Скільки насправді українців помирає через пандемію Covid-19

Діана Куришко

BBC News Україна

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Від коронавірусу в Україні офіційно вже померли понад 16 тисяч людей. При цьому 9 тисяч - за два останні місяці.

"Ці всі люди були б живі, якби не Covid-19", - говорив про коронавірусну статистику міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Щодня на брифінгу він оголошує свіжі дані про хворобу. Зараз від неї гине близько 250 людей кожного дня.

Але чи справді це всі жертви коронавірусу? Чи може їх бути більше? Розбиралась ВВС News Україна.

Смертність, що зростає

Всю офіційну статистику України про народжуваність та смертність веде Державна служба статистики, яка, на жаль, публікує дані з затримкою у два з половиною місяці.

І тільки у листопаді ми дізнались, що у вересні 2020 року в Україні померли на 15% більше людей, ніж зазвичай помирали цього місяця впродовж останніх п'яти років.

У жовтні 2020 року кількість смертей збільшилась приблизно на 20%.

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Тобто, якщо в середньому з 2015 по 2019 роки у вересні в Україні помирали 42 тисячі людей, то у 2020 році ця цифра становила вже 48 тисяч.

У жовтні впродовж п'яти останніх років помирало близько 50 тисяч, а нинішнього жовтня - понад 59 тисяч людей.

При цьому, за офіційними даними МОЗ, від коронавірусу у вересні померли 1600 людей, а у жовтні - три тисячі.

То чому ж статистика смертності показує настільки більші цифри?

Скількох вбив Covid-19?

"У жовтні в Україні померли на 9 тисяч більше людей, ніж зазвичай. А від коронавірусу - 3 тисячі. 6 тисяч - це, можливо, смертність від коронавірусу, яку ми не бачимо. Можливо, що 2/3 смертей від Covid-19 ми не тестуємо", - припускає соціолог Андрій Косецький, який займається аналізом даних.

Також пан Косецький звертає увагу на те, що МОЗ показує статистику смертності з деяким запізненням. Тому, можливо, дані щодо смертності від МОЗ та від Держстату мають таку розбіжність.

Cтатистика смертей через коронавірус може бути заниженою, припускає медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.

"Не спеціально хтось її занижував, але зрозуміло, що могли бути різні історії. Що тести були помилково негативні, що хтось помер від коронавірусу, але під іншим діагнозом. Були навіть історії, коли родичі померлих просили переписати діагноз, щоб організувати "нормальний" похорон", - розповідала пані Булавінова в інтерв'ю "Українській правді".

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Набагато різкіший у своїх висловлюваннях щодо коронавірусної статистики Андрій Александрін, лікар-епідеміолог: "Статистика щодо Covid-19 викликає великі сумніви. У нас завантаженість лікарень висока, кількість смертей висока, а нових випадків небагато".

Пан Александрін очолює національну експертну групу з інфекційного контролю. За цей рік він відвідав 70 медзакладів, де лікують коронавірус. Він каже, що є велика різниця між тим, що він бачить у лікарнях, і тим, що чує у статистиці.

З офіційним встановленим діагнозом Covid-19 у вересні 2020 року в Україні померли приблизно 1600 людей.

Ще плюс 800 людей померли від грипу та пневмоній, а це вдвічі більше смертей від грипу та пневмоній, ніж у вересні 2018-2019 роках.

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"Від коронавірусу в Україні померло набагато більше людей, ніж показує нам статистика, але от скільки точно, ніхто не знає", - вважає пан Александрін.

Недооцінкою числа смертей від Covid-19 пояснюють збільшення смертності в Україні й науковці Національної академії наук, які щотижня публікують прогнози розвитку епідемії та аналіз ситуації з коронавірусом.

Вони звертають увагу на різке збільшення смертей від коронавірусу за останні три місяці.

За даними МОЗ, у листопаді від Covid-19 померли утричі більше людей, ніж у вересні - близько 5000 проти 1600.

Очільник МОЗ Максим Степанов і головний санлікар Віктор Ляшко неодноразово запевняли, що з офіційною коронавірусною статистикою все добре.

І скільки випадків COVID-19 виявляють, скільки смертей трапляється, все показують у щоденних зведеннях, тож жодного приховування інформації бути не може.

"Всі без винятків пацієнти, які померли, і в яких підтвердили ПЛР-тестуванням Covid-19, потрапляють у цю статистику. Люди, у яких прижиттєво не встановили COVID-19, але які мали пневмонію і які померли, - під час розтину обов'язково робиться тестування. Якщо є Covid-19 - вони теж потрапляють у цю статистику. Ми робимо це максимально відкрито", - заявляв пан Степанов.

Надлишкові смерті. Ми такі не одні

Якби 2020 рік був звичайним роком, скоріше за все, ми б побачили таку саму кількість смертей, як місяць до місяця в попередні роки.Це називається очікувана смертність, яка вираховується за кількістю смертей у попередні роки.

Смертність, яка перевищує очікувану, називається надлишкова. У багатьох країнах світу за час пандемії померло більше людей, ніж за такий самий період у попередні роки - навіть з урахуванням жертв коронавірусу. Тому Україна зі збільшеним рівнем смертності тут не виняток.

Дослідження смертності у 27 країнах, яке провело ВВС у червні 2020 року, дозволило припустити, що пандемія насправді могла забрати на сотні тисяч більше життів, ніж це показувала офіційна статистика.

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Частково "надлишкову смертність" пояснюють недостатньо точним підрахунком статистики Covid-19, частково - впливом пандемії на перевантаженість систем охорони здоров'я та інші чинники.

Що далі?

У вересні в Україні офіційна добова кількість нових випадків коронавірусу становила 3-4 тисяч, а помирали від цієї хвороби за день 60-70 людей.

При цьому надлишкова смертність у вересні була +15%, коли померло на 6 тисяч більше людей, ніж зазвичай.

У грудні, порівняно з вереснем, показники смертності від Covid-19 більші у чотири рази. Нині від коронавірусу за день помирає по 250 людей.

За листопад та грудень у звітах Держстату ми зможемо побачити ще більшу надлишкову смертність, ніж це було у вересні та жовтні, прогнозує соціолог Андрій Косецький.

Але ці дані стануть відкритими лише після Нового року.

За прогнозами Київської школи економіки, до кінця року коронавірус може забрати 20 тисяч життів українців.