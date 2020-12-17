Лаврову могли подарувати українську ікону, вивезену з Луганська. Дипломатичний скандал на Балканах

Віталій Червоненко

BBC News Україна

Автор фото, Getty Images

У Боснії та Герцеговині спалахнув скандал після зустрічі президента одного з регіонів країни, автономної Республіки Сербської, Мілорада Додіка з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Пан Додік 12 грудня подарував Лаврову 300-літню ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська.

Як пишуть місцеві ЗМІ, на підтвердження автентичності ікони показали офіційну печатку на звороті. На ній вказано, що картина була власністю української УРСР.

Місцеві видання також вказують на слова пана Додіка про те, що ікону знайшли в Луганську.

Фотографії ікони та печаток опублікувала місцева інформаційна агенція SRNA.

Посольство України в Боснії та Герцеговині 16 грудня направило владі країни офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію та пояснити, що це за ікона та як вона потрапила у Боснію і Герцеговину.

Про це у коментарі ВВС News Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Автор фото, klix.ba Підпис до фото, Фото ікони та печатки з сайту klix.ba

"Про ситуацію нам відомо. Посольство України надіслало офіційну ноту МЗС Боснії і Герцеговини з вимогою надати пояснення та повну інформацію про обставини цієї справи. Також українська сторона очікує на зустріч з офіційними представниками МЗС БіГ. Зустріч має відбутися найближчими днями", - повідомив пан Ніколенко.

Він пообіцяв надати більше інформації вже після цієї зустрічі.

У МЗС пояснили, що українські дипломати дізнались про цю історію зі ЗМІ й побачили фото ікони з написами, які свідчать про її українське походження.

"Хочемо отримати роз'яснення, як ікона з'явилась на території БіГ та які обставини спонукали подарувати її російському міністру", - додав речник МЗС України.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сергій Лавров не вперше зустрічається з Милорадом Додіком. Під час зустрічей подарунками стають релігійні історичні цінності

Як вказують місцеві ЗМІ, вони отримали копію листа від українського посольства боснійським дипломатам. Тож цитують деякі його моменти.

Зокрема українські дипломати наголосили колегам, що Луганськ є "тимчасово окупованим Російською Федерацією", а тому приховування інформації про походження ікони буде "означати підтримку агресивної політики РФ проти України".

Як повідомляє портал BOSNA, міністерка закордонних справ країни Бісера Турковіч вже заявила, що на основі ноти прокуратура має розібратись, як українська власність опинилась у країні.

Вона назвала звинувачення серйозними.

"Прокуратура має розслідувати ситуацію, звинувачення щодо БіГ серйозні", - заявила керівниця МЗС.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік не вперше потрапляє у скандал з українськими дипломатами.

У березні 2014 посольство України засуджувало слова посадовця про підтримку анексії Росією Криму.