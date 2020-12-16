Чому коти страждають через карантин?
У Черкасах вже два місяці діє Центр прилаштування безпритульних тварин "Добрі руки".
За цей час його співробітники та волонтери допомогли знайти новий дім десяткові котів.
Але це значно менше, ніж могло б бути, адже через карантин люди багато втратили, і дехто мусить заощаджувати навіть на кормі для власних тварин, кажуть у центрі.
Тож деяким котам доводиться очікувати довгі місяці, доки їх хтось забере до себе.
Це перший і єдиний такий заклад в області. Забрати тварину звідти можна безкоштовно - разом з книгою з рекомендаціями з догляду, мисочкою, ковдрою та кормом. Але нові власники повинні усвідомлювати відповідальність за вихованця.
Зараз у центрі перетримують 30 котів та кішок.
Над відео працювали Мирослава Станкевич, Олександр Клименко і Роман Лебедь.
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