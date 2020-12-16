ВООЗ закликає святкувати Різдво в масках

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Всесвітня організація охорони здоров'я закликає європейців не забувати про маски навіть під час святкування Різдва у сімейному колі.

У своїй заяві ВООЗ прогнозує нову хвилю хвороби у Європі на початку 2021 року. Саме тому, на думку експертів організації, зустрічі з друзями та родичами на Різдво і Новий рік несуть з собою значний ризик зараження коронавірусом.

Тому медики закликають не забувати про засоби індивідуального захисту і запобіжні заходи.

ВООЗ радить за можливості збиратися на вулиці, а якщо все ж без застілля не обійтися, то краще робити це у масках і з дотриманням дистанції.

"Ви можете відчувати себе ніяково, якщо носите маску і тримаєтеся якомога далі від друзів і родичів, зате це може зберегти здоров'я близьких вам людей, — йдеться в заяві ВООЗ.

Представники ВООЗ також просять людей за можливості не користуватися переповненим громадським транспортом і закликають країни, де відкриті гірськолижні курорти, вжити заходів, щоби не створювати скупчень людей.

Залежно від кількості хворих і важкості ситуації кожна з європейських країн по-своєму реагує на пандемію коронавірусу. Але більшість з них повертає раніше скасовані обмеження і навіть посилює їх, водночас дозволяючи деякі послаблення в період Різдва і Нового року.

Німеччина: жорсткий локдаун і пік смертності

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Німеччина оголосила жорсткий локдаун у спробі впоратися з різким зростанням захворюваності.

Ці заходи триватимуть до 10 січня, але на Різдво у гості можна буде покликати до чотирьох близьких родичів.

У середу в Німеччині зареєстровано пік смертності від коронавірусу - 952 випадки, хоча влада каже, що ця цифра може містити дані відразу за кілька днів.

За новими правилами, відкритими залишаться тільки магазини, що продають товари першої необхідності, а також банки. Ресторани, бари і розважальні заклади залишаються закритими з листопада.