Вакцинація від коронавірусу в Україні: хто за ким у черзі

Діана Куришко

BBC News Україна

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Автор фото, Reuters

Поки США, Канада та Велика Британія проводять щеплення від коронавірусу, Україна лише готується до цього.

За дуже оптимістичними прогнозами чиновників, перші партії вакцини можуть надійти до України орієнтовно навесні або на початку літа 2021 року.

8 млн доз вакцин мають привезти в рамках програми COVAX - глобальної ініціативи, яка допомагає чесно розподіляти вакцини у світі.

Як будуть щеплювати українців від коронавірусу і чи готова Україна прийняти вакцини, які потребують низьких температур?

Де ви у черзі?

В Україні, як і в усьому світі, першими щепитися від коронавірусу мають люди з груп ризику - медики, поліція, люди з хронічними захворюваннями.

За підрахунками МОЗ, першочергової вакцинації в Україні потребують приблизно 21 млн людей. Саме стільки людей є у всіх цих групах ризику.

Автор фото, ВВС

Поки ще не відомо, які саме вакцини привезуть у рамках ініціативи COVAX. Їх має бути 8 млн доз. Якщо буде щеплення однією дозою, їх вистачить для восьми мільйонів людей, якщо двома, то для чотирьох мільйонів.

Як же ці дози розділять на 21 млн людей, які перебувають у групах ризику?

Як розповів на брифінгу у Києві міністр Максим Степанов, передусім щеплення будуть проводитися таким групам:

медичним працівникам, їх близько 402 тисячі;

військовослужбовцям ЗСУ, які беруть участь в ООС - 41 тисяча;

працівникам соціальної сфери - 156 тисяч;

мешканцям пансіонатів для літніх людей і працівникам цих закладів - 136 тисяч.

Після цього мають вакцинувати людей старших 60 років, у тому числі тих, хто має супутні захворювання, через які можуть виникати ускладнення. Це одна з найбільш чисельних груп. За підрахунками МОЗ, це орієнтовно 9,9 млн людей.

Якщо все буде йти за планом пріоритетності вакцинації, про який розповідають у МОЗ, на етапі вакцинації цієї групи 8 млн доз вакцин від COVAX мають закінчитися.

Далі мають вакцинувати пріоритетні групи ризику: вчителів, працівників критично важливих структур державної безпеки - ДСНС, поліція, Нацгвардія, СБУ, військові, МВС. Всього у цій групі 570 тисяч людей.

Після цього мають йти ув'язнені та дорослі віком від 18 до 59 років з хронічними хворобами, через які можуть виникнути ускладнення. У цих двох групах разом майже 6,5 млн людей.

Плюс ще 1,7 млн людей з інших груп ризику.

Таким чином, щоб вакцинувати всіх 21 млн людей з груп ризику, Україні не вистачить вакцини, яку вона має отримати в рамках допомоги від COVAX.

Решті українцям треба розраховувати або на вакцини від коронавірусу, які напряму у виробників закуплять фармацевтичні кампанії і привезуть до аптек та приватних клінік, або чекати, поки вакцину купить держава за бюджетні гроші.

За вакцинами від коронавірусу у світі величезна черга. Багаті країни накопичують вакцину проти Covid, тоді як бідні поки що не можуть її отримати. Деякі багаті країни придбали достатньо доз, щоб тричі вакцинувати все своє населення, якщо всі закуплені вакцини будуть схвалені для використання.

Україна тільки веде переговори про закупівлю вакцин з виробниками.

На якій стадії вони перебувають і коли можна очікувати на закупку і доставку ліків, точно невідомо.

Орієнтовно може йтися про осінь 2021 року, або вже 2022 рік.

Як і де будуть вакцинувати?

Міністр Максим Степанов розповів, що вакцинацію будуть проводити на базі існуючих кабінетів щеплень.

Автор фото, Pfizer/BioNTech

Крім цього, планують створити мобільні бригади для проведення щеплень. За умови, що у них буде все необхідне для вакцинації, вони будуть здійснювати приблизно 190 тис. щеплень на тиждень.

Також щеплення планують проводити через мережу сімейних лікарів.

Чи вистачить холодильників?

Але чи готова Україна отримати вакцину? Для більшості потенційних і вже затверджених вакцин від коронавірусу потрібні вкрай низькі температури від -80° до +2°.

Як розповіли ВВС News Україна у Центрі громадського здоров'я, станом на зараз в Україні є достатньо холодильників, щоб зберігати майже 12 млн доз вакцин при температурі +2°- +8°.

Якщо зберігати потрібно при -20°, то в Україні є холодильні потужності лише для 340 тисяч доз.

У разі, якщо буде потрібне обладнання для температурного режиму -80°- 60°, то в Україні такі холодильники є лише для 67 тисяч доз.

Максим Степанов, говорячи про холодильники для вакцин, сказав, що, крім державних підприємств, будуть залучати приватні компанії.

"Різні вакцини мають різний холодовий ланцюг зберігання, тому ми опрацьовуємо всі етапи логістики, в який спосіб вони будуть доставлятися. Мета, щоб жодна доза вакцини не була втрачена", — сказав очільник МОЗ.