергії. І найважливіше - існують перевірені способи надання термінової допомоги цим людям.

Крім того, індивідуальна алергічна реакція можлива не тільки на коронавірусну вакцину, але і на будь-яку іншу. І для експертів така реакція не є несподіванкою. Про всяк випадок британське Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних товарів порадило людям з алергією на лікарські засоби поки відмовитися від щеплення.

Якщо вакцини такі безпечні, чому щеплення не зроблять лідери країн?

Ще жоден зі світових лідерів не зробив щеплення. Принаймні, ніхто публічно не оголошував про це.

Зокрема, президент Росії Володимир Путін пояснив, що вакцини "передбачені для громадян в певній віковій зоні".

"Таким, як я, вакцини поки не дісталися. Тому поки цієї вакцини, як кажуть фахівці, не зробив. Але я обов'язково це зроблю, як тільки це стане можливим", - заявив 68-річний Путін.

У Європі багато лідерів наполягають, що вони не є пріоритетною групою і першими вакцину повинні отримати медики.

Чому інші вакцини розробляють так довго, а коронавірусні зробили за кілька місяців?

Просто створити вакцину недостатньо, вчені домагаються того, щоб вона діяла швидко і безболісно. Тому зазвичай випробування і розробка розтягуються на кілька років.

Спочатку вчені довго ведуть лабораторні досліди, підшуковуючи найбільш ефективну форму препарату і прораховуючи можливі побічні ефекти. Коли необхідна технологія знайдена, переходять до клінічних випробувань на тваринах, найчастіше на мишах.

Якщо певний вірус не заражає мишей (саме так було у випадку з новим коронавірусом - SARS-CoV-2), розробникам довелося спочатку за допомогою генної інженерії створювати "мишачий варіант" вірусу.

Якщо досліди на тваринах проходять успішно, можна переходити до випробувань на людях. Спочатку вакцину отримує невелика група здорових добровольців - щоб вчені могли переконатися в безпечності препарату (фаза I).

Тільки після цього можна буде перевіряти ефективність імунної відповіді (фаза II), а тоді вже - наскільки вакцина підходить для різних груп населення (фаза III). Наприклад, чи можна прищеплювати нею дітей, літніх людей або людей з хронічними захворюваннями.

Оскільки побічні ефекти щеплення можуть бути досить рідкісними або проявлятися значно пізніше (наприклад, при народженні), зазвичай після вакцинації за волонтерами ведуть спостереження протягом декількох років. Тільки після цього можна робити підсумки клінічних випробувань і — в разі успіху — ухвалити рішення про запуск препарату у масове виробництво.

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Розробка вакцин від Covid-19 проходила поспіхом, і, щоб скоротити звичний алгоритм роботи, багатьма необхідними формальностями розробникам довелося знехтувати.

Наприклад, на тваринах практично не експериментували — майже відразу перейшли на людей.

Великі розробники (наприклад, AstraZeneca) запустили препарат в масове виробництво паралельно з початком клінічних випробувань, ще не знаючи, чи буде вакцина працювати, щоб до моменту отримання перших результатів вже були напоготові кілька мільйонів доз.

А вже державна сертифікація вакцини за кілька місяців до закінчення її клінічних випробувань (як у випадку з російським "Супутником") - справа взагалі нечувана.

Крім того, фармацевтичні компанії вклали значні ресурси в швидку розробку вакцини на цей раз саме через те, що проблема виявилася глобальною. Але швидкість, з якою вона була виготовлена, зовсім не означає, що компанії обійшли протоколи безпеки.

Чи можна поїхати в іншу країну, щоб зробити щеплення?

Поки що це неможливо. Порядок вакцинації людей в тих країнах, де вакцина вже стала доступна, визначається місцевими органами влади.

Чим вакцини відрізняються?

Розробники британської та російської вакцин використовують так звану векторну технологію, коли для доставки генетичного матеріалу одного вірусу використовується оболонка іншого, з сімейства аденовірусів, що викликають звичайну застуду. Це перевірена роками технологія розробки вакцин, наприклад таким чином зробили вакцину від вірусу Ебола.

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Вакцини від Moderna і Pfizer/BioNTech належать до іншого типу — обидві використовують інноваційну технологію матричної РНК. До коронавірусу жодна вакцина, створена за цією технологією, що не була схвалена для використання на людях.

У чому різниця між російським "Супутником" і Оксфордською вакциною, якщо вони розроблені за однаковою технологією?

Різниця полягає в тому, що розробники "Супутника" використовують як оболонки аденовірус людини та два різних коронавірусних вектори як "начинку", а Оксфордські вчені — аденовірус шимпанзе і один вектор.

Ні, це не означає, що під час щеплення ви заразитеся аденовірусом. Річ у тім, що ген аденовірусу, що викликає інфекцію, видаляється. А замість нього вбудовується ген з кодом білка коронавірусу.

Це безпечна для організму людини технологія, яка дозволяє імунній системі відреагувати та виробити антитіла, які повинні захистити від зараження. Укол вакцини — це, по суті, організоване зараження здорової людини вірусом або бактерією, тільки з гарантією швидкого одужання.

У обох цих варіантів є свої переваги і недоліки, тому не дивно, що російські і британські виробники хочуть випробувати комбіновану вакцину.